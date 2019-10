[NÓNG] Tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan đến việc đổ dầu gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà

Chiều 18/10, trao đổi với PV, Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tiến hành tạm giữ hình sự 2 đối tượng liên quan đến việc đổ dầu gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà.

Theo thiếu tá Đức, hiện cơ quan CSĐT đã ra lệnh Giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng này.



Báo cáo của Công an Hòa Bình nêu rõ, khoảng 21h30 ngày 8/10, tại đường giao thông liên xã Phú Minh - Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn (thuộc địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến) xảy ra vụ việc một số đối tượng xả chất thải nguy hại (nghi là dầu thải) xuống mặt đường và chảy xuống suối Trầm thuộc xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến đến hồ Đầm Bài (là nơi cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch Sông Đà), gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường và nguồn nước cung cấp cho Nhà máy nước sạch Sông Đà.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ chức năng Công an tỉnh, Công an huyện Kỳ Sơn tổ chức các hoạt động xác minh điều tra để làm rõ đối tượng đã xả chất thải nguy hại tại khu vực suối Trầm.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo khởi tố vụ án hình sự về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại Điều 235 Bộ Luật hình sự năm 2015 để tiến hành các hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng được xác định là nghi phạm chính xả chất thải nêu trên.

2 đối tượng là: Nguyễn Chương Đại (sinh năm 1994, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (sinh năm 1986, trú tại xã Chi Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn). Công an cũng tạm giữ 2 xe ô tô liên quan vụ xả chất thải. Hai đối tượng trên khai nhận: Ngày 8/10 đã điều khiển 1 xe ô tô tải chở khoảng 10 m3 chất thải (dầu thải) đến địa bàn xóm Quyết Tiến, xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình để tiến hành xả chất thải.



Hiện Công an tỉnh Hòa Bình đang tập trung truy xét, điều tra, làm rõ đối tượng liên quan khác trong việc đổ thải chất thải nguy hại gây ô nhiễm nguồn cung cấp nước để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 17/10, tại buổi họp báo do Ban Tuyên giáo tỉnh Hòa Bình tổ chức, thông tin về việc ô nhiễm nguồn nước sạch cung cấp cho TP. Hà Nội, Thiếu tá Nguyễn Hữu Đức, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết:

Quá trình nắm bắt thông tin, xử lý vụ việc liên quan đến sự cố gây ô nhiễm nguồn nước cho Nhà máy nước sạch sông Đà cung cấp cho TP Hà Nội, nhận thấy có dấu hiệu hình sự, ngày 16/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Gây ô nhiễm môi trường” theo quy định tại điều 235, Bộ luật Hình sự.