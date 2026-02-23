Nóng: Bitcoin ‘thủng’ mốc 65.000 USD, ‘vàng kỹ thuật’ trở thành tài sản rủi ro bậc nhất

Sau giai đoạn thăng hoa rực rỡ cuối năm 2025 với đỉnh cao trên 126.000 USD, Bitcoin đang khiến những nhà đầu tư "vững tay chèo" nhất cũng phải lo ngại.

Việc đồng tiền này rơi xuống dưới ngưỡng 65.000 USD trong những ngày cuối tháng 2/2026 không chỉ là một đợt điều chỉnh kỹ thuật thông thường mà còn bóc tách những lỗ hổng trong niềm tin về một loại tài sản trú ẩn an toàn.

Cú rơi "vô tiền khoáng hậu" và áp lực từ đòn bẩy

Thị trường tiền số vừa ghi nhận một trong những đợt bán tháo có vận tốc rơi nhanh nhất lịch sử. Dữ liệu từ CoinGlass và phân tích từ VanEck cho thấy chỉ số "Sợ hãi và Tham lam" (Fear & Greed Index) đã lao dốc từ mức “Cực kỳ tham lam” xuống còn “Cực kỳ sợ hãi” chỉ trong chưa đầy hai tuần.

Đây là mức độ hoảng loạn tương đương với giai đoạn thị trường sụp đổ năm 2020, cho thấy giá trị của BTC đã hoàn toàn tách rời khỏi các động lực tăng trưởng cơ bản và bị chi phối hoàn toàn bởi tâm lý tháo chạy hàng loạt.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cú rơi này là quá trình "deleveraging" (giảm đòn bẩy) có hệ thống. Khi giá BTC không thể bảo vệ được ngưỡng 70.000 USD, một làn sóng thanh lý các vị thế long (mua khống) đã diễn ra.

Việc BTC rơi xuống dưới 65.000 USD vào trung tuần tháng 2 đã kích hoạt các lệnh cắt lỗ tự động, đẩy thị trường vào một vòng xoáy tiêu cực. Tính đến ngày 23/2/2026, BTC đang được giao dịch quanh mốc 67.000 - 68.000 USD sau khi đã chạm đáy ngắn hạn gần sát 60.000 USD.

Bitcoin vốn được kỳ vọng là "vàng kỹ thuật", một nơi trú ẩn khi lạm phát và bất ổn địa chính trị gia tăng. Thế nhưng, thực tế trong hai tháng đầu năm 2026 lại chứng minh điều ngược lại. BTC đang phản ứng như một loại tài sản rủi ro cao (risk-on asset), nhạy cảm với mọi tin tức vĩ mô không kém gì cổ phiếu công nghệ.

Căng thẳng thương mại toàn cầu leo thang sau tuyên bố tăng thuế suất từ 10% lên 15% của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khiến dòng vốn rút chạy khỏi các tài sản biến động mạnh. Theo báo cáo từ Franklin Templeton Institute, sự không chắc chắn về lãi suất và thanh khoản toàn cầu là rào cản lớn nhất đối với đà phục hồi của crypto.

Chuyên gia Mike McGlone của Bloomberg Intteligence nhận định rằng Bitcoin đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng khi không bứt phá tương xứng với vàng. Ông cho rằng việc BTC không thể bám đuổi đà tăng của vàng thật và tụt hậu so với các chỉ số chứng khoán lớn là một dấu hiệu cảnh báo về sự thay đổi căn bản trong tâm lý giới đầu tư.

Một điểm đáng chú ý khác là áp lực từ phía các công ty khai thác Bitcoin. Hiện tại, giá BTC đang giao dịch dưới mức chi phí khai thác ước tính (khoảng 87.000 USD). Điều này buộc các thợ đào phải bán ra lượng BTC dự trữ để duy trì bảng cân đối kế toán và chi phí vận hành, vô tình tạo thêm một nguồn cung lớn lên thị trường vốn đang thiếu lực cầu.

Trong khi đó, động thái của các quỹ đầu tư cũng có sự phân hóa rõ rệt. Trong khi nhiều quỹ giảm tỷ trọng đầu tư vào Bitcoin, đồng thời chuyển dịch sang Ethereum (ETH) thì tại châu Âu, các quỹ ETF crypto vẫn ghi nhận dòng tiền ròng dương trong hai tuần gần nhất, cho thấy các nhà đầu tư tổ chức tại khu vực này vẫn coi đây là cơ hội tích lũy dài hạn sau đợt giảm giá hơn 50% từ đỉnh.

Kịch bản nào cho giai đoạn tới?

Dưới góc độ kỹ thuật, ngưỡng 60.000 USD hiện là "thành trì" cuối cùng. Nếu BTC không thể trụ vững trên mức này, thị trường có thể đối mặt với một đợt thanh lý quy mô lớn hơn nữa.

CEO Cathie Wood của ARK Invest nhận định trên podcast gần đây rằng thị trường đang ở rất gần "đáy tiềm năng" cho việc mua vào. Bà cho rằng dù áp lực vĩ mô đang đè nặng, nhưng giai đoạn suy giảm tồi tệ nhất trong chu kỳ bốn năm của Bitcoin cơ bản đã qua.

Theo CEO Wood, các yếu tố như sự hạ nhiệt của cơn sốt AI và việc sụp đổ đòn bẩy là những liều "thuốc đắng" cần thiết để Bitcoin sớm bước vào một đợt phục hồi mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu dài hạn hơn.

Các chỉ số on-chain từ Glassnode cho thấy áp lực tâm lý đối với các nhà đầu tư nắm giữ dài hạn (Long-term Holders) hiện đang được đem ra so sánh với giai đoạn sụp đổ của hệ sinh thái Terra hồi tháng 5/2022. Nếu chính xác thì điều này cho thấy thị trường đang ở giai đoạn "thanh lọc" quyết liệt.

Tổng kết lại, thị trường tiền số đang đứng trước một ngã ba đường. Một nhịp phục hồi kỹ thuật lên vùng 72.000 - 80.000 USD là hoàn toàn có thể nếu các tin tức vĩ mô ổn định trở lại. Ngược lại, nếu các chính sách thuế quan và bất ổn địa chính trị tiếp tục diễn biến phức tạp, mốc 55.000 USD, mức mà nền tảng phân tích dữ liệu CryptoQuant từng đề cập đến, có thể sẽ sớm xảy ra.

*Nguồn: VanEck, Morningstar, Glassnode, CoinMarketCap, ARK Invest