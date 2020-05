Nóng: Đến tận nhà thách đấu Yi Long, Từ Hiểu Đông bất ngờ “lãnh đòn” bởi… cảnh sát

Từ Hiểu Đông thách thức Yi Long ở Trịnh Châu

Truyền thông Trung Quốc vừa đăng tải thông tin đầy bất ngờ liên quan tới hai nhân vật đình đám ở làng võ nước này, đó là Từ Hiểu Đông và Yi Long. Theo Weibo thì chiều qua (13/5), Từ Hiểu Đông đã tìm đến tận nhà của Yi Long ở thành phố Trịnh Châu để quay livestream và buông lời thách đấu tới "Đệ nhất Thiếu Lâm".

Võ sĩ MMA nói: "Tôi, Từ Hiểu Đông đang đứng phía dưới ngôi nhà của bạn ở Trịnh Châu để chờ đợi bạn. Tuần trước, tôi đã nói rằng tôi không thách thức bạn. Nhưng tôi không ngờ rằng Yi Long lại trở nên xấu xa tới như vậy.

Tôi không hề thách đấu bạn chỉ vì muốn nổi tiếng. Hôm nay, ngày 13/5/2020 lúc 16h00, tôi sẽ đợi bạn ở đây đến 18h00. Chúng ta có thể tỷ thí với nhau ngay trong ngày hôm nay. Nếu không, bạn và tôi hãy ký một bản hợp đồng thượng đài. Tôi sẽ chiến đấu với bạn!".

Từ Hiểu Đông đang rất muốn được đấu với Yi Long.

Theo truyền thông Trung Quốc thì vài ngày trước, Yi Long bất ngờ lên mạng xã hội để mắng Từ Hiểu Đông rồi nói rằng anh sẽ ở Trịnh Châu để chờ võ sĩ MMA để đối mặt với những thách thức từ phía đối thủ. Hành động này khiến Từ Hiểu Đông rất "nóng mặt". Võ sĩ MMA đến thẳng trước nhà của Yi Long để quay livstream với nội dung thách đấu nhưng "Đệ nhất Thiếu Lâm" lại không hề xuất hiện.

Sau đó, một nhóm cảnh sát ở thành phố Trịnh Châu đã đến để nhắc nhở vì hành vi thách thức của Từ Hiểu Đông. Cho tới hết ngày hôm qua (13/5), Yi Long vẫn chưa lên tiếng để đáp trả lời thách đấu của võ sĩ họ Từ hay không.

Một số cư dân mạng sau khi chứng kiến hành động khá nóng nảy của Từ Hiểu Đông liền bình luận hóm hỉnh: "Từ Hiểu Đông đã tìm đến tận nơi để thách đấu Yi Long, song rốt cục, họ Từ lại phải lãnh đòn bởi cảnh sát".

Từ Hiểu Đông bị cảnh sát nhắc nhở chiều 13/5.

Có vẻ như mâu thuẫn giữa Từ Hiểu Đông với Yi Long đang leo thang kể từ thời điểm "Đệ nhất Thiếu Lâm" bình phục chấn thương. Trước đó, trong suốt mấy năm qua, hai bên từng có một số lần khẩu chiến với nhau trên mạng xã hội nhưng rốt cục vẫn chưa thể thượng đài.

Theo phân tích từ một diễn đàn võ thuật tại Trung Quốc, nếu Yi Long chấp nhận giao đấu với Từ Hiểu Đông, đây sẽ là cuộc chiến rất thú vị, ẩn chứa nhiều kịch bản bất ngờ. Mấu chốt của việc ai sẽ giành chiến thắng nhiều khả năng phụ thuộc vào luật thi đấu.

Nếu tỉ thí, cuộc chiến giữa Yi Long vs Từ Hiểu Đông chắc chắn sẽ rất thú vị,

Xét về tuổi, Yi Long có lợi thế không nhỏ so với Từ Hiểu Đông (33 tuổi so với 40). Về hạng cân, Yi Long thấp hơn đôi chút, khoảng 85kg (bị tăng cân sau chấn thương) so với hơn 90 của Từ Hiểu Đông.

Nếu đánh theo luật kickboxing, chắc chắn Yi Long có nhiều lợi thế do sở hữu kinh nghiệm dày dặn. Tuy nhiên, nếu đánh theo luật MMA, Từ Hiểu Đông mới là người nắm lợi thế lớn để giành chiến thắng.

