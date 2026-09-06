Nỗi sợ hạt nhân đang bị quên lãng!

Khi biên giới bị xóa mờ và kiểm soát vũ khí sụp đổ, khả năng răn đe hạt nhân đang suy yếu, nguy hiểm có thể không chỉ là thảm họa.

Bom hạt nhân B61-12 của Không quân Mỹ.

Khi nỗi sợ không còn

Theo RT, trong nhiều thập kỷ, sự răn đe lẫn nhau giữa các cường quốc đã mang lại cho thế giới một mức độ ổn định nhất định, với yếu tố hạt nhân nằm ở trung tâm của hệ thống này kể từ giữa thế kỷ trước. Các cường quốc đã kiềm chế lẫn nhau và, bằng cách đó, tự kiềm chế chính mình.

Họ hiểu rằng những cuộc phiêu lưu địa chính trị quá tham vọng có thể mang đến những rủi ro không thể chấp nhận được, vì vậy "ổn định chiến lược" là thuật ngữ trấn an được dùng để che đậy điều mà trên thực tế là khả năng hủy diệt lẫn nhau.

Các thể chế quốc tế mọc lên xung quanh sự cân bằng này như nấm mọc quanh thân cây, nhưng ẩn dưới tất cả các thỏa thuận và ngôn ngữ ngoại giao là một điều đơn giản hơn nhiều: Nỗi sợ hãi về hậu quả của một cuộc xung đột trực tiếp giữa các cường quốc.

Tuy nhiên, hiện nay hệ thống đó đang sụp đổ.

Giới chuyên gia cho rằng vấn đề chính là sự mất đi nỗi sợ hãi khi giới tinh hoa chính trị không còn tin rằng chiến tranh hạt nhân là điều thực sự có thể xảy ra, và do đó dẫn đến sự suy giảm kiềm chế mà chúng ta thấy trong cuộc xung đột ở Ukraine, ở Trung Đông và có thể ở cả châu Á.

Do đó, giải pháp hiển nhiên là nhắc nhở mọi người về mức độ kinh hoàng của chiến tranh hạt nhân. Lập luận cho rằng, bằng cách khôi phục nỗi sợ hãi, các quốc gia sẽ một lần nữa kiềm chế và sẵn sàng đàm phán các quy tắc mới.

Điều này có vẻ hợp lý, nhưng cũng tiềm ẩn một mối nguy hiểm khổng lồ.

Điều có thể xảy ra

Điều gì sẽ xảy ra nếu vũ khí hạt nhân thực sự được sử dụng? Hoặc chúng sẽ gây ra thảm họa mà nhân loại đã lo sợ suốt 8 thập kỷ qua, với những hậu quả không thể khắc phục, hoặc điều gì đó hoàn toàn khác sẽ xảy ra, chẳng hạn như sự tàn phá khủng khiếp, nhưng thế giới không kết thúc và vũ khí này thậm chí không đảm bảo chiến thắng.

Trong trường hợp đó, vũ khí hạt nhân có thể không còn là rào cản chính trị và tâm lý nữa mà trở thành một phương tiện chiến tranh khác, dù là một phương tiện cực kỳ mạnh mẽ.

Liệu điều này có khôi phục lại nỗi sợ hãi? Hay các quốc gia sẽ đẩy nhanh việc phát triển vũ khí hạt nhân được thiết kế để sử dụng hiệu quả hơn trên chiến trường? Trong bầu không khí liều lĩnh ngày càng gia tăng hiện nay, cả hai khả năng đều có thể xảy ra.

Vũ khí hạt nhân là loại vũ khí mạnh nhất mà nhân loại từng phát minh và chúng được tạo ra để chiến đấu trong chiến tranh, nhưng chúng ta đã phát hiện ra rằng chúng có thể thực hiện một chức năng khác bằng cách ngăn chặn những cuộc chiến tranh lớn nhất và tàn khốc nhất xảy ra.

Tuy nhiên, ngày nay, nhận thức dường như đang quay trở lại điểm xuất phát ban đầu rằng vũ khí nào cũng là vũ khí, ngay cả khi đó là vũ khí hạt nhân.

Nhưng việc kỳ vọng vũ khí có thể giải quyết các vấn đề giữa các quốc gia đặt ra những yêu cầu bất khả thi đối với chúng, đặc biệt khi bản thân chiến tranh ngày càng trở nên bất đối xứng và lan rộng khắp mọi nơi.

Các quốc gia đang ngày càng khó giữ vững những gì họ không thể để mất. Sự xói mòn biên giới, từng được ca ngợi là một trong những thành tựu vĩ đại của toàn cầu hóa tự do, đang mang một tính chất đáng báo động hơn nhiều.

Thế giới kỹ thuật số về bản chất là không biên giới khi máy bay không người lái ngày càng dễ dàng vượt qua các đường phân chia và các công nghệ mới liên tục làm suy yếu khả năng kiểm soát và bảo vệ lãnh thổ của các quốc gia, và trong những trường hợp cực đoan, thậm chí cả việc xác định ranh giới thực sự nằm ở đâu.

Các quốc gia sẽ không dễ dàng chấp nhận việc mất quyền kiểm soát này, vì vậy mọi hành động đều dẫn đến phản ứng ngược lại, điều đó có nghĩa là cuộc đấu tranh sẽ trở nên khốc liệt hơn.

Quan trọng hơn, chiến trường sẽ ngày càng bao trùm hầu hết mọi lĩnh vực hoạt động của con người.

Ổn định chiến lược

Trong điều kiện như vậy, "ổn định chiến lược" thực sự có nghĩa là gì, và làm thế nào để duy trì nó?

Bản thân chiến tranh ngày càng giống một hình thức tương tác, thậm chí cùng tồn tại, không còn là phương tiện giải quyết xung đột, và có thể không có chiến thắng hay thất bại quyết định, mà chỉ là những nỗ lực lặp đi lặp lại nhằm làm suy yếu đối phương về kinh tế, quân sự, chính trị và tâm lý.

Tuy nhiên, sự hao mòn kéo dài tạo ra hai hiệu ứng trái ngược nhau. Các quốc gia trở nên giàu kinh nghiệm hơn và có khả năng chịu đựng đối đầu tốt hơn, nhưng đồng thời, sự mệt mỏi tích tụ, cùng với sự cám dỗ muốn kết thúc một cuộc đấu tranh dường như vô tận bằng cách sử dụng lập luận quyết định và hủy diệt nhất hiện có.

Thế giới đang đánh mất những cơ chế bảo vệ mang tính hệ thống từng hạn chế những xung động như vậy, và ngày càng giống một bãi săn trong mùa săn bắn tự do.

Vậy thì, người ta có thể bám víu vào điều gì? Hiện tại, chỉ có thể là sự đánh giá chính xác mối quan hệ giữa tham vọng và khả năng thực tế của chúng ta mới là điều đáng bám víu.

Đó là một chiếc phao cứu sinh mong manh, nhưng có thể đủ để ngăn các bên tiếp tục thổi bùng ngọn lửa và thay vào đó giữ cho chúng ta tránh xa chúng.

Ít nhất là cho đến khi giá trị của sự kiềm chế, bao gồm cả tự kiềm chế, được mọi người hiểu rõ trở lại.