Cú đúp dậy sóng V.League và chuyến hồi hương ôm đầy khát vọng của chàng Việt kiều U23

Giữa guồng quay khắc nghiệt của V.League - nơi ngoại binh, Việt kiều đến rồi đi, nơi áp lực thành tích luôn đè nặng trên vai từng cầu thủ - câu chuyện của Damoth Thongkhamsavath như một nét chấm phá đầy thú vị.

Tại vòng 13 V.League 2025/26 hôm 8/2 vừa qua, Damoth cùng CLB Thanh Hóa tạo nên chiến thắng đầy cảm xúc khiến dư luận dậy sóng. Giữa bối cảnh khó khăn bủa vậy, lực lượng thiếu hụt, đội bóng xứ Thanh gây bất ngờ lớn khi đánh bại CLB Công an TP.HCM với tỉ số 2-1 ngay trên sân Thống Nhất.

Ở đó, Damoth Thongkhamsavath trở thành người hùng với cú đúp bằng hai pha sút xa đẹp mắt đều từ cự ly gần 30m. Cần nói thêm rằng, người đứng trong khung gỗ của CLB Công an TP.HCM là Patrik Lê Giang, thủ môn có đẳng cấp thuộc tốp đầu V.League.

Hai bàn thắng ấy không chỉ khiến người hâm mộ CLB Thanh Hóa vỡ òa, mà với riêng cầu thủ sinh năm 2004, đó còn là lời khẳng định cho hành trình ôm đầy khát vọng của bản thân mình khi quyết định từ Lào sang Việt Nam thi đấu.

Damoth Thongkhamsavath đang từng bước khẳng định được bản thân tại V.League.

Sinh ra tại Champasak (Lào), Damoth Thongkhamsavath mang quốc tịch Lào, nhưng ông bà anh quê ở Quảng Bình, là người Việt Nam. Khi ký hợp đồng với CLB Thanh Hóa và thi đấu ở V.League theo diện cầu thủ nước ngoài gốc Việt vào đầu mùa giải 2025/26, Damoth không chỉ “xuất ngoại” theo góc độ nghề nghiệp, mà ở một góc nhìn nào đó, anh đang trở về với nguồn cội của tổ tiên.

Từ đầu mùa, Damoth đã ra sân 8 trận, thi đấu 404 phút tại V.League. Và 2 bàn thắng ở trận gặp CLB Công an TP.HCM chính là những lần lập công đầu tiên của tiền vệ này.

Những con số thống kê trên không phải quá bùng nổ nếu đặt cạnh các ngôi sao tấn công hàng đầu, nhưng đặt trong bối cảnh CLB Thanh Hóa đang chật vật về lực lượng, phong độ thiếu ổn định và áp lực trụ hạng ngày càng đè nặng, thì 2 bàn thắng và chiến thắng ấy mang ý nghĩa vô cùng to lớn. Đó là những cú sút không chỉ làm tung lưới đối phương, mà còn là khoảnh khắc Damoth Thongkhamsavath chứng minh sự tiến bộ của mình sau quãng thời gian đầu còn gặp nhiều khó khăn để hòa nhập tại V.League.

Chàng trai Việt kiều 22 tuổi Damoth Thongkhamsavath càng chơi càng tiến bộ.

Bóng đá Đông Nam Á từng chứng kiến những cầu thủ Lào được người hâm mộ Việt Nam dành tình cảm đặc biệt, ví dụ như Keolakhone Channiphone - người ghi bàn giúp tuyển Lào thắng Malaysia 1-0 ở SEA Games 1997, qua đó gián tiếp giúp tuyển Việt Nam có vé vào bán kết. Giờ đây, Damoth Thongkhamsavath đang tiếp nối mạch cảm xúc ấy, nhưng trong một bối cảnh còn gần gũi hơn, khi anh tới V.League thi đấu.

Những bàn thắng đầu xuân, giữa không khí Tết Nguyên đán cận kề, khiến hành trình của Damoth Thongkhamsavath càng trở nên giàu ý nghĩa hơn. Đây có thể là cái Tết đầu tiên anh cảm nhận trọn vẹn ở quê hương tổ tiên - nơi dòng máu Việt Nam từ ông bà truyền lại vẫn luôn chảy trong huyết quản của Damoth.

V.League rõ ràng không chỉ là nơi để các đội bóng tranh tài, mà với những cầu thủ Việt kiều như Damoth, đó còn là hành trình tìm về cội nguồn!