Nóng: Đã bắt được đối tượng cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Ngày 27-8, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng xác nhận, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên đường Núi Thành (phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng).

Công an TP Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường cướp tiệm vàng

Nghi phạm xác định là D.J. (Quốc tịch Hoa Kỳ).

Trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết lực lượng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 20 giờ 51 ngày 26-8, một thanh niên mặc áo Grab màu xanh, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang xông vào tiệm vàng, trang sức trên đường Núi Thành.

Hung khí đối tượng sử dụng để tấn công bảo vệ, đập tủ kính cướp tài sản

Sau khi tấn công nhân viên bảo vệ trước cửa tiệm, đối tượng dùng búa đập vỡ kính tủ trưng bày để cướp trang tin.

Lúc này, nghi phạm gom nhiều món trang sức bỏ vào balo. Khi một số người dân tìm cách đóng cửa chặn đường, tên cướp liều lĩnh đẩy bật khóa, ôm túi trang sức thoát ra ngoài và tẩu thoát.

Báo Người Lao Động sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.