Ngày 2-12, ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, do mưa lớn khoảng 16 giờ cùng ngày tại đèo Sông Pha (Quốc lộ 27), đoạn qua xã Lâm Sơn đã xảy ra một vụ sạt lở khiến giao thông tạm thời bị chia cắt.

Trong khi đó, ông Đoàn Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Lâm Sơn, cho biết sau khi nghe tin đèo Sông Pha sạt lở, chính quyền xã đã cử lực lượng khẩn trương đến hiện trường lập chốt, tạm cấm phương tiện lưu thông để đảm bảo an toàn, triển khai công tác hốt dọn.

Clip: Đèo Sông Pha nối Khánh Hòa - Lâm Đồng sạt lở

Cùng ngày, trên địa bàn xã Lâm Sơn xảy ra mưa lớn, đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường. Đèo Sông Pha, còn gọi là đèo Ngoạn Mục, nối Đà Lạt với Phan Rang. Cung đường này quanh co qua địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều vị trí taluy cao, nguy cơ sạt lở vào mùa mưa.

Giữa tháng 11-2025, đèo bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí taluy, cơ quan chức năng phải tạm đóng để đảm bảo an toàn cho người dân. Đến nay, tình trạng sạt lở tiếp tục tái diễn, nguy cơ mất an toàn rất cao.