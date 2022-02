Nóng: Đã có kết quả xét nghiệm ma túy, rượu bia đối với người lái chiếc ca nô gặp nạn

Ngày 28/2, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã có kết quả xét nghiệm chất ma tuý, rượu bia đối với ông Lê Sen (52 tuổi, trú TP Hội An, tỉnh Quảng Nam), là thuyền trưởng điều khiển chiếc ca nô mang BKS QNa - 1152 bị chìm khiến 17 người tử vong.

Theo đó, kết quả xét nghiệm cho thấy ông Sen không sử dụng ma túy, rượu bia trong quá trình chở khách.

Trước đó, trao đổi với PV, ông Sen cho biết cùng thuyền phó Nguyễn Văn Nhân và thuyền công Trần Quý lên tàu QNa – 1152, chở theo 36 du khách đi từ Cù Lao Chàm quay về cầu cảng Cửa Đại.

"Tất cả khách đều mang áo phao rồi. Tôi chạy khoảng 40 – 45 km/h khi rời cầu cảng Cù Lao Chàm, đến gần bở Cửa Đại thì cho chạy xuống còn 30 km/h. Tàu chạy theo luồng trên biển, giữa 2 phao ở 2 bên. Tàu phải đi theo giữa luồng để đảm bảo an toàn.

Phát hiện đợt sóng ập đến, tôi hạ ga chờ sóng êm để đi qua. Nhưng con sóng ập vào mạn khiến ca nô lật úp. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ chừng 10 giây. Cơn sóng này rất lạ", ông Sen kể.

Theo ông Sen, biển Cửa Đại những năm qua có 1 cồn cát lớn xuất hiện khiến sóng to hơn, di chuyển các hướng lạ nên rất khó lường.

Chiếc tàu do ông Sen điều khiển gặp nạn khiến 17 người thiệt mạng

"Trong quãng đời làm nghề lái thuyền, tàu, tôi chưa từng gặp tình huống như hôm qua. Ca nô không mắc cạn, không va chạm. Sóng ở thời điểm đó cũng không lớn nhưng rất lạ", ông Sen tâm sự.

Thuyền trưởng chiếc ca nô gặp nạn cho hay mọi chuyện diễn ra trong chưa đến 10 giây. Ca nô bị lật, nước tràn vào rất nhanh. Ông Sen vào thời điểm đó cũng bị hoảng loạn, không kịp hô hoán du khách.

"Khi bình tĩnh hơn, tôi bơi đến cứu người. Tôi kéo được 4 người từ trong ca nô ra ngoài và ngất xỉu. Khi tỉnh lại thì đã được ca nô khác cứu đưa vào bờ", ông Sen nhớ lại.

Trước đó, vào khoảng hơn 14h ngày 26/2, tàu ca nô mang BKS QNa-1152 trên đường từ đảo Cù Lao Chàm về Cửa Đại đã gặp tai nạn, lật úp.

