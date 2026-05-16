NÓNG: Ca sĩ Miu Lê bị khởi tố

Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, khoảng 12h30 ngày 10/5, Công an đặc khu Cát Hải nhận tin báo của người dân về việc một nhóm người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà.

Khi kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 6 người gồm: Vũ Khương An, Trần Đức Phong, Đoàn Thị Thúy An, Trần Minh Trang, ca sĩ Miu Lê và Vũ Thái Nam. Kết quả kiểm tra cho thấy cả 6 người đều dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án (Ảnh: CTTĐTCATPHP)

Quá trình khám xét khẩn cấp tại cơ sở lưu trú Titibeach ở khu vực bãi tắm Tùng Thu, cơ quan công an thu giữ hơn 5 gram Ketamine, một lượng Ketamine và Cocaine cùng nhiều đồ vật, dụng cụ liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng đến từ các tỉnh, thành khác nhau và thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT tập trung mở rộng điều tra.

Ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; đồng thời khởi tố bị can, tạm giam Trần Đức Phong, Vũ Thái Nam và Đoàn Thị Thúy An.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vai trò của Đặng Huy Việt, trú tại Hà Nội, và tạm giữ hình sự người này để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đến ngày 16/5, Cơ quan CSĐT tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối với ca sĩ Miu Lê và Vũ Khương An về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Ngoài ra, Trần Minh Trang bị khởi tố về hành vi “Không tố giác tội phạm”.

Hiện Công an TP Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các cá nhân liên quan theo quy định pháp luật.

*Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng