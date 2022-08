NÓI THẲNG: Tiền ở đâu mà họ tiệc tùng hoành tráng?

Dư luận chưa hết ngỡ ngàng bởi những bữa tiệc hoành tráng chia tay trước khi nghỉ hưu của ông Ninh Văn Chủ, Giám đốc CDC (Trung tâm kiểm soát bệnh tật) Quảng Ninh, thì nay càng bất ngờ bởi đơn vị "chung tay" chi tiền cho bữa tiệc là một doanh nghiệp chuyên kinh doanh vắc - xin, trang thiết bị y tế, dược phẩm: Công ty Cổ phần Y tế Đức Minh (AMV Group).

Cũng đáng nể thật. Ít có một cán bộ chưa đến cấp sở nào mà có thể chơi sang đến cỡ đó. Những gì dư luận thấy là một bữa tiệc chia tay ở khách sạn hạng sang tại Quảng Ninh ngày 29-7 và tiếp đó là bữa tiệc xa hoa trên 2 du thuyền 5 sao ở Hạ Long vào đêm 30-7.

Thành phần tham dự chính là các giám đốc của Câu lạc bộ CDC miền Bắc mà ông Ninh là chủ nhiệm. Chi phí của các bữa tiệc chưa được tiết lộ nhưng những gì diễn ra ở những nơi sang trọng như thế là không hề rẻ.

Trả lời báo chí, đại diện Công ty CP Y tế Đức Minh thừa nhận doanh nghiệp trả một phần chi phí, phần còn lại gồm nhiều đơn vị khác.

Đơn vị nào mà tốt vậy? Quan hệ thế nào mà mật thiết thế? Tạm xem đó là quyền cá nhân, không đụng đến của công là được. Nhưng tiệc tùng linh đình ngay ngày thứ 4 và thứ 5 là những ngày làm việc thì không biết các lãnh đạo CDC làm việc kiểu gì. Nên nhớ đây đang là thời điểm dịch bệnh quay lại, các ca mắc Covid-19 có chiều hướng tăng, dịch sốt xuất huyết bùng phát, nhiều dịch bệnh nguy hiểm khác đe dọa xâm nhập…

Thời điểm này cũng là lúc Chính phủ nhắc nhở các địa phương tăng cường tiêm vắc – xin và tập trung nhân lực, vật lực ứng phó dịch bệnh. Thế mà các vị lãnh đạo CDC cùng cán bộ trực thuộc (tổng cộng 139 người) lại vui vẻ tiệc tùng thì quá phản cảm trong mắt người dân.

Viện dẫn cho lý do tổ chức tiệc, báo cáo của CDC Quảng Ninh cho rằng hôm ấy lãnh đạo 28 CDC miền Bắc tổ chức họp để bàn kế hoạch chống dịch. Kinh phí do các thành viên tự đóng góp nên kết hợp với tiệc chia tay ông Ninh Văn Chủ (?!). Tự bỏ tiền túi để làm việc công là họp bàn chống dịch quy mô cấp khu vực chắc chỉ có ở CLB này. Còn bữa tiệc trên tàu 5 sao chắc chẳng ai dám nhận mình tự bỏ tiền túi tham gia, bởi nó đắt giá và khó tìm lý do khác để viện dẫn.

Giám đốc CDC là cán bộ Nhà nước, có quy chế làm việc và yêu cầu về lối sống rất chặt chẽ. Giả sử việc tổ chức tiệc tùng bằng mối quan hệ cá nhân với các doanh nghiệp, đồng nghiệp thì cũng không thể xa hoa đến vậy.

Nên nhớ trong lúc này có đến hàng vạn nhân viên y tế công đã nghỉ việc vì đời sống khó khăn, áp lực công việc quá lớn. Những nhân viên y tế này đều trực tiếp hoặc gián tiếp có công việc liên quan đến CDC các địa phương. Hiện nay, vẫn còn nhiều địa phương chưa thể thanh toán đủ tiền làm việc cho những người tham gia chống dịch. Chính phủ và lãnh đạo các địa phương đang tìm cách tăng thu nhập cho nhân viên y tế để họ có thể yên tâm sống với nghề.

Vì thế, nếu nói những buổi tiệc tùng đề cập bên trên như trêu ngươi những người đồng nghiệp đang vất vả nơi tuyến đầu, là không có gì quá đáng!.

Thông thường, chi phí những buổi tiệc như trên được trả bởi tiền của cá nhân và của doanh nghiệp nên cũng khó nói gì được nhau. Mối quan hệ giữa doanh nghiệp dược phẩm, thiết bị, vật tư y tế và các cơ quan y tế là vô cùng vi diệu trong bối cảnh chúng ta đang xã hội hóa các hoạt động y tế. Tiệc tùng chỉ là chuyện vặt. Nhiều doanh nghiệp còn tổ chức hội thảo kết hợp nghỉ dưỡng khắp các khu du lịch nổi tiếng. Tất nhiên chi phí đều do doanh nghiệp tài trợ dưới đủ loại danh nghĩa về công việc nên nó được dễ dàng chấp nhận.

Nhưng, mục tiêu của doanh nghiệp là kinh doanh. Họ không ngây thơ và nhiệt thành đến độ bỏ cả khối tiền ra chỉ thuần vì tri ân hay tình cảm. Họ có cách lấy lại hoặc rất tinh vi, hoặc rất sòng phẳng bằng các hợp đồng. Chẳng ai xa lạ gì với những kiểu chi phí này.

Câu hỏi, tiền đâu mà họ tiệc tùng hoành tráng như thế? Mong rằng cơ quan chức năng sớm vào cuộc, nhanh làm rõ!