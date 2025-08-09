Đây là bài viết thuộc tuyến nội dung "Nói Thật" với mục tiêu chia sẻ góc nhìn cá nhân của người viết sau quá trình trải nghiệm thực tế sản phẩm. Những nhận định trong bài phản ánh quan điểm riêng của tác giả, dựa trên điều kiện sử dụng cụ thể và nhu cầu cá nhân. Chúng tôi hiểu rằng mỗi người dùng có tiêu chí đánh giá và cảm nhận khác nhau, vì vậy nội dung trong bài có thể không hoàn toàn phù hợp với tất cả mọi người. Chúng tôi luôn tôn trọng sự đa dạng trong ý kiến và mong muốn lắng nghe thêm những chia sẻ từ bạn đọc.

Nếu phải chọn một thương hiệu smartphone để trở lại, BlackBerry có lẽ là cái tên khiến nhiều người không cần suy nghĩ lâu. Đây từng là biểu tượng cho cá tính mạnh mẽ và sự khác biệt rõ rệt - thứ mà phần lớn điện thoại hiện nay đã đánh mất. Trong khi thị trường ngày càng bão hòa với những thiết kế hao hao nhau, thiếu tính đột phá, hình ảnh những chiếc điện thoại vuông vức, có bàn phím cứng lách cách và khả năng bảo mật gần như tuyệt đối rõ ràng vẫn còn nhiều sức hấp dẫn.

Bản sắc riêng hiếm có khó tìm

Khi nhắc tới BlackBerry, người ta không cần nhìn logo vẫn có thể nhận ra ngay. Thời kỳ đỉnh cao, hãng định hình phong cách riêng bằng những chiếc máy vuông vức, cứng cáp, bàn phím QWERTY vật lý dày dặn, cảm giác bấm dứt khoát và chính xác đến từng chữ. Không giống các smartphone hiện tại, vốn chạy theo trào lưu màn hình cảm ứng nguyên khối với thiết kế "một khuôn", BlackBerry giữ cho mình một dáng hình không thể nhầm lẫn.

Điều này khiến sản phẩm vừa có giá trị nhận diện thương hiệu cao, vừa mang tính biểu tượng. Ở thời điểm mà ngay cả những người dùng khó tính cũng thừa nhận smartphone ngày nay quá giống nhau, việc BlackBerry quay lại sẽ là một làn gió mới mẻ và khác biệt.

Danh tiếng bảo mật chưa phai

Bảo mật của BlackBerry không chỉ là một tính năng, mà là một di sản. Từ Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh cho đến các CEO tập đoàn đa quốc gia, hàng triệu người dùng doanh nghiệp đã từng chọn BlackBerry vì độ an toàn của nó. Các thiết bị này được trang bị hệ thống mã hóa mạnh, máy chủ quản lý email và tin nhắn riêng biệt, khả năng kiểm soát dữ liệu ở mức mà các hãng khác khó đạt tới.

Trong bối cảnh hiện nay, khi các vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân và doanh nghiệp xảy ra liên tục, lợi thế này không những không lỗi thời mà còn trở thành vũ khí cạnh tranh lợi hại. Một BlackBerry tái xuất với hạ tầng bảo mật tiên tiến chắc chắn sẽ dễ dàng tìm được phân khúc khách hàng trung thành.

Đổi mới nhưng không mất bản sắc

Không phải hãng hoài cổ nào cũng thành công, nhưng BlackBerry từng chứng minh họ có khả năng dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Khi thế giới đổ xô về smartphone cảm ứng, họ không bỏ đi bàn phím vật lý mà tìm ra cách kết hợp nó với màn hình cảm ứng lớn, tạo ra các dòng máy vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Mẫu BlackBerry Priv là minh chứng: bàn phím trượt ẩn dưới màn hình cảm ứng, cho phép người dùng có cả hai trải nghiệm. Blackberry Passport đến nay cũng được nhiều người săn lùng, phần vì muốn sưu tầm, phần vì muốn tìm kiếm lại những trải nghiệm xưa cũ quen thuộc nhưng không mất đi sự hiện đại của nền tảng Android.

