Nóng: Ai là triệu phú thông báo tuyển người chơi mới ngay trong 2 ngày tới: Yêu cầu đơn giản, mang theo 2 vật dụng khi phỏng vấn

Đăng ký tham gia, người chơi sẽ có cơ hội chinh phục giải thưởng lên tới 500 triệu đồng của chương trình.

Mới đây, thông tin chương trình truyền hình nổi tiếng Ai là triệu phú chuẩn bị tuyển chọn người chơi mới đã nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Đáng chú ý, đợt tuyển chọn lần này được tổ chức trực tiếp tại TP.HCM, với điều kiện tham gia tương đối đơn giản.

Cụ thể, trong bài đăng trên trang Facebook của MC, BTV Nguyễn Diệp Chi thông báo chương trình Ai là triệu phú, phát sóng trên VTV3, sắp tổ chức một đợt gặp gỡ và tuyển chọn người chơi tại khu vực phía Nam.

Nữ BTV hài hước mở đầu thông báo bằng lời giới thiệu về một người đàn ông có khuôn mặt nghiêm nghị đang muốn tìm người để trò chuyện vào tối thứ Ba hằng tuần trên VTV3. Nhân vật được nhắc đến chính là BTV Quốc Khánh, người đang đảm nhiệm vai trò dẫn dắt chương trình.

Người từ 18 tuổi trở lên có thể tham gia, cần mang theo 2 vật dụng

Theo thông báo của BTV Diệp Chi, đợt tuyển chọn người chơi Ai là triệu phú sẽ diễn ra trong hai ngày liên tiếp, 8 và 9/10/2026, tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam ở TP.HCM (VTV9). Cụ thể, trong ngày đầu tiên, thứ Năm (8/10), hoạt động tuyển chọn được tổ chức từ 14h đến 18h. Sang ngày thứ hai, thứ Sáu (9/10), khung giờ dành cho các ứng viên là từ 8h đến 11h. Địa điểm được công bố là Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP.HCM, số 7 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất là yêu cầu đối với người tham gia không quá phức tạp. Theo BTV Diệp Chi, ứng viên chỉ cần đáp ứng điều kiện từ 18 tuổi trở lên, đang sinh sống tại khu vực phía Nam. Những người có vốn hiểu biết rộng, kiến thức phong phú ở nhiều lĩnh vực sẽ có thêm lợi thế trong quá trình tuyển chọn.

Về khâu chuẩn bị, nữ BTV đặc biệt nhắc nhở người tham gia mang theo hai vật dụng là bút và thẻ căn cước khi đến địa điểm dự tuyển. BTV Diệp Chi cũng cho biết nhu cầu tìm kiếm người chơi đang khá cấp thiết, đồng thời khuyến khích các ứng viên chủ động sắp xếp thời gian tham gia một trong hai khung giờ được công bố.

Tuy nhiên, việc đáp ứng điều kiện ban đầu và tham gia tuyển chọn không đồng nghĩa ứng viên chắc chắn được xuất hiện trên truyền hình. Những người đăng ký vẫn cần trải qua quá trình đánh giá, lựa chọn của ê-kíp sản xuất.

Cơ hội chinh phục giải thưởng lên tới 500 triệu đồng

Không chỉ mang đến trải nghiệm xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia, Ai là triệu phú còn thu hút người chơi bởi hệ thống câu hỏi kiến thức đa dạng cùng mức thưởng hấp dẫn.

Đầu năm nay, chương trình đã có một thay đổi đáng chú ý về cơ cấu giải thưởng. Cụ thể, trong số phát sóng tối 31/3, nhân dịp kỷ niệm 30 năm VTV3 lên sóng, BTV Quốc Khánh công bố nâng mức thưởng cao nhất của Ai là triệu phú từ 250 triệu đồng lên 500 triệu đồng. Với thay đổi này, người chơi có cơ hội nhận phần thưởng nửa tỷ đồng nếu trả lời chính xác câu hỏi thứ 15, cũng là câu hỏi cuối cùng của chương trình.

Để tiến đến cột mốc này, người tham gia phải lần lượt vượt qua hệ thống câu hỏi trắc nghiệm với độ khó tăng dần. Nội dung trải rộng trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lý, văn hóa, khoa học, thể thao và đời sống.

Bên cạnh vốn kiến thức, khả năng suy luận, giữ bình tĩnh và đưa ra quyết định trước áp lực cũng là những yếu tố quan trọng. Người chơi có thể lựa chọn sử dụng các quyền trợ giúp theo thể lệ chương trình hoặc dừng cuộc chơi để bảo toàn số tiền thưởng đã đạt được.

Theo VTV, việc nâng giải thưởng lên 500 triệu đồng là một phần trong những thay đổi nhằm gia tăng sức hấp dẫn của chương trình sau hơn hai thập kỷ phát sóng.

Hơn 20 năm lên sóng, Ai là triệu phú vẫn tìm kiếm những gương mặt mới

Ra mắt khán giả Việt Nam từ ngày 4/1/2005, Ai là triệu phú là phiên bản Việt hóa của chương trình truyền hình quốc tế Who Wants to Be a Millionaire?. Trải qua hơn 20 năm, đây vẫn là một trong những trò chơi truyền hình kiến thức quen thuộc trên sóng VTV3.

Sức hút của chương trình không chỉ đến từ các câu hỏi hóc búa hay giá trị giải thưởng, mà còn nằm ở những câu chuyện, trải nghiệm và kiến thức mà mỗi người chơi mang đến trường quay. Trong hành trình phát sóng, chương trình từng gắn liền với nhiều người dẫn như nhà báo Lại Văn Sâm, nhà báo Phan Đăng và MC Đinh Tiến Dũng.

BTV Diệp Chi là một trong những gương mặt gắn bó với công việc sản xuất chương trình. Hiện tại, chương trình được phát sóng vào 21h thứ Ba hằng tuần trên kênh VTV3.

Với đợt tuyển chọn diễn ra trong hai ngày 8–9/10 tại TP.HCM, những khán giả yêu thích Ai là triệu phú, đặc biệt là người dân khu vực phía Nam, sẽ có thêm cơ hội trực tiếp thử sức tại 1 trong những chương trình truyền hình nổi tiếng nhất Việt Nam.