Nông dân đào đất tìm được đôi đũa kỳ lạ, chuyên gia lấy 3 tem phiếu để mua, không ngờ giá trị hàng tỷ đồng

Đi đào đất nhưng lại tìm được cổ vật có giá trị hàng triệu USD hóa ra là có thật. Câu chuyện dưới đây là minh chứng.

Vào ngày 10/4/1972, ở trấn Diêu Tây, quận Ngô Hưng, thuộc thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), có một nhóm nông dân lên núi để đào đất và nung gạch. Một người nông dân họ Lưu đang tiến hành đào một gò đất thì bất ngờ bị sập. Sau đó, ông Lưu bất ngờ đào được một khối gạch lớn màu xanh lam có chạm khắc hoa văn ở bên dưới.

Sau khi lấy viên gạch màu xanh ra, ông Lưu phát hiện ở bên dưới có một đôi đũa vàng. Đôi đũa thoạt đầu trông rất bình thường. Tuy nhiên, sau khi lau sạch lớp bùn đất lâu ngày bám trên đó, ánh sáng của đôi đũa vàng sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Ông Lưu bình tĩnh giấu đôi đũa vàng vào túi và tiếp tục đào đất. Kết quả, ông tìm thấy một ít vàng cốm, đồ sứ và một số đồ vật khác ở dưới gò đất bí ẩn này.

Ông Lưu tìm được đôi đũa vàng kỳ lạ dưới một gò đất.

Ngày hôm sau, do bất cẩn nên con trai ông Lưu cầm nhầm đôi đũa vàng mang theo người và ngồi ăn cơm ở đầu làng. Một người dân trong làng nhìn thấy đứa trẻ cầm đôi đũa lạ nên đã dùng kẹo để đổi lấy. Con trai của ông Lưu trở về nhà và kể lại sự việc cho bố. Sau khi nghe xong, ông Lưu liền chạy đến nhà người dân kia để hỏi chuyện. Kết quả, vụ việc trở nên ầm ĩ và vô tình đến tai những người dân khác trong làng.

Khi dân làng biết được sự việc kỳ lạ, họ đã cùng nhau lên núi để đào gò đất. Họ đã phát hiện ra nhiều di vật bằng vàng, bạc từ trong một ngôi mộ cổ nằm sâu dưới gò đất mà ông Lưu tìm thấy đôi đũa vàng.

Chủ nhân của ngôi mộ cổ là ai?

Các chuyên gia phát hiện ngôi mộ cổ từ thời nhà Tống nhưng không biết chủ nhân là ai.

Một ông lão tham gia vào cuộc khai quật ngôi mộ cổ trên núi vào thời điểm đó, nhớ lại rằng trong ngôi mộ có một tấm bia đá có khắc dòng chữ là "Tống Gia Hi tam niên", có nghĩa là năm Gia Hi thứ 3. Gia Hi (1237 - 1240) là niên hiệu của Tống Lý Tông, vị hoàng đế thứ 14 của triều nhà Tống trong lịch sử Trung Quốc. Điều này có nghĩa là ngôi mộ cổ này rõ ràng có nguồn gốc từ thời nhà Tống. Đáng tiếc, ở thời điểm khai quật, tấm bia đá này không may bị vỡ ngay tại chỗ.

Vài ngày sau đó, có người báo cho chính quyền địa phương về việc đào trộm mộ cổ ở trên núi và khai quật được một lượng lớn vàng, bạc và đồ sứ. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương ở Ngô Hưng đã cử lực lượng ứng phó khẩn cấp, tiến hành lần theo manh mối để điều tra vụ việc. Ông Lưu, người đầu tiên phát hiện ra ngôi mộ cổ, đã dẫn các chuyên gia đến hiện trường.

Sau khi kiểm tra, các chuyên gia phát hiện, ngôi mộ cổ này được làm bằng gạch xanh và đất nện. Theo thời gian, lớp đất nện đã dần bị sụp đổ và lộ ra những viên gạch màu xanh. Sau khi đào đất lên, các chuyên gia phát hiện bên trong mộ chỉ còn lại những tấm ván quan tài, xung quanh bừa bộn với văn bia bị đập nát ngay tại chỗ. Do văn bia không còn nên các chuyên gia chưa thể xác định được chủ nhân của ngôi mộ cổ này là ai.

Một di vật văn hóa được tìm thấy trong ngôi mộ cổ có niên đại từ thời nhà Tống.

Các chuyên gia tiến hành khai quật sâu nhưng không tìm thấy di vật có giá trị. Do đó, họ đã đến tìm hiểu và thuyết phục dân làng giao nộp di vật văn hóa đã tìm thấy trước đó. Sau nhiều lần thuyết phục, ông Lưu và dân làng đã chủ động giao nộp các di vật. Tổng cộng có 10 di vật văn hóa được giao nộp, trong khi một số đã bị thất lạc.

Những di vật văn hóa này chủ yếu bao gồm đồ sứ, đồng và vàng. Đồ sứ gồm có bình sứ trắng, hộp đựng phấn bằng sứ trắng xanh... Ngoài ra, số di vật thu được còn có thìa đồng, kẹp tóc vàng, đũa vàng, kẹp tóc bạc, gương đồng, vàng lá có chứa hàm lượng vàng cao, ống đựng bút...

Đặc biệt, theo các chuyên gia, đôi đũa vàng mà ông Lưu tìm thấy hóa ra được làm bằng vàng và có chiều dài 18 cm. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định rằng, đôi đũa vàng thực chất là một chiếc kẹp tóc quý giá.

Từ những di vật tìm thấy được, các chuyên gia cho rằng, ngôi mộ này có niên đại từ thời Nam Tống. Đồ vật được chôn cất chủ yếu là vàng và các vật phẩm dùng trong công việc hàng ngày, cho thấy chủ nhân của ngôi mộ có thể là một học giả hoặc một người phụ nữ.

Vàng dát mỏng được tìm thấy trong ngôi mộ cổ ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.

Điều đáng tiếc là văn bia đã bị phá hủy từ lâu và phần lớn các di vật văn hóa được khai quật không thể tìm lại được. Đến bây giờ, các chuyên gia vẫn chưa thể thống kê được trong ngôi mộ này có bao nhiêu di vật văn hóa và và chủ nhân của nó là ai.

Những di vật văn hóa trong ngôi mộ này có thể giúp khám phá nhiều thông tin về thời nhà Tống và có giá trị cao. Để cảm ơn ông Lưu và những người dân địa phương chủ động nộp di vật để đưa vào bảo tàng trưng bày, các chuyên gia đã tặng cho họ 3 tem phiếu để mua thực phẩm.

Thế nhưng, tính theo giá trị thị trường hiện nay, sau hơn 50 năm khai quật, chỉ riêng đôi đũa vàng mà ông Lưu tìm thấy năm xưa, đã có giá lên tới hàng tỷ đồng. Xét về mặt di vật văn hóa, nó thậm chí còn được coi là bảo vật vô giá.

Bài viết tham khảo nguồn: Sohu, Baidu