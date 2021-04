NÓNG: Bà Rịa-Vũng Tàu hỏa tốc tiếp nhận 12 thuyền viên dương tính SARS-CoV-2

Đêm 28-4, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có công văn hỏa tốc về việc điều trị cho 12 thuyền viên tàu Đại Dương SEA có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Theo báo cáo của chủ tàu Đại Dương SEA, trạng thái tinh thần của các thuyền viên hiện nay rất bất ổn, hết sức lo lắng, cần phải được cách ly, điều trị kịp thời vì lý do nhân đạo.

Trong tình huống này, dịch bệnh liên quan đến tính mạng của chính các thuyền viên và nguy cơ lây lan, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, cách ly các thuyền viên cập cảng Bà Rịa-Vũng Tàu, đưa 12 thuyền viên dương tính vào Trung tâm y tế huyện Long Điền để điều trị, cách ly kịp thời.

Đối với các thuyền viên còn lại thực hiện cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly để tiếp tục theo dõi. Thực hiện đầy đủ thủ tục nhập cảnh cho các thuyền viên theo quy định.

Trước đó, tàu Đại Dương SEA (quốc tịch Việt Nam) có 18 thuyền viên đi từ cảng Sampit, Indonesia, với lịch trình về cảng Bourbon (Long An).

Khi đang neo đậu ngoài biển để chờ cơ quan chức năng tỉnh Long An lấy mẫu xét nghiệm thì chủ tàu khai báo có nhiều thuyền viên sốt, ho, đau họng. Ngày 26-4, tỉnh Long An đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có 12 thuyền viên tàu này dương tính.



Theo báo cáo của UBND tỉnh Long An, trước đó, ngày 24-4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An nhận được khai báo y tế của các thuyền viên thuộc tàu Đại Dương SEA neo đậu tại vị trí H08 thuộc khu vực Bà Rịa-Vũng Tàu, trên tàu có 18 thuyền viên, đăng ký cập cảng tại Bến Lức, Long An. Qua tờ khai y tế, trên tàu có 12 thuyền viên có biểu hiện sốt, ho, đau họng.

Tỉnh Long An đề nghị Bà Rịa-Vũng Tàu chấp thuận đưa các thuyền viên về điều trị, cách ly do khoảng cách từ nơi tàu đang neo đậu về Long An xa hơn, ngoài ra Long An cũng đang tập trung nguồn lực cách ly y tế công dân nước ngoài về, tăng cường kiểm soát biên giới.

Trong công văn, tỉnh Long An cho biết do lần đầu tiên gặp trường hợp trên nên Sở Y tế và các đơn vị chức năng Long An còn lúng túng trong công tác phối hợp xử lý tình huống. Đồng thời, chân thành xin lỗi UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng như các thuyền viên tàu Đại Dương SEA.