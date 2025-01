Nóng: Bầu Hiển thưởng thêm hơn 4 tỷ đồng cho 10 cầu thủ Việt Nam

Bầu Hiển và cầu thủ Duy Mạnh của đội tuyển Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2024. Ảnh: TVC

Sáng nay (17/1), TP Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương, Khen thưởng cho các cầu thủ đang thi đấu cho 2 đội bóng ở thủ đô vô địch AFF Cup 2024. Theo đó, tại buổi lễ này, UBND TP Hà Nội đã thưởng cho mỗi cầu thủ 50 triệu đồng. TP Hà Nội cũng khen thưởng đột xuất số tiền 2 tỷ đồng cho các thành viên của đội tuyển Việt Nam.

Ngoài ra, T&T Group và Ngân hàng SHB cũng công bố mức thưởng 4,4 tỷ đồng cho 10 cầu thủ của CLB Hà Nội và CLB Công an Hà Nội. Cụ thể, 5 cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội, bao gồm Duy Mạnh, Thành Chung, Hai Long, Tuấn Hải, Xuân Mạnh cùng 2 cầu thủ thuộc CLB Công an Hà Nội là Quảng Hải và Văn Thanh, mỗi người nhận 500 triệu đồng. Bên cạnh đó, ba cầu thủ gồm Nguyễn Filip, Lê Phạm Thành Long, Bùi Hoàng Việt Anh của CLB Công an Hà Nội, nhận mỗi người 300 triệu đồng.

10 cầu thủ thuộc CLB Hà Nội và CLB Công an Hà Nội, tại Lễ vinh danh, khen thưởng. Ảnh: Hà Nội FC

Tại lễ tuyên dương, khen thưởng này, ông Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển) phát biểu rằng: "Thành công của các bạn không chỉ là niềm tự hào của cá nhân, mà còn là niềm tự hào của cả thành phố Hà Nội. Các bạn đã chứng minh rằng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực không ngừng, chúng ta có thể đạt được những thành tựu tốt đẹp. Các bạn đã làm rạng danh màu cờ sắc áo của bóng đá Thủ đô Hà Nội và đóng góp vào thành tích của bóng đá Việt Nam ở đấu trường khu vực".

Bầu Hiển phát biểu tại Lễ tuyên dương, khen thưởng. Ảnh: Hà Nội FC

Trước đó, sau thành công rực rỡ với chức vô địch AFF Cup 2024, SHB đã thưởng nóng cho đội tuyển Việt Nam 2 tỷ đồng. Như vậy, tính đến nay, các doanh nghiệp trong tay Bầu Hiển đã thưởng tới 6,4 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam sau chức vô địch Đông Nam Á.

Bên cạnh việc thưởng tiền, Bầu Hiển còn khiến nhiều người bất ngờ khi thuê máy bay đưa 600 cổ động viên, người thân và giá đình của các cầu thủ sang Thái Lan để tiếp lửa cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2024.