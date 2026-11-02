Madam Pang tuyên bố điều tra vụ việc liên quan đến HLV Park Hang-seo: Sẵn sàng án phạt nặng

HLV Park Hang-seo vừa vướng vào vụ việc rắc rối tại Thái Lan.

Với cương vị Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, Madam Pang vừa tuyên bố sẽ điều tra vụ việc liên quan đến HLV Park Hang-seo trong trận đấu giữa Kanchanaburi và Pattaya United thuộc khuôn khổ Thai League 2. Người đứng đầu bóng Thái Lan yêu cầu ban tổ chức phải ngay lập tức thu thập đầy đủ thông tin và trình vấn đề lên để xem xét theo quy trình đã được thiết lập.

Trong một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, HLV Park Hang-seo (đang dẫn dắt Kanchanaburi) có lời qua tiếng lại với một nhóm người trên khán đài SVĐ. Trang Matichon (Thái Lan) cho biết, nhóm người tranh cãi với HLV Park Hang-seo có thể là nhân viên thuộc biên chế Pattaya United.

HLV Park Hang-seo tranh cãi với người trên khán đài Phía CLB Kanchanaburi cũng phản ứng quyết liệt sau vụ việc nói trên. Chủ tịch đội bóng này khẳng định nhóm người trên khán đài không chỉ tranh cãi thông thương mà đã có hàng loạt lời lẽ và hành động mang tính phân biệt chủng tộc nhắm đến cả HLV Park Hang-seo lẫn tiền vệ Jhon Baggio. CLB Kanchanaburi tuyên bố sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng nếu như LĐBĐ Thái Lan không xử lý thỏa đáng.

Theo Matichon, nếu bị xác định có những hành vi trái luật, phía CLB Pattaya United có thể bị phạt tiền và thậm chí cấm khán giả đến sân trong những trận đấu sân nhà. Bên cạnh đó, những cá nhân trực tiếp tham gia vào hành vi phân biệt chủng tộc cũng đối diện án phạt tiền và cấm đến sân theo dõi các trận đấu.

CLB Kanchanaburi dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo đang xếp thứ 6 Thai League 2 với 14 điểm sau 9 vòng đấu, kém vị trí được thăng hạng trực tiếp lên Thai League 1 khoảng cách là 3 điểm.