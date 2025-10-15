Nội thất theo gu riêng – Xu thế mới của ngành bất động sản tại TP.HCM

Trong bối cảnh khách hàng trẻ ngày càng đề cao bản sắc, các chủ đầu tư không còn chỉ bán căn hộ mà còn bán trải nghiệm sống được cá nhân hóa. Đây chính là bước chuyển từ real estate sang real lifestyle - từ sản phẩm vật chất sang phong cách sống.

Chuyển dịch tất yếu từ đại trà sang cá nhân hóa

Hiện nay trên thế giới hình thành trào lưu "signature homes" - những căn hộ được hoàn thiện theo gu riêng được giới trẻ ưa chuộng. Theo Savills ghi nhận tại các thị trường "signature homes" ở Singapore, Nhật Bản, Thái Lan, căn hộ hoàn thiện theo sở thích cá nhân có thể tăng giá 8 - 12% so với thiết kế tiêu chuẩn.

Còn ở Việt Nam, xu hướng này đang bùng nổ mạnh mẽ. Savills ghi nhận, riêng quý II/2025, có đến 63% người mua căn hộ tại TP.HCM thuộc nhóm dưới 40 tuổi, trong đó hơn một nửa là Gen Y và Gen Z - thế hệ không chỉ tìm chỗ ở, mà muốn một không gian phản ánh cá tính.

Ở góc độ thiết kế, điều này tạo ra bước ngoặt: thay vì áp dụng mô hình "one-size-fits-all" đã lỗi thời, các dự án bắt đầu cho phép khách hàng tùy chọn phong cách nội thất, màu sắc, bố cục hoặc vật liệu theo gu riêng ngay từ khi mua nhà.

Bất động sản cá nhân hóa (signature real estate) không chỉ đáp ứng nhu cầu ở mà còn là tuyên ngôn cá tính. Điều này mở ra một kỷ nguyên mới trong ngành kiến trúc - xây dựng: từ "smart living" (sống thông minh) và "eco living" (sống xanh), thì từ năm 2025 trở đi là thời đại của "signature living" - sống theo cách của riêng mình.

Cá nhân hóa căn hộ AVA Center theo phong cách cổ điển

Cơ hội lớn cho những dự án tiên phong

Năm 2025 đánh dấu bước ngoặt rõ rệt trong xu hướng thiết kế nội thất toàn cầu, khi cá nhân hóa không gian sống trở thành từ khóa mới. Theo các báo cáo mới nhất, nhu cầu về thiết kế theo gu riêng tại Việt Nam đang tăng trung bình 30 - 35% mỗi năm, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ, năng động, có thu nhập ổn định và yêu cầu cao về trải nghiệm sống.

Các chuyên gia nhận định, những dự án cho phép khách hàng tùy chỉnh vật liệu, màu sắc, bố cục hay phong cách nội thất đang có tỷ lệ hấp thụ cao hơn trung bình thị trường từ 1,4 - 1,6 lần, đồng thời sở hữu biên độ giá tăng ổn định nhờ giá trị sử dụng độc bản. Không chỉ tạo ra lợi thế cạnh tranh vượt trội, đây còn là cách nâng chuẩn sống đô thị mới.

Trong bối cảnh quỹ đất tại TP.HCM ngày càng khan hiếm và thị trường dần bão hòa, những dự án tiên phong trong xu hướng này đang trở thành "đầu tàu dẫn dắt". Tiêu biểu là AVA Center của Tập đoàn AVA với dòng sản phẩm Touchable Home thu hút sự quan tâm của khách hàng.

AVA Center - Mỗi căn hộ là một tuyên ngôn cá tính với "Touchable Home"

Giữa làn sóng đổi mới mạnh mẽ ấy, AVA Center - dự án của Tập đoàn AVA tại cửa ngõ Đông Bắc TP.HCM (phường Thuận Giao, TP. Thuận An, Bình Dương) đang tạo dấu ấn riêng với concept "Touchable Home - Nhà theo gu của bạn."

Không dừng lại ở việc bàn giao căn hộ hoàn thiện, AVA Center cho phép khách hàng "chạm" vào gu sống của chính mình: chọn phong cách nội thất, bảng màu, bố cục chiếu sáng, vật liệu sàn - tường - trần theo sở thích cá nhân.

Từng chi tiết từ tay nắm cửa, ánh sáng phòng khách đến loại gỗ hay chất liệu vải đều được chuẩn hóa theo module, giúp thay đổi dễ dàng, nhanh chóng và đồng bộ, mà vẫn đảm bảo chất lượng thi công. Kết quả là, không căn hộ nào giống căn hộ nào, mỗi không gian là một câu chuyện cá nhân được kể bằng vật liệu, thiết kế, ánh sáng và phong cách riêng của chủ nhân.

Xu hướng Touchable Home bàn giao nội thất theo gu cho khách hàng

Từ người mua đến người kiến tạo phong cách sống

Chiến lược "Touchable Home" không chỉ hợp xu thế, mà còn chạm đúng tâm lý khách hàng thời đại mới. Người mua không còn là khách hàng đơn thuần, mà trở thành người đồng kiến tạo cùng chủ đầu tư tạo nên một không gian sống đậm dấu ấn riêng.

Theo các chuyên gia, xu hướng này sẽ sớm trở thành chuẩn mực mới của thị trường bất động sản cao cấp. Khi thế hệ trẻ ngày càng am hiểu thẩm mỹ, đề cao trải nghiệm và tự do thể hiện bản thân, cá nhân hóa không gian sống không còn là lựa chọn, mà là kỳ vọng bắt buộc.

Sự xuất hiện của AVA Center với dòng sản phẩm Touchable Home cho thấy cuộc đua cá nhân hóa đang thật sự bắt đầu. Trong bối cảnh thị trường dần bão hòa, những dự án biết "đo ni đóng giày" cho từng khách hàng sẽ chiếm lợi thế dài hạn, không chỉ ở doanh số, mà cả giá trị thương hiệu.

Người mua nhà hôm nay không chỉ tìm nơi ở. Họ tìm nơi để sống đúng với bản thân. Và đó chính là lý do vì sao "nội thất theo gu riêng" đang trở thành xu hướng định hình tương lai của bất động sản Việt Nam.

