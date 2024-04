Nóng đến đâu xe Hyundai cũng luôn mát, đó là nhờ hãng bổ sung thứ này: Giảm 10 độ mà không cần 'phá máy', xe cũ cũng dùng được

Với những quốc gia có mùa hè nóng nực như Việt Nam, chỉ cần người dùng tắt máy và đỗ xe ngoài trời một thời gian ngắn, không gian bên trong xe đã lập tức trở thành "lò lửa".



Tuy nhiên, phát minh đang được Hyundai hoàn thiện có tên Nano Cooling Film là một giải pháp đơn giản mà hiệu quả có thể giúp hạn chế tình trạng trên rất nhiều. Được thương hiệu Hàn Quốc công bố lần đầu vào hè 2023, Nano Cooling Film là lớp phim dán cửa sổ giúp làm mát đáng kể không gian cabin mà không cần thêm nhiều yếu tố tác động.

Lớp phim của Hyundai cho phép nhiệt bên trong cabin thoát ra ngoài và cản nhiệt bên ngoài xâm nhập vào cabin xe chứ không chỉ đơn giản là cho vách ngăn nhiệt ngăn cách 2 không gian như các loại phim cách nhiệt khác. Ảnh: Hyundai

Để thể hiện độ hiệu quả ngoài thực tế của Nano Cooling Film, Hyundai đã đem thử nghiệm lớp phim này trên 70 xe người dùng tại Lahore, Pakistan. Quốc gia này được lựa chọn vì nhiệt độ mùa hè, chẳng hạn như hiện thời, có thể lên tới 50 độ C.

Kết quả được Hyundai thu về cho thấy Nano Cooling Film có thể giúp làm giảm nhiệt độ cabin đi 12,3 độ C so với xe không dán phim cách nhiệt và 11 độ C so với xe dán phim cách nhiệt bình thường. Ngoài ra, nhiệt độ bề mặt bên trong xe còn giảm sâu hơn nữa khi thấp hơn 15,4 độ C so với xe dán phim bình thường và 22 độ C so với xe không dán phim cách nhiệt.

Theo Hyundai, họ đang hoàn thiện nốt 2 khâu cuối cùng là kiểm soát chất lượng và độ bền để có thể đưa vào sử dụng đại trà ngoài thực tế. Về cơ chế làm việc của Nano Cooling Film, hãng cho biết về cơ bản phim này ngăn nhiệt ngoài tiếp cận vào cabin trong khi vẫn cho phép nhiệt trong cabin thoát ra ngoài.

Lớp phim của Hyundai nhìn không khác gì phim cách nhiệt thường thấy nhưng có độ hiệu quả, theo thông số hãng công bố, cao hơn nhiều lần. Ảnh: Quang Phong

"Lớp ngoài của phim tỏa nhiệt ở bước sóng hồng ngoại trung bình từ trong xe ra bên ngoài. Trong khi đó, 2 lớp phim bên trong phản xạ nhiệt từ ngoài vào trong ở bước sóng gần hồng ngoại, nhờ thế làm giảm tổng nhiệt bên trong cabin".

Ngoài hiệu quả độc lập, Nano Cooling Film còn được Hyundai khẳng định có thể dán cùng các loại phim cách nhiệt khác để tăng thêm hiệu quả.