Nokia 3210 4G đúng là trò "hút máu": Trải nghiệm tệ hại, phí tiền - Thời nay ai cần điện thoại như này?

Nokia 3210 từng là một trong những chiếc điện thoại tuyệt vời nhất trong lịch sử và phiên bản làm lại năm 2024 đã ra mắt để cứu chúng ta khỏi tình trạng quá tải kỹ thuật số, nỗi kinh hoàng của mạng xã hội và sự xao nhãng vô tận của điện thoại thông minh hiện đại.

Thế nhưng, ngoại trừ vẻ ngoài thân thiện, Nokia 3210 4G phiên bản mới thực tế mang đến trải nghiệm không hề tốt như những lời quảng cáo bay bướm. Cây bút Andy Boxall của Digital Trends đã có trải nghiệm đáng quên với chiếc điện thoại này, thậm chí còn không hiểu nổi nó sẽ dành cho ai.

Nokia 3210 4G quá tệ?

Trước tiên, cần làm rõ một số điều. Nếu con bạn mới dùng điện thoại, Nokia 3210 là chiếc điện thoại di động đầu tiên tuyệt vời. Nếu bạn muốn chiếc máy cầm tay có thời lượng pin lâu, đây cũng là lựa chọn rất tốt. Nếu không quan tâm đến công nghệ hiện đại và chỉ muốn gọi điện và nhắn tin, Nokia 3210 hoàn toàn chấp nhận được với mức giá khoảng 95 USD (giá tại Việt Nam là 1,6 triệu đồng).

Nhưng ngoài những trường hợp sử dụng đó, không thể tưởng tượng được ai sẽ muốn sở hữu chiếc điện thoại này và chấp nhận những bất tiện mà nó mang lại.

Mọi thứ khi mới dùng khá ổn khi hình dạng, kích thước và trọng lượng đều dễ chịu hơn nhiều so với những chiếc điện thoại thông minh nặng nề như Apple iPhone 15 Pro Max. Pin cũng có thể kéo dài nhiều ngày, nhưng sự hoài niệm hay cảm giác háo hức nhanh chóng biến mất khi dùng máy được một khoảng thời gian.

Thứ khó chịu đầu tiên là Nokia 3210 phát ra tiếng bíp cứ mỗi lần nhấn phím với mức âm lượng lớn khó chịu. Không có nút âm lượng, điều này khiến người dùng phải mất công tìm kiếm những cài đặt trong điện thoại để tìm cách tắt đi.

Điều thứ hai là không có Wi-Fi. Dù đã là năm 2024 nhưng tín hiệu 4G không phải hoàn hảo ở khắp mọi nơi, thậm chí là khó có thể kết nối ngay cả khi ngồi ở nhà. Nokia 3210 cũng không có ứng dụng, ngay cả các ứng dụng nhắn tin cơ bản như WhatsApp.

Đúng là việc không có ứng dụng chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt đối với chiếc điện thoại này, khi nó có thể giúp bạn thoát khỏi mạng xã hội mà không bị ngắt kết nối hoàn toàn với mọi người. Nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao ứng dụng Facebook vẫn được cài đặt sẵn trên máy?

Đó là một quyết định có vẻ như không hợp lý như tôn chỉ mà người ta nghĩ về Nokia 3210. Lẽ ra, hãng sản xuất nên loại bỏ Facebook và các mạng xã hội nhưng tích hợp các nền tảng như WhatsApp để người dùng vẫn giao tiếp hiệu quả với bạn bè.

Việc thiếu Wi-Fi cũng khiến bạn phải lướt web bắt buộc bằng 4G và tất nhiên, dữ liệu mạng thì không hề rẻ.

HMD Global, công ty sản xuất các thiết bị mang thương hiệu Nokia thường quảng cáo điện thoại của mình là một cách để thực hiện quá trình cai nghiện kỹ thuật số nhưng Nokia 3210 chưa làm được điều đó một cách triệt để.

Màn hình LCD 2,46 inch trên máy nhiều màu sắc nhưng thực tế là không thể nhìn thấy dưới ánh sáng mặt trời hay ở bất kỳ góc độ nào ngoài việc nhìn thẳng.

Camera 2 megapixel tệ hại ở mặt sau và trò chơi Snake huyền thoại của Nokia cũng bị lạm dụng quá mức như thể ca khúc All I Want for Christmas is You của Mariah Carey được phát đi phát lại mỗi dịp Giáng Sinh. Snake mới không ngập tràn kỷ niệm mà chậm chạp và khó chịu.

Nokia 3210 4G dành cho ai?

Sau cùng, người ta không biết chiếc Nokia 3210 được thiết kế dễ thương này sẽ dành cho ai. Người cai nghiện kỹ thuật số thì không phải. Người cao tuổi chắc cũng không.

Một người lớn tuổi có thể chỉ cần gọi điện và nhắn tin, nhưng bàn phím nhỏ của 3210 không dành cho họ.

Nokia 3210 chỉ là thiết bị giúp người ta được trở về quá khứ tạm thời, cũng giống như những máy chơi game hoài cổ đang thành trào lưu hiện nay. Bạn cắm vào cổng HDMI trên tivi hiện đại, tận hưởng cảm giác chơi game xưa cũ, rồi nhanh chóng quên đi.

Theo Digital Trends, Nokia 3210 được ví như một sự hồi tưởng thú vị về thời kỳ công nghệ di động còn sơ khai và mạng xã hội chưa tồn tại, giúp người dùng sống lại những khoảnh khắc đẹp đẽ xa xưa.

Nhưng lời quảng cáo sáo rỗng và cũ rích này sẽ nhanh chóng chìm nghỉm nếu bạn dùng thử Nokia 3210 làm điện thoại chính vào năm 2024.