Nói về một màu thì mỹ nhân này vô địch showbiz: Makeup “4000 phim như 1”, đến miếng độn vai cũng dùng đi dùng lại

Nữ diễn viên đang nhận về nhiều ý kiến trái chiều về loạt tạo hình makeup lặp đi lặp lại đến nhàm chán.

Là một trong những tiểu hoa 9X sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất Cbiz hiện nay, Mạnh Tử Nghĩa liên tục góp mặt trong các dự án cổ trang đình đám. Sau thành công của Cửu Trọng Tử, nữ diễn viên càng củng cố vị thế, trở thành cái tên được nhiều nhà sản xuất ưu ái. Mới đây, Bách Hoa Sát đã chính thức lên sóng và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả. Tuy nhiên, bên cạnh nội dung, tạo hình của Mạnh Tử Nghĩa lại trở thành chủ đề gây bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, đặc biệt là Xiaohongshu, nhiều khán giả cho rằng tạo hình của nữ diễn viên đang rơi vào tình trạng "4000 phim như 1", đến mức chỉ nhìn thoáng qua cũng khó phân biệt được cô đang xuất hiện trong tác phẩm nào.

Theo những hình ảnh được cư dân mạng tổng hợp, tạo hình của Mạnh Tử Nghĩa trong Bách Hoa Sát, Thượng Công Chúa, Cửu Trọng Tử, Đào Hoa Chiếu Giang Sơn hay Tướng Môn Độc Hậu đều mang một công thức gần như giống hệt nhau. Netizen chỉ ra từ kiểu búi tóc, phụ kiện cài đầu, lớp nền trắng mịn, đôi môi đỏ, bọng mắt được nhấn khá rõ cho đến hàng mi cong dày đều lặp lại qua từng bộ phim. Ngay cả phần phục sức cũng bị cho là thiếu sự khác biệt, khiến các nhân vật dù có thân phận hay tính cách khác nhau vẫn như thể "cùng một mẹ".

Đáng chú ý, một số cư dân mạng còn tinh ý phát hiện phần độn vai trong trang phục của Mạnh Tử Nghĩa cũng xuất hiện lặp đi lặp lại ở nhiều phim. Không dừng lại ở phim ảnh, nhiều người còn nhận xét phong cách trang điểm của Mạnh Tử Nghĩa ngoài đời cũng gần như giữ nguyên. Từ các chương trình giải trí, sự kiện hay livestream, nữ diễn viên vẫn trung thành với lớp makeup có mắt to, kính áp tròng giãn tròng, hàng mi dày và đôi môi đỏ nổi bật. Chính vì vậy, không ít ý kiến cho rằng khán giả ngày càng khó nhìn thấy sự thay đổi của cô giữa đời thường và trên màn ảnh.

Dĩ nhiên, cũng có nhiều ý kiến đứng về phía Mạnh Tử Nghĩa. Không ít khán giả cho rằng vấn đề không hoàn toàn nằm ở nữ diễn viên. Trong vài năm trở lại đây, phim cổ trang Trung Quốc nói chung đang bị nhận xét là ngày càng thiếu đột phá về mặt thẩm mỹ. Nhiều đoàn phim sử dụng chung ê-kíp hóa trang, tạo mẫu tóc hoặc chạy theo xu hướng trang điểm kiểu Douyin với lớp nền trắng toát, mắt to, môi đỏ nhằm tối ưu hiệu ứng hình ảnh trên màn hình. Chính điều này khiến không chỉ Mạnh Tử Nghĩa mà nhiều mỹ nhân khác cũng rơi vào tình trạng "khuôn mặt đại trà"

Bên cạnh đó, việc Mạnh Tử Nghĩa liên tục đảm nhận các vai nữ chính thuộc mô-típ tiểu thư khuê các, công chúa hay nữ nhân trọng sinh báo thù cũng khiến phạm vi tạo hình bị thu hẹp. Khi kiểu nhân vật không có quá nhiều khác biệt, tạo hình dễ tạo cảm giác nhàm chán nếu ê-kíp không chủ động tìm hướng làm mới. Nhưng điều này vô hình chung sẽ khiến mọi người nhìn Mạnh Tử Nghĩa như một "con gà công nghiệp", không đột phá trong diễn xuất và chọn kịch bản.

Bách Hoa Sát cũng không phải một dự án cổ trang thông thường. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Ngã Hoa Khai Hậu Bách Hoa Sát của tác giả Cẩm Hoàng, thuộc thể loại quyền mưu - tình cảm - báo thù. Mạnh Tử Nghĩa đảm nhận vai Thẩm Hy Hòa (Thẩm Tịch Hòa), quận chúa lớn lên nơi biên cương, mang vẻ ngoài dịu dàng nhưng bản lĩnh và mưu trí. Sau khi bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực trong triều đình, cô buộc phải liên minh với Thái tử Tiêu Hoa Ung (Hà Dữ) để từng bước lật mở những âm mưu, bảo vệ người thân và giành lại quyền làm chủ số phận.