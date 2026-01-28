Nóng: 14.000 nhân sự 1 tập đoàn công nghệ đa quốc gia sắp bị sa thải, vị trí quan trọng cũng không khỏi liên đới

Tháng 10/2025, Amazon cho thôi việc khoảng 14.000 nhân sự khối văn phòng. Tuy nhiên theo nguồn tin thân cận của Reuters, mới đây tập đoàn này đang chuẩn bị triển khai đợt cắt giảm nhân sự thứ hai, với quy mô tương đương năm ngoái.

Phía Amazon hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Nguồn tin cho biết kế hoạch tinh giản lần này nhiều khả năng sẽ tác động đến các mảng quan trọng như Amazon Web Services (AWS), bán lẻ, Prime Video và bộ phận nhân sự. Tuy nhiên, phạm vi ảnh hưởng cụ thể vẫn chưa được xác định đầy đủ và các chi tiết có thể còn thay đổi trong quá trình triển khai.

Trong đợt sa thải hồi tháng 10/2025, Amazon từng lý giải rằng công ty cần thu gọn bộ máy trong bối cảnh công nghệ AI phát triển nhanh chóng.

Trong một thư nội bộ, hãng mô tả AI thế hệ mới là “bước đột phá công nghệ lớn nhất kể từ khi Internet ra đời”, cho phép doanh nghiệp đổi mới với tốc độ chưa từng có.

Những nhân viên bị ảnh hưởng khi đó vẫn tiếp tục được trả lương trong vòng 90 ngày, đồng thời có cơ hội ứng tuyển vào các vị trí nội bộ khác hoặc tìm việc bên ngoài.

Dù vậy, trong cuộc trao đổi với giới phân tích sau đó tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý III/2025, CEO Andy Jassy cho rằng các đợt cắt giảm nhân sự không xuất phát trực tiếp từ áp lực tài chính hay sự thay thế của AI. Theo ông, vấn đề cốt lõi nằm ở “văn hóa tổ chức” và việc Amazon đang vận hành quá nhiều hệ thống phức tạp, kém hiệu quả.

Trên thực tế, ngày càng nhiều doanh nghiệp ứng dụng AI vào việc viết mã phần mềm và triển khai các tác nhân AI để tự động hóa những công việc lặp lại, qua đó cắt giảm chi phí và giảm phụ thuộc vào lao động con người. Amazon cũng đã giới thiệu loạt mô hình AI mới nhất của mình tại hội nghị điện toán đám mây AWS thường niên diễn ra vào tháng trước.

Nếu được thực hiện, hai đợt sa thải với tổng quy mô gần 30.000 người chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với lực lượng lao động hơn 1,58 triệu nhân viên của Amazon trên toàn cầu. Tuy nhiên, con số này tương đương khoảng 10% nhân sự khối văn phòng, trong khi phần lớn lao động của hãng vẫn làm việc tại các kho hàng và trung tâm xử lý đơn hàng. Trước đó, Amazon cũng từng tiến hành cắt giảm khoảng 27.000 việc làm vào năm 2022.

Amazon là tập đoàn công nghệ và thương mại điện tử đa quốc gia của Mỹ, có quy mô hàng đầu thế giới, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như:

-Thương mại điện tử: Nền tảng bán lẻ trực tuyến lớn nhất toàn cầu, kinh doanh từ hàng tiêu dùng, điện tử, thời trang đến dịch vụ logistics.

-Điện toán đám mây: Thông qua Amazon Web Services (AWS) - mảng mang lại lợi nhuận lớn nhất của tập đoàn, cung cấp hạ tầng cloud, AI, dữ liệu cho doanh nghiệp và chính phủ.

-Giải trí - nội dung số: Prime Video, Amazon Studios, sản xuất phim, series và nội dung độc quyền.

-Công nghệ & AI: Phát triển trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo Alexa, mô hình AI nền tảng và các tác nhân AI cho doanh nghiệp.

-Logistics & kho vận: Hệ thống kho hàng, trung tâm hoàn thiện đơn hàng và giao nhận quy mô toàn cầu.

Theo: Reuters