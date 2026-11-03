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NÓNG: Asian Cup 2027 chính thức bị hoãn, đội tuyển Việt Nam phải đổi kế hoạch

KDH
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Asian Cup 2027 không thể diễn ra đúng như dự kiến.

Asian Cup 2027 - vốn dự kiến khai mạc vào ngày 7/1/2027 - sẽ bị hoãn lại đến cuối năm. Theo thông báo từ LĐBĐ châu Á, ngày khai mạc mới của giải đấu sẽ là 23/12/2027 và trận chung kết diễn ra vào ngày 21/1/2028.

NÓNG: Asian Cup 2027 chính thức bị hoãn, đội tuyển Việt Nam phải đổi kế hoạch - Ảnh 1.

Asian Cup 2027 bị hoãn đến cuối năm 2027

Việc Asian Cup 2027 bị hoãn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến lịch trình của đội tuyển Việt Nam nói riêng cũng như bóng đá Việt Nam nói chung trong thời gian tới. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có chuyến tập huấn Tây Á và giao hữu với 2 đội Qatar và Nhật Bản vào đầu tháng 1/2027. Nhưng hiện giờ, 2 trận giao hữu này có thể sẽ không diễn ra. Ngoài ra, lịch trình tập trung đội tuyển hướng tới các giải đấu tiếp theo cũng sẽ phải điều chỉnh.

Về phần các giải đấu cấp CLB, ban đầu V.League cũng như một số giải quốc tế có CLB Việt Nam tham dự như Cúp C1, C2 châu Á và Cúp C1 Đông Nam Á đều có kế hoạch tạm dừng trong thời gian diễn ra Asian Cup. Nhưng khi Asian Cup không tổ chức, khoảng thời gian này nhiều khả năng sẽ được lấp kín bằng các trận đấu cấp CLB.

Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng E Asian Cup 2027 cùng 3 đối thủ Hàn Quốc, UAE và Yemen.

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