Gần đây, xu hướng "restomod" trong giới công nghệ đã chạm tới BlackBerry, với những bản nâng cấp giữ nguyên thiết kế cổ điển nhưng bên trong là phần cứng hiện đại chạy Android, chip mạnh, pin lớn. Đây là hướng đi có thể khơi lại cảm xúc hoài niệm mà vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng ngày nay.

Sức hút bất ngờ với Gen Z

Một hiện tượng thú vị đã diễn ra: Gen Z, thế hệ vốn lớn lên với iPhone và Samsung Galaxy, lại chủ động tìm mua BlackBerry. Lý do không chỉ vì họ muốn một chiếc máy "khác biệt" để thể hiện cá tính, mà còn vì nhu cầu "digital detox", giảm bớt sự phụ thuộc vào mạng xã hội và các ứng dụng gây nghiện.

Bàn phím cứng khiến việc nhắn tin, gõ chữ trở thành một trải nghiệm thực sự, không phải vuốt lướt vô thức. Thiết kế retro của BlackBerry cũng trở thành phụ kiện thời trang, xuất hiện trong ảnh chụp street style và video TikTok. Điều này cho thấy, ngay cả khi không còn hiện diện chính thức trên thị trường, BlackBerry vẫn giữ được sức hút tự nhiên với một thế hệ hoàn toàn mới.

Còn HTC, Nokia, LG thì sao?

HTC từng là người mở đường cho Android, nhưng những năm cuối trước khi biến mất, hãng gần như chỉ tung ra những mẫu máy na ná nhau, thiết kế lẫn tính năng đều không tạo được đột phá. Không còn bản sắc rõ rệt, HTC bị nuốt chửng bởi Apple, Samsung và cả nhóm smartphone Trung Quốc.

HTC từng đạt đỉnh cao, nhưng cuối cùng lại trượt dài với những sản phẩm nhạt nhòa, mất chất.

Nokia từng là "ông hoàng" điện thoại phổ thông, nhưng khi bước vào kỷ nguyên smartphone, hãng mắc hàng loạt sai lầm chiến lược. Việc bám chặt Symbian quá lâu, bỏ qua Android để chọn Windows Phone khiến Nokia tự loại mình khỏi cuộc chơi. Các sản phẩm sau này thiếu sức hút, hệ sinh thái ứng dụng nghèo nàn, không thể kéo lại người dùng.

Nokia đã được hồi sinh 2 lần với 2 hệ điều hành khác nhau nhưng vẫn thất bại.

LG đúng là có sáng tạo, nhưng sáng tạo của họ thường lệch khỏi nhu cầu thực tế. Những ý tưởng như LG Wing xoay ngang, đặt nút bấm ở mặt lưng hay tạo "notch ngược" trên màn hình gây tò mò nhưng không thuyết phục để biến thành xu hướng. Đồng thời, LG luôn bị Samsung lấn át từ marketing, hệ sinh thái cho đến giá trị thương hiệu, khiến mọi nỗ lực trở nên mờ nhạt.

LG cũng chịu khó đổi mới sáng tạo, nhưng lại tập trung vào những thứ quá "lạ", khó hợp thị hiếu người dùng.

Nếu nói về một thương hiệu xứng đáng được hồi sinh, BlackBerry hội tụ đủ yếu tố: bản sắc khác biệt, giá trị bảo mật vẫn còn nguyên, khả năng đổi mới mà không đánh mất bản chất cùng sức hút tự nhiên với thế hệ người dùng mới. Trong khi đó, HTC, Nokia và LG hoặc đã đánh mất cá tính, hoặc sáng tạo sai hướng, hoặc không đủ sức cạnh tranh. Cán cân nghiêng hẳn về BlackBerry và câu trả lời quá rõ ràng: nếu được trao cơ hội sống lại, đây là thương hiệu xứng đáng nhất.