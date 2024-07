Apple vừa đưa ra thông báo khẩn cấp về mối đe dọa nghiêm trọng nhắm vào người dùng iPhone từ phần mềm gián điệp, và yêu cầu người dùng phải hết sức cảnh giác.



Từ năm 2021, Apple đã bắt đầu gửi cảnh báo tới những người dùng iPhone mà họ có lý do tin rằng đang là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại hoặc gián điệp do nhà nước tài trợ. Kể từ đó, họ thỉnh thoảng phát hành các cảnh báo, như vào tháng 4 năm 2024 khi người dùng tại 92 quốc gia được thông báo.

Theo ghi nhận của TechCrunch, Apple hiện đã phát hành cảnh báo mới tới người dùng tại 98 quốc gia. Chưa rõ liệu cảnh báo của Apple có nêu rõ số lượng quốc gia bị ảnh hưởng hay không, nhưng nội dung thông báo khẳng định công ty đã phát hiện các nỗ lực tấn công bằng phần mềm gián điệp.

"Apple đã phát hiện bạn đang là mục tiêu của một cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp đánh thuê, đang cố gắng xâm nhập từ xa vào iPhone liên kết với Apple ID của bạn," cảnh báo viết, đồng thời nêu chính xác tài khoản Apple của người dùng.

"Cuộc tấn công này có khả năng nhắm vào bạn một cách cụ thể vì danh tính hoặc công việc của bạn," thông báo tiếp tục. "Mặc dù không thể đạt được sự chắc chắn tuyệt đối khi phát hiện các cuộc tấn công như vậy, Apple có độ tin cậy cao về cảnh báo này - vui lòng xem xét nó một cách nghiêm túc."

Apple không tiết lộ cách họ phát hiện các cuộc tấn công bằng phần mềm gián điệp đáng ngờ. Họ làm vậy vì lo ngại tiết lộ phương pháp có thể giúp các tác nhân xấu trong tương lai phá vỡ hệ thống phát hiện.

Vì những lý do tương tự, nếu không phải vì lý do pháp lý và chính trị, Apple cũng không quy kết các cuộc tấn công cho bất kỳ tổ chức hoặc chính phủ nào. Ban đầu, các cảnh báo của họ nêu rõ liên quan đến các cuộc tấn công "do nhà nước tài trợ", nhưng điều này đã được giảm nhẹ trong đợt cảnh báo mới nhất, chỉ còn là "phần mềm gián điệp đánh thuê".

Chưa rõ lý do tại sao các cảnh báo được gửi đi hàng loạt. Có vẻ như không có khả năng Apple sẽ chờ đợi để phát hành chúng theo đợt, vì vậy rất có thể điều này phản ánh việc phát hiện các nỗ lực tấn công hàng loạt có phối hợp.

Ngoài những cảnh báo này, Apple cũng đưa ra lời khuyên chung về cách bảo vệ bản thân khỏi các vấn đề bảo mật. AppleInsider cũng có nhiều khuyến nghị về cách thực hiện biện pháp bảo vệ như vậy.

Người dùng iPhone cần hết sức cảnh giác và thực hiện ngay các biện pháp bảo mật cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân của mình trước mối đe dọa nghiêm trọng này.