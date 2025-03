Nóng: Cắt sóng Kim Soo Hyun hoàn toàn

Dưới đây là nguyên văn thông báo của Good Day:

Xin chào, chúng tôi là đội ngũ sản xuất của Good Day

Trước tiên, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi đến những khán giả yêu mến chương trình Good Day vì đã gây ra sự bất tiện.

Đội ngũ sản xuất nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tranh cãi liên quan đến khách mời chương trình, và chúng tôi đang ưu tiên xem xét những phản hồi từ khán giả, đồng thời điều chỉnh quy trình sản xuất để phù hợp hơn.

Chúng tôi xin được giải thích 1 chút Good Day là chương trình được sản xuất trước ít nhất 1-2 tuần do quá trình phát sóng ở nước ngoài yêu cầu thời gian dịch thuật. Trong tập phát sóng hôm qua (16/3), chúng tôi đã được chỉnh sửa gấp rút sau khi thảo luận với MBC và các nền tảng OTT toàn cầu. Do đó, 1 số phân đoạn có sự xuất hiện của Kim Soo Hyun đã bị cắt bỏ và chỉnh sửa, dẫn đến việc tập mới nhất của show có thời lượng ngắn hơn khoảng 10 phút so với các tập trước, làm giảm mức độ chi tiết của chương trình

Về buổi ghi hình vào ngày 13/3 vừa qua, do lịch trình ghi hình bị trì hoãn hơn dự kiến, đội ngũ sản xuất đã chờ đợi lập trường chính thức từ phía công ty quản lý của Kim Soo Hyun về tranh cãi liên quan đến anh ấy. Tuy nhiên, vì công ty quản lý đã đưa ra phản hồi vào ngày 13/3 và việc điều chỉnh lịch trình trở nên khó khăn, cuối cùng chúng tôi đã tiến hành ghi hình với sự thận trọng tối đa.

Trong quá trình này, chúng tôi đã hạn chế tối đa sự xuất hiện của khách mời gây tranh cãi và tập trung ghi hình các cảnh của những khách mời khác. Một lần nữa, chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành đến những khán giả yêu mến Good Day.

Dù tranh cãi xung quanh khách mời vẫn tiếp tục, chúng tôi tin rằng mục tiêu ban đầu của Good Day - mang lại những điều tốt đẹp là không đổi, cùng với sự chân thành của các thành viên tham gia chương trình và sự thấu hiểu, ủng hộ của khán giả, sẽ giúp chương trình tiếp tục nhận được sự yêu mến.

Hiện tại, nội dung có sự xuất hiện của Kim Soo Hyun trong tập 5, được ghi hình vào ngày 18/2, đã bị loại bỏ. Trong tương lai, tất cả nội dung liên quan đến anh ấy từ tập 6 đến tập 7 cũng sẽ bị cắt bỏ hoàn toàn. Đội ngũ sản xuất đã quyết định chỉnh sửa kỹ lưỡng hơn và hạn chế tối đa sự xuất hiện của Kim Soo Hyun. Ngoài ra, các cảnh ghi hình cá nhân của khách mời vào ngày 13/3 sẽ không được phát sóng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để mang đến những chương trình giải trí ý nghĩa cho khán giả và mong muốn tạo ra một chương trình tốt hơn với những người phù hợp nhất