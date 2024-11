Sáng 18-11, UBND TP Vũng Tàu tổ chức cưỡng chế thu hồi đối với diện tích hơn 38.800m2 đất tại khu vực Bãi Sau để thực hiện dự án chỉnh trang.



Đúng 7 giờ sáng, lực lượng chức năng đã có mặt tại khu vực cưỡng chế và đọc thông báo, quyết định cưỡng chế. Chính quyền địa phương huy động nhiều lực lượng gồm công an, dân quân, các phòng chuyên môn và UBND phường 8, xe cứu thương; đồng thời huy động lực lượng công nhân, xe chở hàng tiến hành cưỡng chế, niêm phong và đưa tài sản ra ngoài. Việc cưỡng chế dự kiến sẽ diễn ra trong 1 tuần đến 10 ngày.

Theo UBND TP Vũng Tàu, diện tích hơn 38.800m2 này nằm trong tổng diện tích hơn 284.000m2 được Thủ tướng Chính phủ cho Công ty Xây lắp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là Công ty CP Bất động sản và Đầu tư VRC) thuê đất theo Quyết định số 908/TTg ngày 30-11-1996. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã thu hồi toàn bộ khu đất để thực hiện dự án chỉnh trang, và đã khởi công dự án vào cuối tháng 10-2024, có 7/9 DN đã bàn giao đất.

Lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế vào sáng 18-11

CLIP: Đang cưỡng chế thu hồi đất ở Bãi Sau, TP Vũng Tàu

Tuy nhiên, khu đất này hiện đang có rất nhiều tài sản gồm khu khách sạn, biệt thự, hồ bơi, nhà hàng, nhà kho của 2 DN là Công ty CP Du lịch Quốc tế Hải Dương với diện tích hơn 15.341m2 và Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu với diện tích hơn 23.558m2.

Các lực lượng đọc quyết định cưỡng chế thu hồi đất

Trước đó, nói về lý do chưa chịu bàn giao đất, đại diện 2 DN này khẳng định đây là khu đất các DN thuê trực tiếp từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, không phải thuê lại của Công ty CP Bất động sản Đầu tư VRC. Mặc dù sau đó tỉnh đã có quyết định thu hồi lại quyết định cho DN thuê đất với lý do tỉnh chỉ cho thuê hạ tầng, tuy nhiên lại không có văn bản nào điều chỉnh thời hạn công ty được sử dụng đất. Do đó, công ty mặc nhiên thời hạn cho thuê đến hết năm 2045 và đã đầu tư rất nhiều cơ sở vật chất vào khu đất này.

Đại diện 2 DN này đề nghị TP Vũng Tàu xác định lại đối tượng của quyết định cưỡng chế, bởi quyết định này hiện đang xác định là Công ty CP Bất động sản Đầu tư VRC, trong khi đó Công ty CP Du lịch Quốc tế Hải Dương và Công ty CP Du lịch Quốc tế Vũng Tàu mới là 2 DN có tài sản và đang sử dụng đất, không thuê đất và không liên quan đến Công ty VRC.

Lực lượng chức năng niêm phong và đưa tài sản của DN ra ngoài

UBND TP Vũng Tàu cũng đã nhiều lần tổ chức đối thoại với 2 DN, những kiến nghị của DN đã được các sở, ngành của tỉnh trả lời và giải quyết ở những lần trước đó nhưng phía DN vẫn chưa đồng ý.

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân được khởi công vào ngày 28-10, thực hiện trong diện tích khoảng 19,21 ha với tổng mức đầu tư 1.094 tỉ đồng. Trong đó, toàn bộ công viên công cộng và bãi biển tại Thùy Vân dài 3,2km được chia thành các không gian chức năng gồm khu vực công viên cây xanh; các không gian mở, quảng trường phục vụ lễ hội, tổ chức các sự kiện quy mô lớn; bố trí công trình điểm nhấn kết hợp một số không gian cộng đồng; các khu vực có chức năng công viên; các công trình dịch vụ tiện ích công viên. Ngoài ra, bố trí 5 hầm đi bộ qua đường và các hạ tầng khác như cấp thoát nước, cấp điện... Thời gian thi công công trình trong 6 tháng và dự kiến hoàn thành trong tháng 4-2025.