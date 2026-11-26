Cuộc đua giành vé vớt vào vòng 1/16 U17 World Cup 2026 ngày càng quyết liệt.

Loạt trận ngày 25/11 đã xác định được thêm nhiều đội tuyển giành vé vào vòng 1/16 U17 World Cup 2026. Trong cuộc đua đến tấm vé vớt dành cho các đội xếp thứ ba xuất sắc, 2 đội đầu tiên cán đích là U17 Uruguay và U17 Mozambique. Chưa có bảng đấu nào hết hi vọng và màn cạnh tranh cho 6 tấm vé còn lại hứa hẹn rất hấp dẫn.

Đội tuyển U17 Việt Nam hiện vừa tụt 1 bậc xuống vị trí thứ 8 trong BXH thành tích các đội hạng ba. Với vị trí này, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn đang thuộc nhóm "giành vé" vào vòng 1/16. Tuy nhiên, cả 4 đội xếp sau là Tanzania, Trung Quốc, Nhật Bản và Romania đều chưa thi đấu lượt cuối và còn nguyên cơ hội vượt lên.

BXH thành tích các đội đứng thứ ba

Về phần mình, U17 Việt Nam phải đối mặt với thử thách lớn mang tên U17 Mali ở lượt trận cuối cùng. Đây vừa là cơ hội để đoàn quân áo đỏ cải thiện thành tích, nhưng cũng là nguy cơ khiến thầy trò HLV Cristiano Roland tụt hạng nếu thua trận.

U17 Mali đã chắc chắn đi tiếp với ngôi đầu bảng G. 2 vòng đấu vừa qua, đại diện châu Phi thể hiện sức mạnh áp đảo và thắng thuyết phục cả New Zealand lẫn Bỉ. Ngay cả việc tìm kiếm 1 bàn thắng trước U17 Mali cũng là bài toán không đơn giản chứ chưa nói tới giành điểm số hay chiến thắng.

U17 Việt Nam có thể tạo thêm kỳ tích?

Tuy vậy, 2 trận đấu đã qua tại World Cup cho thấy U17 Việt Nam luôn nhập cuộc với sự tự tin và tinh thần quyết tâm cao độ. Hi vọng rằng sự chuẩn bị của HLV Cristiano Roland có thể giúp đoàn quân áo đỏ tìm kiếm được một kết quả tốt, qua đó tăng khả năng cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/16.

Trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Mali diễn ra lúc 20h00 ngày 26/11.

Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand (vòng bảng U17 World Cup 2026)

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