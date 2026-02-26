Nóng: Bill Gates thừa nhận ngoại tình

Tỷ phú Bill Gates thừa nhận ông từng có hai mối quan hệ tình cảm sai trái ngoài hôn nhân với phụ nữ Nga trong thời gian vẫn chung sống cùng bà Melinda.

Phát biểu tại buổi gặp mặt nhân viên Quỹ Gates Foundation ngày 24/2, nhà đồng sáng lập Microsoft cho biết ông từng ngoại tình một lần với một vận động viên chơi bài Bridge người Nga mà ông quen tại các giải đấu, và một lần khác với một nhà vật lý hạt nhân Nga gặp gỡ thông qua công việc kinh doanh.

Theo lời Gates, Boris Nikolic, cựu cố vấn khoa học của ông, biết về các mối quan hệ này và đã kể lại cho cựu tỷ phú Jeffrey Epstein. Nikolic được cho là có quan hệ thân thiết với cả Gates lẫn Epstein.

Dù vậy, Gates khẳng định ông không liên quan đến bất kỳ hành vi phạm pháp nào của Epstein. “Tôi không làm điều gì bất hợp pháp và cũng không thấy có hành vi vi phạm pháp luật nào,” ông nói, theo bản ghi âm do Wall Street Journal (WSJ) thu thập được.

Trước đó, năm 2023, WSJ đưa tin Epstein từng tìm cách gây sức ép với Gates liên quan đến mối quan hệ giữa ông và vận động viên Bridge Mila Antonova. Động thái này diễn ra sau khi Epstein không thể thuyết phục Gates tham gia vào một quỹ từ thiện trị giá hàng tỷ USD mà ông ta đang vận động thành lập.

Trong buổi gặp, Gates cũng thừa nhận việc duy trì quan hệ với Epstein là một “sai lầm nghiêm trọng”. Ông nói rằng việc dành thời gian cho Epstein và để một số lãnh đạo của Quỹ Gates tham gia các cuộc họp với nhân vật này là quyết định sai lầm của mình, đồng thời gửi lời xin lỗi tới những người bị liên lụy.

Một email nằm trong bộ tài liệu do Bộ Tư pháp Mỹ công bố cho thấy Epstein từng cáo buộc Gates ngoại tình và nói rằng ông ta đã “giúp Bill mua thuốc để xử lý hậu quả sau quan hệ với phụ nữ Nga, cũng như sắp xếp các cuộc hẹn bí mật với những phụ nữ đã có gia đình”.

Gates cho biết ông bắt đầu tiếp xúc với Epstein từ năm 2011, tức ba năm sau khi Epstein nhận tội lôi kéo trẻ vị thành niên bán dâm. Dù biết Epstein từng chịu lệnh giám sát trong 18 tháng, ông thừa nhận đã không xem xét kỹ quá khứ của người này.

Đến năm 2013, bà Melinda, khi đó vẫn là vợ ông, đã bày tỏ lo ngại về mối quan hệ này, song Gates vẫn tiếp tục duy trì liên hệ với Epstein thêm ít nhất một năm. Ông nói rằng những thông tin được biết sau này khiến ông nhìn lại sự việc với mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều, đặc biệt khi các hành vi sai trái của Epstein không chỉ thuộc về quá khứ mà còn tiếp diễn.

Jeffrey Epstein, sinh năm 1953, bị bắt tại New York vào tháng 7/2019 với cáo buộc dụ dỗ và lạm dụng tình dục hàng chục trẻ vị thành niên. Ông ta đối mặt mức án tối đa 45 năm tù nếu bị kết tội. Trong thời gian chờ xét xử tại nhà tù Manhattan, Epstein đã treo cổ tự tử vào tháng 8/2019.

Mối quan hệ giữa Bill Gates và Melinda French Gates từng được công chúng nhìn nhận trong nhiều năm như hình mẫu của một cặp đôi quyền lực trong giới công nghệ và từ thiện toàn cầu. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh đồng hành tại Bill & Melinda Gates Foundation, những rạn nứt đã âm thầm hình thành từ trước khi hai người tuyên bố ly hôn vào tháng 5/2021.

Trong các cuộc phỏng vấn sau này, Melinda French Gates thừa nhận rằng hôn nhân của họ đã trải qua “nhiều thời điểm khó khăn”, và bà phải đấu tranh trong thời gian dài trước khi đưa ra quyết định chấm dứt cuộc sống chung kéo dài 27 năm. Bà từng chia sẻ trên CBS rằng mình không còn tin tưởng vào nền tảng của cuộc hôn nhân, và sự thiếu trung thực là một trong những yếu tố khiến mối quan hệ không thể hàn gắn.

Bên cạnh vấn đề Epstein, Melinda cũng từng thừa nhận việc Bill Gates có quan hệ ngoài hôn nhân là một trong những nguyên nhân khiến niềm tin giữa họ bị xói mòn. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN, Bill Gates thừa nhận ông “đã phạm sai lầm” trong hôn nhân và phải chịu trách nhiệm về điều đó. Dù không đi sâu vào chi tiết, những phát biểu công khai này cho thấy cả hai đều ý thức được các tổn thương đã tích tụ qua nhiều năm.﻿

Sau khi ly hôn, cả hai cam kết tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ quỹ từ thiện trong giai đoạn chuyển tiếp. Tuy nhiên, đến năm 2024, Melinda French Gates thông báo rút khỏi quỹ để tập trung vào các dự án riêng, đánh dấu một chương mới trong cuộc đời bà. Sự chia tay không chỉ khép lại một cuộc hôn nhân kéo dài gần ba thập kỷ, mà còn cho thấy ngay cả những mối quan hệ tưởng như bền vững nhất cũng có thể thay đổi khi niềm tin bị tổn thương và các giá trị không còn song hành.﻿

