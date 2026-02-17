Nóng: AFC ra án phạt với đội bóng Việt Nam đúng ngày mùng 1 Tết, xử thua 0-3 ở giải châu Á

Theo đó, AFC xác định CLB CAHN đã vi phạm Điều 56 và Điều 67.1 của Bộ luật Kỷ luật và Đạo đức AFC, được áp dụng cùng với Điều 25 của Điều lệ giải AFC Champions League Two 2025/26. Nguyên nhân xuất phát từ việc đội bóng này cho 2 cầu thủ Stefan Mauk và Rogerio Alves ra ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two, trong khi đáng ra họ phải nghỉ thi đấu vì tích lũy đủ 3 thẻ vàng sau lượt trận cuối vòng bảng.

Kết quả là từ việc thắng 4-0 trước Tampines Rovers (Singapore), CLB CAHN bị AFC xử thua 0-3 với trận lượt đi. Đồng thời, AFC còn phạt tiền 2.000 USD và trừ 50% phí tham dự giải.

Theo quy định, mỗi đội nhận được 80.000 USD khi dự AFC Champions League Two 2025/26, nhưng giờ đây CLB CAHN chỉ còn được nhận 40.000 USD. Nếu đã nhận đủ số tiền này trước đó, đội bóng có nghĩa vụ phải hoàn trả 40.000 USD cho AFC trong vòng 30 ngày, kể từ khi án phạt được đưa ra vào hôm nay (17/2/2026).

Hai cầu thủ Stefan Mauk và Rogerio Alves được AFC coi như đã chấp hành xong án treo giò 1 trận. Cả hai được phép ra sân ở trận lượt về với Tampines Rovers vào tối mai.

Thầy trò HLV Polking nhận tin không vui ngay trước trận lượt về.

Với diễn biến mới nhất này, CLB CAHN cần thắng 4 bàn cách biệt, hoặc ít nhất thắng 3 bàn để đưa trận đấu vào loạt luân lưu. Đây sẽ là thử thách lớn cho thầy trò HLV Polking khi phải làm khách tại Singapore.

Dù vậy, người hâm mộ đội bóng này vẫn đặt nhiều niềm tin, bởi chỉ trong ít ngày vừa qua, CLB CAHN đã 2 lần đánh bại Tampines Rovers. Đội bóng của Việt Nam vượt qua Tampines Rovers 6-1 ở vòng bảng Cúp C1 châu Á, sau đó lại giành thắng lợi 4-0 ở trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two. Chính những kết quả này đã khiến HLV Noh Rahman bị đội bóng Singapore sa thải.