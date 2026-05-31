Nơi thắp lửa cho hành trình kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam

Buổi hội thảo "Kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động" do Soha.vn và Trường Đại học Đại Nam đồng tổ chức ngày 22/5/2026 đã thành công vượt qua mong đợi của Ban tổ chức.

Hội thảo đã thu hút một đội ngũ đông đảo các lãnh đạo nhiều trường đại học, các chuyên gia giáo dục hàng đầu tham gia. Tất cả tham luận đều có giá trị thực tiễn, lan tỏa và truyền cảm hứng rất tốt đẹp cho giáo dục đại học.

Một trong những điều đặc biệt ý nghĩa, được Hội thảo nêu ra là: Muốn có trường đại học kiến tạo hạnh phúc thì các trường phải đào tạo để cử nhân ra trường có năng lực làm việc theo nhu cầu xã hội. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhưng cũng rất cấp bách mà hệ thống giáo dục đại học phải triển khai mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước.

Hội thảo cũng lan tỏa niềm tin đến đông đảo lực lượng giáo viên các trường đại học, thúc đẩy các thầy cô giáo học tập nâng cao trình độ để trở thành những mentor dẫn dắt thế hệ trẻ vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Hội thảo đã không chỉ dừng lại ở việc góp phần kiến tạo hạnh phúc cho giáo dục đại học, mà còn gợi mở, thúc đẩy các tổ chức, doanh nghiệp kiến tạo hạnh phúc, tạo đà cho mọi người dân Việt Nam được sống trong một quốc gia hạnh phúc.

Đứng ở góc độ một người được mời tham gia vào phần thảo luận chuyên sâu, được trực tiếp chia sẻ và lắng nghe tại Hội thảo "Kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động" ngày 22/5/2026 vừa qua, cảm xúc trong tôi là niềm vinh dự, sự đồng cảm sâu sắc và những bài học thực tế thu được từ Hội thảo.

Với tôi, Hội thảo là một sự kiện mang tính bước ngoặt, mang lại những giá trị sâu sắc, không chỉ cho nội bộ các trường đại học mà còn cho toàn xã hội. Các bài tham luận tại Hội thảo đánh dấu sự chuyển dịch tư duy mạnh mẽ của nền giáo dục đại học, từ thành tích học thuật thuần túy sang việc kiến tạo một hệ sinh thái để con người phát triển toàn diện.

Hội thảo về đại học hạnh phúc là bước đi đầu tiên và bắt buộc để chuyển hóa từ nhận thức về một đại học hạnh phúc sang hành động kiến tạo nên một đại học hạnh phúc. Nhà tuyển dụng hiện nay cần những nhân sự có trí tuệ cảm xúc (EQ) cao, khả năng thích ứng và năng lực tự phục hồi (resilience) sau thất bại. Những năng lực cốt lõi này khó có thể sinh ra từ những giảng đường hàn lâm khô khan, mà phải được nuôi dưỡng trong môi trường một đại học hạnh phúc. Tổ chức hội thảo giúp các trường đại học định hình phương pháp đào tạo ra những con người toàn diện cho tương lai.

Khi tham gia hội thảo tôi đã có cơ hội tuyệt vời được gặp gỡ những nhà giáo - nhà quản lý giáo dục nổi tiếng, những doanh nhân thành đạt quan tâm đến việc kiến tạo một đại học hạnh phúc và một môi trường làm việc hạnh phúc. Đặc biệt, tôi có cơ hội được gặp gỡ đông đảo các thầy cô giáo và các em sinh viên Trường Đại học Đại Nam. Điều để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tôi chính là không khí trao đổi sôi nổi, cởi mở, chuyên nghiệp và tràn đầy năng lượng tích cực từ phía các thầy cô giáo và các em sinh viên với các diễn giả của Hội thảo.

Hội thảo chính là sự khởi đầu, là nơi thắp lên ngọn lửa cho hành trình kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam. Chất lượng của hội thảo lần này, theo tôi, xứng đáng nhận được những lời khen ngợi và đánh giá tích cực nhờ tư duy đổi mới, số liệu khoa học và các thông điệp truyền cảm hứng mạnh mẽ về kiến tạo một đại học hạnh phúc.

