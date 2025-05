Nỗi sợ 3 năm trước của Hoa hậu Thùy Tiên nay đã trở thành sự thật

Thông tin Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên - Miss Grand International 2021 - bị khởi tố, bắt giam về hành vi "Lừa dối khách hàng" khiến dư luận không khỏi xôn xao. Trên khắp các diễn đàn, các chia sẻ trước đây của nàng hậu liên tục bị đào lại. Gây chú ý, trong một lần trả lời trước truyền thông vào năm 2022, Thuỳ Tiên từng nhắc đến nỗi lo bị khán giả quay lưng. Chia sẻ này được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ vì sau 3 năm, nỗi lo sợ của nàng hậu nay đã thành sự thật.

Cụ thể, Thuỳ Tiên nói: "Tôi xem rất nhiều tin tức của showbiz, tôi thấy có những người rất được yêu thương nhưng sau việc gì đó họ lại bị chửi rất nhiều. Lúc vừa đăng quang tôi đã cảm thấy lo, tôi cảm nhận cuộc đời mình đã như lật sang một trang mới và khi được nhiều người ủng hộ thì tôi cũng lo sợ không biết ngày nào đó mình có giống như những gì đã xem trước đó hay không.

Tôi cũng nhận thức được cuộc sống này rất vô thường, không có gì giữ mãi một chỗ. Nhưng tôi nghĩ rằng những người yêu thương mình phải tức giận, căm phẫn thì có nghĩa tôi đã làm gì đó sai và tôi phải tự xem lại bản thân mình. Mình sẽ không thể bó buộc một ai lúc nào cũng phải yêu thương mình mãi mãi, nhưng mình phải cố gắng bó buộc bản thân mình đi theo một khuôn khổ do mình tự đặt ra để không ảnh hưởng đến người khác, hay trở thành một người tốt".

Cách đây 3 năm, Thuỳ Tiên từng lo sợ một ngày mình sẽ bị khán giả quay lưng, căm phẫn

Ngày 19/5, theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam Hoa hậu Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên về hành vi "Lừa dối khách hàng" quy định tại khoản 2 Điều 198 Bộ luật hình sự, với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và Công ty Chị Em Rọt.

Theo cơ quan điều tra, Thuỳ Tiên là cổ đông góp 30% vốn trong sản phẩm này và được hưởng gần 7 tỷ đồng tiền hoa hồng. Dù biết rõ hàm lượng chất xơ trong sản phẩm rất thấp, không đúng công dụng như quảng cáo, cô vẫn cùng cộng sự đưa ra thông tin sai lệch để đánh lừa người tiêu dùng. Sau khi bị dư luận tranh cãi, Tiên đề xuất ký hợp đồng "hợp thức hoá" quảng cáo để tránh bị xem là cổ đông.

Thuỳ Tiên bị bắt giam về hành vi "Lừa dối khách hàng"

Mới đây, đoạn clip Hoa hậu Thuỳ Tiên khai tại cơ quan chức năng đã được công bố. Theo đó, Thuỳ Tiên xác định thời điểm hợp tác sản xuất viên kẹo rau củ với vai trò cổ động là từ tháng 12/2024, lý do vì nhận thấy sản phẩm này có nhiều cái hay. Ngoài ra, bản thân Thuỳ Tiên cũng ý thức được vai trò người nổi tiếng của mình, cô còn cho biết vì mình, khán giả sẽ mua sản phẩm này.

Cụ thể, Hoa hậu Thuỳ Tiên cúi mặt nói: "Khi mà em thấy sản phẩm này có nhiều ý tưởng hay ho thì em đã nói với mọi người em muốn tham gia điều hành. Em nghĩ là tầm giữa tháng 12/2024, sau phiên livestream đầu tiên. Khi mà mình là người nổi tiếng thì trách nhiệm của mình sẽ rất là lớn, mọi người sẽ vì mình mà mua sản phẩm rất là nhiều".