Nông dân nghĩ lớn, làm giàu

Từ chủ trương phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái và nâng cao giá trị nông sản của TPHCM, nhiều nông dân ở các xã Phú Giáo, Phước Thành đã mạnh dạn đổi mới cách làm, đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và quan tâm hơn đến chế biến sâu, hình thành nhiều mô hình làm giàu hiệu quả.

Quy trình khép kín

Năm 2008, khi bắt đầu chăn nuôi gà, ông Đinh Ngọc Khương (ấp Nước Vàng, xã Phú Giáo) chỉ có 2.000 con gà giống. Từ quy mô nhỏ, gia đình ông từng bước đầu tư máy ấp trứng, mở rộng quy mô đàn lên khoảng 400.000 con các loại như hiện nay.

Khi sản xuất phát triển, ông Khương mở rộng quy mô trang trại và liên kết với các hộ chăn nuôi tại TP Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Tây Ninh để tổ chức chăn nuôi gia công theo hướng cung cấp con giống, thức ăn, thuốc thú y. Nhờ liên kết được đầu ra, ông Khương bao tiêu sản phẩm cho các hộ. Với mô hình này, mỗi ngày gia đình ông xuất bán khoảng 15 tấn gà thịt và 25.000 trứng gà, tổng doanh thu mỗi năm lên tới 20 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng.

Từ hiệu quả của chăn nuôi, ông Khương tiếp tục tích lũy, mua thêm đất sản xuất, đầu tư trồng sầu riêng với tổng diện tích 10ha, trong đó 3ha đã cho thu hoạch vào năm 2026 với doanh thu đạt khoảng 600 triệu đồng/ha. Theo ông Khương, đa dạng hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh giúp trang trại chủ động hơn về nguồn thu, hạn chế sự phụ thuộc vào một loại cây trồng hoặc vật nuôi. Điều đáng chú ý là quá trình mở rộng sản xuất luôn song hành với đầu tư công nghệ.

Trong chăn nuôi, trang trại áp dụng quy trình công nghệ cao, sử dụng máy móc, thiết bị hiện đại và khép kín ở tất cả các khâu sản xuất; chẳng hạn như hệ thống máy ấp trứng với tổng mức đầu tư lên tới 50 tỷ đồng, giúp gia đình thuận lợi hơn trong áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Đạt được những kết quả nổi bật, tháng 10-2025, ông Đinh Ngọc Khương được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”.

Hình thành hệ sinh thái sản xuất mới cũng là hướng đi mà Chương trình OCOP của TPHCM đặt ra trong giai đoạn mới, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh; đồng thời gắn OCOP với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, sinh thái, đa chức năng, đa giá trị và các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao.

Ở ấp Phú Thịnh (xã Phước Thành), chị Vũ Thị Duyên, chủ cơ sở Yến Duyên, tìm hướng nâng giá trị nông sản bằng chế biến sâu từ hai nhà yến với tổng diện tích hơn 400m2. Từ chỗ chủ yếu bán tổ yến, gia đình chị từng bước đầu tư chế biến các sản phẩm từ yến nhằm nâng giá trị kinh tế. Năm 2025, sau khi tham gia chương trình OCOP và được địa phương hướng dẫn, hỗ trợ, chị Duyên mạnh dạn chi hơn 1,4 tỷ đồng đầu tư máy móc, dây chuyền chế biến, chưng hấp, sấy yến thăng hoa và sản xuất yến chưng tiệt trùng.

Quy trình sản xuất khép kín cùng hệ thống máy móc bán tự động giúp sản phẩm yến tinh chế của cơ sở Yến Duyên đạt chứng nhận OCOP 3 sao năm 2025 và được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của xã. Hiện các sản phẩm yến chế biến của cơ sở đã có mặt tại nhiều cửa hàng, hiệu thuốc; đồng thời được khách du lịch và chuyên gia nước ngoài lựa chọn làm quà tặng. Doanh thu mỗi năm của cơ sở đạt gần 3 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí sản xuất và nhân công, lợi nhuận là hơn 1 tỷ đồng.

Hình thành hệ sinh thái sản xuất mới

Những chuyển động trong sản xuất nông nghiệp ở các xã Phước Thành, Phú Giáo không phải là những mô hình riêng lẻ mà đang từng bước được đặt trong định hướng phát triển dài hạn của địa phương, theo hướng hình thành hệ sinh thái sản xuất mới.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phước Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế sinh thái nông thôn là một trong những khâu đột phá, trụ cột phát triển kinh tế bền vững. Từ đó, địa phương tập trung giải pháp, nguồn lực để tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác phát triển sản xuất theo chuỗi.

Theo ông Nguyễn Thanh Thông, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, hiện xã có 8 sản phẩm được công nhận OCOP từ 3 đến 4 sao. Cùng với việc phát triển sản phẩm, người dân cũng có những thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất, chú trọng hơn đến quy trình, tiêu chuẩn chất lượng, bao bì, truy xuất nguồn gốc, chế biến, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm thị trường.

Cùng nhận định trên, Chủ tịch UBND xã Phú Giáo Vũ Hải Lý cho rằng, địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành chuỗi khép kín. Thời gian qua, xã tập trung quảng bá các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh, giới thiệu kỹ thuật, công nghệ, máy móc thế hệ mới phục vụ sản xuất; kết nối với các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ, vật tư nông nghiệp và doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.