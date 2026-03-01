Nóng: Cục Hàng không phát thông báo khẩn về hoạt động bay sau khi không phận Trung Đông đóng cửa hàng loạt

Tính đến 16h00 ngày 01/3/2026 (giờ Việt Nam), Cục Hàng không Việt Nam cho biết hoạt động hàng không tại khu vực Trung Đông đang diễn biến phức tạp do các hành động giao tranh quân sự giữa Mỹ – Israel và Iran bắt đầu từ ngày 28/02/2026.

Nhiều quốc gia trong khu vực đã ban hành NOTAM về việc đóng cửa hoàn toàn hoặc hạn chế nghiêm ngặt không phận nhằm bảo đảm an toàn khai thác bay.

Theo thông tin từ các Nhà chức trách hàng không, hàng loạt quốc gia Trung Đông đã đóng cửa hoặc siết chặt không phận:

Tại Iran, không phận đóng cửa hoàn toàn, dự kiến ít nhất đến 15h30 ngày 03/3/2026.

Tại Iraq, đóng cửa hoàn toàn, thời điểm mở lại đang cập nhật và có thể gia hạn liên tục.

Tại Israel, đóng cửa hoàn toàn, dự kiến ít nhất đến 17h00 ngày 03/3/2026.

Tại Qatar, Kuwait và Bahrain, không phận đóng cửa hoàn toàn, chưa xác định thời điểm mở lại.

Tại Syria, đóng cửa hoàn toàn, dự kiến ít nhất đến 04h00 ngày 03/3/2026.

Tại UAE, đóng cửa một phần không phận, các vùng ESCAT dự kiến có hiệu lực đến 19h00 ngày 02/3.

Tại Jordan, hạn chế và mở cửa dè dặt, theo dõi sát sao từng giờ.

Một số sân bay quốc tế lớn trong khu vực như Dubai và Hamad – Doha cũng thông báo đóng cửa vô thời hạn sau các vụ tấn công tên lửa.

Tại sân bay quốc tế Changi (Singapore), nhà chức trách đã hủy hàng loạt chuyến bay đến và đi từ Abu Dhabi, Doha và Dubai, đồng thời khuyến cáo hành khách theo dõi tình trạng chuyến bay qua ứng dụng thay vì tập trung tại nhà ga.

Tại Việt Nam, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Trung Đông bị ảnh hưởng đáng kể.

Qatar Airways đã hủy các chuyến bay giữa Việt Nam và Doha từ ngày 28/02 đến 02/3/2026 do không phận Qatar đóng cửa.

Tại Hà Nội, 05 chuyến bay bị hủy với khoảng 1.565 hành khách bị ảnh hưởng.

Tại TP.HCM, 04 chuyến bay bị hủy với khoảng 992 hành khách bị ảnh hưởng.

Tổng số hành khách bị ảnh hưởng tại Việt Nam ước tính khoảng 2.557 người. Hãng đã mở quầy hỗ trợ tại sân bay và triển khai chính sách đổi/hoàn vé theo quy định.

Emirates tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động bay đi/đến Dubai đến 18h00 ngày 02/3/2026 (giờ Việt Nam).

Tại TP.HCM, ba chuyến bay bị ảnh hưởng với tổng 1.117 hành khách.

Tại Hà Nội, hai chuyến bay bị ảnh hưởng với 725 hành khách.

Tại Đà Nẵng, một chuyến bay có 39 hành khách nối chuyến bị tác động.

Tổng số hành khách bị ảnh hưởng bởi Emirates tại Việt Nam khoảng 1.881 người. Hãng triển khai chính sách đặt lại chuyến bay trong vòng 10 ngày hoặc hoàn vé theo quy định.

Etihad Airways tạm dừng toàn bộ chuyến bay đến/đi từ Abu Dhabi đến 05h00 ngày 02/3/2026 (giờ Việt Nam). Hành khách được hỗ trợ đổi vé miễn phí đến ngày 15/3/2026 hoặc hoàn tiền đầy đủ.

Turkish Airlines đã hủy một số chuyến bay đến và đi từ Bahrain, Dammam, Riyadh, Iran, Iraq, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Syria và UAE. Tuy nhiên, các chuyến bay của hãng tại Hà Nội và TP.HCM hiện vẫn khai thác bình thường, chưa ghi nhận chậm hoặc hủy do ảnh hưởng không phận Trung Đông.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, phần lớn không phận tại khu vực Trung Đông đang đóng cửa hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động vận tải hàng không khu vực và trên bình diện toàn cầu. Cục sẽ tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình khai thác của các hãng hàng không bị ảnh hưởng trong thời gian tới.