Cảm ơn Ban tổ chức, cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu, các diễn giả tuyệt vời, các thầy cô giáo và các em sinh viên đã cùng nhau kiến tạo nên một Hội thảo thật sự bổ ích và mang đầy giá trị và nhân văn.

Theo tôi, hội thảo "Kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động" vừa rồi có ý nghĩa rất thiết thực và rất đúng thời điểm.

Điều quan trọng nhất là hội thảo đã đặt ra một câu hỏi lớn cho giáo dục đại học hiện nay: Trong kỷ nguyên AI và biến đổi rất nhanh của xã hội, trường đại học sẽ đào tạo con người như thế nào để vừa thành công nghề nghiệp, vừa có hạnh phúc và năng lực thích nghi?

Tôi đánh giá cao ở chỗ Hội thảo không chỉ nói về "hạnh phúc" theo nghĩa cảm xúc, mà đã kết nối với chất lượng đào tạo, sức khỏe tinh thần, năng lực thích nghi với AI, tư duy liên ngành, và mối liên hệ giữa nhà trường – doanh nghiệp – xã hội.

Đây là những vấn đề rất thực tế của giáo dục Việt Nam hiện nay. Giá trị lớn nhất của Hội thảo là giúp các trường đại học nhìn rõ hơn rằng: "Giáo dục tương lai không chỉ đào tạo người có bằng cấp, mà phải đào tạo con người có khả năng học suốt đời, có tư duy phản biện, sáng tạo và sống hạnh phúc trong một thế giới thay đổi liên tục.".

Tôi cho rằng, nếu các trao đổi tại hội thảo tiếp tục được chuyển thành hành động cụ thể trong quản trị đại học, chương trình đào tạo và môi trường học tập, thì đây sẽ là một hướng đi rất có giá trị cho giáo dục đại học Việt Nam trong thời đại AI.

Tôi đánh giá buổi hội thảo "Kiến tạo trường đại học hạnh phúc tại Việt Nam: Từ tầm nhìn đến hành động", là một chương trình rất có ý nghĩa, cần thiết và có chất lượng tốt.

Với cá nhân tôi, chương trình rất hữu ích vì giúp tôi nhìn rõ hơn hướng đi và kế hoạch kiến tạo đại học hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc, không chỉ như một lý tưởng đẹp mà như một chiến lược có thể triển khai trong thực tế.

Điểm tôi đánh giá cao là hội thảo đã đưa những khái niệm tưởng như trừu tượng như hạnh phúc, ý nghĩa, kết nối, phát triển con người trở thành những vấn đề rất cụ thể, có thể gắn với công tác quản trị nhà trường, tổ chức dạy học, chăm sóc sinh viên, phát triển giảng viên và xây dựng văn hóa đại học.

Các chuyên gia đến từ nhiều môi trường giáo dục khác nhau — từ khối công lập như Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đến các trường ngoài công lập và quốc tế như VinUni, BUV — đã mang đến những góc nhìn vừa thực tế với bối cảnh Việt Nam, vừa có sự kết nối với xu hướng giáo dục hiện đại của thế giới.

Tôi cũng vinh dự được chia sẻ kiến thức nhỏ bé của mình từ việc triển khai xây dựng mô hình doanh nghiệp Hạnh Phúc tại Mainetti. Với tôi là một sự tiếp nối đẹp mà cả cộng đồng đang cùng hướng tới. Để có đất nước hạnh phúc chúng ta cần có gia đình hạnh phúc, trường học hạnh phúc, doanh nghiệp hạnh phúc.

Điều tôi thích nhất là phần chia sẻ về lý tưởng và khát vọng của Chủ tịch Trường Đại học Đại Nam, TS Lê Đắc Sơn. Còn điều tôi quý nhất là sự ấm áp, gần gũi và rất thực tiễn của PGS.TS Đào Thị Thu Giang, Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam.

Tôi cảm nhận rằng hạnh phúc ở đây không chỉ là khẩu hiệu, mà là điều có thể bắt đầu từ những việc rất cụ thể trong cách nhà trường lắng nghe, đồng hành và phát triển con người. Theo tôi, hội thảo này cần thiết vì giáo dục hôm nay không chỉ đào tạo kiến thức hay chuẩn bị nghề nghiệp, mà còn cần giúp người học hình thành năng lực sống, năng lực làm việc và khát vọng đóng góp. Đây là một hướng đi rất đáng được tiếp tục và lan tỏa.