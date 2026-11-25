Báo Indonesia đã đưa ra nhận định về trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Mali.

Sau 2 lượt trận đầu tiên vòng bảng, đội tuyển U17 Việt Nam tạm thời xếp thứ ba bảng G với 1 điểm, hiệu số -1. Ở trận cuối vòng bảng gặp U17 Mali (20h00 ngày 26/11), đoàn quân áo đỏ cần một kết quả tốt để tăng cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

Xếp hạng tạm thời bảng G U17 World Cup 2026

Trang NobarTV (Indonesia) đưa ra dự đoán về trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Mali: "Đội tuyển U17 Mali đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 điểm tuyệt đối và hiệu số bàn thắng bại +4. Trong khi đó đội tuyển U17 Việt Nam đang xếp thứ ba với 1 điểm và hiệu số bàn thắng bại -1. Thành tích của Mali tại giải đấu này rất ấn tượng, với hai chiến thắng liên tiếp trước New Zealand và Bỉ, còn Việt Nam chưa lần nào giành trọn 3 điểm.

Sự chênh lệch về hiệu quả phòng ngự là một yếu tố chính dẫn đến kết quả này. U17 Việt Nam đã để thủng lưới 6 bàn trong 2 trận đấu vừa qua. Hàng phòng ngự của họ dễ bị tổn thương trước hàng công mạnh mẽ của U17 Mali. Mặc dù U17 Việt Nam đã ghi được 5 bàn thắng, nhưng hàng phòng ngự của họ không đủ vững chắc để ngăn chặn đối thủ. Dự đoán tỉ số: U17 Việt Nam 1-3 U17 Mali".

U17 Việt Nam cần một kết quả tốt trước U17 Mali

NobarTV (Indonesia) nhận định thêm về trận đấu: "Tình thế khác nhau của 2 đội sẽ ảnh hưởng đến cách tiếp cận chiến thuật của cả hai đội. Huấn luyện viên Cristiano Roland của U17 Việt Nam dự kiến sẽ tung ra đội hình mạnh nhất, dựa vào khả năng của Duy Khang, người đã ghi bàn trong trận đấu trước. Trong khi đó, U17 Mali, đội đã chắc suất ở vị trí đầu bảng, có cơ hội xoay vòng cầu thủ để tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị.

Bất chấp những thay đổi, U17 Mali nhiều khả năng vẫn tiếp tục dựa vào lối chơi giàu mạnh sức mạnh thể chất, pressing tầm cao quyết liệt và tấn công ở tốc độ cao. Đối với U17 Việt Nam, hiệu quả tấn công là yếu tố then chốt nếu họ muốn phá vỡ hàng phòng ngự của U17 Mali, đội bóng mới chỉ để thủng lưới 1 lần trong giải đấu".

NobarTV (Indonesia) cũng dự đoán về trận đấu còn lại của bảng G giữa U17 Bỉ và U17 New Zealand: "Mặc dù U17 Bỉ đã ghi được nhiều bàn thắng hơn, trung bình 2 bàn mỗi trận, nhưng hàng phòng ngự của họ vẫn chưa giữ sạch lưới trận nào. Những điểm yếu trong hàng phòng ngự của cả hai đội sẽ là yếu tố quyết định. Dự đoán tỉ số: U17 Bỉ 3-1 U17 New Zealand".

HLV Roland cùng học trò đã sẵn sàng cho trận đấu quyết định

Nếu dự đoán của NobarTV thành hiện thực, U17 Việt Nam sẽ giữ vững vị trí thứ ba bảng G sau khi kết thúc vòng bảng. Tuy nhiên, chỉ với 1 điểm trong tay cùng hiệu số âm, thầy trò HLV Cristiano Roland khó lòng cạnh tranh tấm vé dành cho đội xếp thứ ba xuất sắc.

U17 Việt Nam đương nhiên không muốn kết cục diễn ra như những gì NobarTV dự đoán. Toàn đội đang nỗ lực chuẩn bị cho trận gặp U17 Mali. HLV Cristiano Roland chia sẻ về sự chuẩn bị của đoàn quân áo đỏ: "Chúng tôi làm công việc quen thuộc là phân tích đối thủ, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu và chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo. Các cầu thủ đã có 2 trận đấu tuyệt vời. Tôi luôn nói với các em rằng dù kết quả thế nào, tôi vẫn ở bên cạnh để hỗ trợ quá trình phát triển của từng người. Mục tiêu ở trận cuối là giúp các em tiếp tục tỏa sáng, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ và tất cả những người đang dõi theo đội tuyển".

Highlights U17 Việt Nam 3-3 U17 New Zealand (vòng bảng U17 World Cup 2026)

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