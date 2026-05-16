HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

NÓNG: Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố

Phương Anh
|

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam ca sĩ Miu Lê (tên thật Lê Ánh Nhật) liên quan vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đặc khu Cát Hải.

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 12h30 ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải nhận tin báo của người dân về việc một nhóm người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà.

Khi kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 6 người gồm: Vũ Khương An, Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Trần Minh Trang, ca sĩ Miu Lê và Vũ Thái Nam. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 6 người đều dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án (Ảnh: CTTĐTCATPHP)

Quá trình khám xét khẩn cấp tại cơ sở lưu trú Titibeach ở khu vực bãi tắm Tùng Thu, cơ quan công an thu giữ hơn 5 gram Ketamine, một lượng Ketamine và Cocaine cùng nhiều đồ vật, dụng cụ liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng đến từ các tỉnh, thành khác nhau và thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT tập trung mở rộng điều tra.

Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; đồng thời khởi tố bị can, tạm giam Trần Đức Phong, Vũ Thái Nam và Đoàn Thị Thúy An.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vai trò của Đặng Huy Việt, trú tại Hà Nội, và tạm giữ hình sự người này để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đến ngày 16/5, Cơ quan CSĐT tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với ca sĩ Miu Lê và Vũ Khương An về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, Trần Minh Trang bị khởi tố về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

*Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng

Con gái 22 tuổi đi hỏi vợ cho bố ở Thái Nguyên: Lý do cả nhà thúc giục bố cưới gấp
Tags

Miu Lê

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

01:28
Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

00:39
Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

00:33
Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

01:10
Khung cảnh 'khó tin' ở dự án 1.166 tỷ đồng thi công khẩn cấp, giúp ‘giải cứu’ Hà Nội trước mùa mưa bão

Khung cảnh 'khó tin' ở dự án 1.166 tỷ đồng thi công khẩn cấp, giúp ‘giải cứu’ Hà Nội trước mùa mưa bão

01:29
Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

00:39
Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

00:41
Phơi thóc giữa đường, người phụ nữ cầm bồ cào đập chặn xe ô tô đi qua

Phơi thóc giữa đường, người phụ nữ cầm bồ cào đập chặn xe ô tô đi qua

01:04
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại