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Nóng: Bắt được phạm nhân cuối cùng Hồ Văn Tình trong vụ trốn khỏi Trại giam A2

Phùng Quang
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Lực lượng chức năng đã bắt giữ được Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 sau 16 ngày đối tượng lẩn trốn.

Chiều 7/11, lực lượng chức năng đã bắt giữ phạm nhân Hồ Văn Tình tại khu vực rừng núi xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 đối tượng trốn khỏi Trại giam A2 bị bắt giữ.

- Ảnh 1.

Hồ Văn Tình bị bắt giữ.

Hồ Văn Tình (SN 2002) đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Giết người. Dù là người nhỏ tuổi nhất trong nhóm phạm nhân bỏ trốn, Tình được xác định là đối tượng nguy hiểm, từng có hành vi chống trả quyết liệt lực lượng chức năng khi bị truy bắt.

Cụ thể, ngày 7/6/2024, trong quá trình truy bắt Tình liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại xã Chư Á, TP Pleiku (tỉnh Gia Lai cũ), đối tượng đã dùng dao đâm khiến 2 cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bị thương.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã thông tin, chiều 21/10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

- Ảnh 2.

Hồ Văn Tình sau khi bị bắt giữ

Quá trình truy bắt, lực lượng chức năng lần lượt bắt giữ 3 phạm nhân. Cụ thể, sáng 24/10, Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách qua quốc lộ 27C.

Tối 28/10, Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tỉnh Gia Lai) bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

Đến hơn 0h ngày 3/11, phạm nhân Lữ Văn Toàn tiếp tục bị bắt giữ tại khu vực triền núi Cây Cày, thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh.

Với việc bắt giữ Hồ Văn Tình vào chiều 7/11, sau 16 ngày tổ chức truy bắt, lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Video: Cảnh sát bắt giữ phạm nhân Hồ Văn Tình

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Tags

trại giam A2

Khánh Hòa

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