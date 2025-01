"Nơi nào để sót lọt đối tượng, tụ điểm ma túy sẽ quy trách nhiệm từng vị trí"

Ngày 15/1/2025 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Kế hoạch 483/KH-BCA-C04 ngày 7/10/2024 của Bộ Công an về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy (gọi tắt Kế hoạch 483). Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Hội nghị giao ban trực tuyến thực hiện Kế hoạch 483/KH-BCA-C04 của Bộ Công an

Hội nghị được triển khai dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến Công an 63 tỉnh, thành phố, kết nối đến công an cấp xã với sự tham dự của gần 20.000 đại biểu.

Báo cáo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, cho biết sau hơn hai tháng thực hiện Kế hoạch 483 tình hình tội phạm xâm phạm trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực, các vụ xâm phạm trật tự, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đến ma túy giảm. Việc ban hành Kế hoạch 483 là kịp thời, đúng hướng, đáp ứng yêu cầu thực tế, góp phần kéo giảm tội phạm.

Công tác rà soát người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện được thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả. Qua rà soát, tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy, nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện, người nghi sử dụng trái phép chất ma túy trong toàn quốc là: 371.961 người, tăng so với tháng trước là 86.318 người (tăng 30%). Công tác cập nhật lên phần mềm quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ở ngoài xã hội đạt trên 85%.

Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát biểu tại Hội nghị.

Ngay sau khi xác định được điểm, tụ điểm các đơn vị đã tổ chức đấu tranh triệt xóa ngay, không để kéo dài phát triển thành “điểm nóng” gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt xóa 115 điểm, 02 tụ điểm, bắt 428 đối tượng bán lẻ trái phép chất ma túy.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, công an các địa phương đã tham luận với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của Công an các đơn vị, địa phương trong rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Khẳng định công tác giảm cầu ma túy là giải pháp trọng điểm để khéo giảm tội phạm, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Giám đốc Công an các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 483, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Bộ về công tác rà soát, quản lý đối tượng, đấu tranh triệt phá điểm, tụ điểm, bắt giữ đối tượng bán lẻ ma túy trên địa bàn. Nơi nào để sót lọt đối tượng, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy thì quy rõ trách nhiệm đối với từng vị trí, từng cấp, qua đó nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Về các nhiệm vụ cụ thể, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện Kế hoạch 483 đối với Công an các địa phương. Tập trung các biện pháp nghiệp vụ, trực tiếp đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy theo tinh thần không thông báo trước, gắn kiến nghị xử lý cán bộ, lãnh đạo địa bàn để sót lọt điểm, tụ điểm.

Rà soát đánh giá các xã “sạch ma túy”, “không ma túy” để thực hiện thực chất, giữ vững thành quả sau làm “sạch”. Phối hợp tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy, có từng mục tiêu, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể. Đánh giá lại các quy định của pháp luật để đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao hiệu quả công tác giảm cầu ma túy.

Khẩn trương chỉnh lý hướng dẫn xác định người nghi sử dụng ma túy, đấu tranh giải quyết điểm, tụ điểm, đối tượng bán lẻ ma túy; chủ động xây dựng đề án tiếp nhận, hướng dẫn triển khai chức năng cai nghiện để triển khai ngay sau khi có quyết định của Chính phủ; tham mưu cho các tỉnh mô hình trung tâm cai nghiện ma túy phù hợp.

Đại tướng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đối với Công an các địa phương, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu các địa phương tập trung quyết liệt thực hiện kế hoạch ở giai đoạn 2 với 5 nội dung cụ thể như: Quản lý chặt chẽ, tất cả điểm, tụ điểm, nguy cơ nảy sinh, hình thành điểm, tụ điểm phải được triệt xóa, các đối tượng phải bị xử lý, vô hiệu hóa, khắc phục triệt để tình trạng đánh khúc giữa tội phạm ma túy.

Tổ chức xác định chất ma túy trong cơ thể đối với những người điều trị nghiện bằng methadone, tránh hành chính, tràn lan, gây lãng phí, không hiệu quả; rà soát, quản lý cư trú nghiệp vụ đối với những đối tượng nằm trong diện quản lý; tuyệt đối không để xảy ra tình hình phức tạp, không để đối tượng ma túy gây án trong dịp Tết; tiếp nhận các cơ sở cai nghiện ma túy đảm bảo hoạt động được ngay sau khi có quyết định của Chính phủ; tăng cường các biện pháp quản lý cán bộ, tuyệt đối không để cán bộ, chiến sỹ vi phạm liên quan đến ma túy.