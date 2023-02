Nơi nào có nhiều vàng nhất trong Hệ Mặt Trời?

Tiểu hành tinh đặc biệt này được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1852 và được quan sát bằng kính viễn vọng thiên văn lúc bấy giờ. Các nhà thiên văn học lúc bấy giờ đã đặt tên cho nó là 16 Psyche hay còn gọi là "Ngôi sao tâm linh".

Nó nằm trong vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Không giống như các tiểu hành tinh khác trong vành đai tiểu hành tinh, 16 Psyche rất lớn, lớn hơn nhiều lần so với các tiểu hành tinh thông thường. Vì vậy nó cũng rất nổi bật trong vành đai tiểu hành tinh.

Theo tính toán, đường kính của 16 Psyche khoảng 210 km và khối lượng của nó có thể đạt tới 272 triệu tấn. Mặc dù so với Trái Đất, khối lượng của nó không lớn, chỉ bằng khoảng 1/220.000 khối lượng Trái Đất, song nếu đặt nó lên bàn cân với các tiểu hành tinh khác trong vành đai tiểu hành tinh, 16 Psyche có thể chiếm sáu phần nghìn trọng lượng của toàn bộ vành đai tiểu hành tinh.

Ngoài kích thước lớn một cách bất thường, điều thú vị nhất của 16 Psyche chính là nó chứa rất nhiều vàng - ước tính có giá trị khoảng 10 tỉ tỉ USD, tương đương hơn 10 nghìn lần giá trị nền kinh tế toàn cầu. Đây cũng là nơi sở hữu nhiều vàng nhất trong Hệ Mặt Trời của chúng ta.

Các nhà thiên văn học đã sử dụng công nghệ quang phổ kế không gian tiên tiến để phân tích và phát hiện ra rằng bề mặt của tiểu hành tinh này rất giàu kim loại như vàng, bạch kim, sắt, niken và đồng, hầu hết các kim loại này đều là kim loại quý.

Các nhà khoa học của NASA tin rằng một số mạch khoáng sản trên tiểu hành tinh này chứa một lượng lớn các khối hợp kim bao gồm vàng, bạch kim và đồng, phạm vi phân bố của chúng cũng rất rộng.

Vậy tại sao tiểu hành tinh được mệnh danh là "Ngôi sao tâm linh" này lại có một "kho báu" phong phú và kỳ diệu như vậy? Hiện tại, con người không có bất kỳ máy bay, tàu vũ trụ hay thiết bị thám hiểm nào đã hạ cánh hoặc khám phá một cách có hệ thống trên 16 Psyche. Vì vậy, giới khoa học cũng có nhiều suy đoán về sự hình thành của 16 Psyche.

Một trong những tuyên bố có khả năng được mọi người chấp nhận nhất hiện nay là 16 Psyche thực sự là hạt nhân của một hành tinh đã không còn tồn tại.

Trong cộng đồng thiên văn học, vành đai tiểu hành tinh trong Hệ Mặt Trời luôn là lĩnh vực được các nhà thiên văn học quan tâm. Các tiểu hành tinh trong đó không chỉ ngăn cách các hành tinh đất đá với các hành tinh có khối lượng lớn khác trong Hệ Mặt Trời, mà còn cản trở nhiều thiên thể từ vũ trụ đến gần Trái Đất với số lượng dày đặc và tốc độ quay nhanh.



Có thể nói, nếu không có vành đai tiểu hành tinh bảo vệ, nền văn minh Trái Đất có thể đã diệt vong nhiều lần. Các nhà khoa học cũng có nhiều giả thuyết khác nhau về nguyên nhân hình thành vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hỏa và Sao Mộc.

Một trong những tuyên bố nổi tiếng nhất là ban đầu không hề có vành đai tiểu hành tinh giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Thay vào đó, có một hành tinh đất đá, có kích thước tương đương Trái Đất tồn tại ở dó. Nhưng theo thời gian, vì một vài nguyên nhân nào đó mà nó đã bị ngoại giới tác động, nên toàn bộ tinh cầu này đã hoàn toàn vỡ nát.

Theo thời gian, các mảnh vỡ của các hành tinh này cọ xát với nhau và va chạm, tạo thành vô số mảnh thiên thể nhỏ. Dưới lực hấp dẫn của Mặt Trời, những mảnh vỡ này hình thành trạng thái tương đối ổn định trong Hệ Mặt Trời, sau đó chúng quay quanh Mặt Trời và hình thành nên vành đai tiểu hành tinh ngày nay.

Lý do tại sao thể tích của 16 Psyche lớn hơn nhiều so với các tiểu hành tinh khác chủ yếu là do nó được hình thành từ lõi của một hành tinh (điều này vẫn chỉ là giả thuyết).

Vì lõi của hành tinh rất bền và giàu kim loại, nên toàn bộ kết cấu của nó rất cứng, nó sẽ không bị vỡ vụn trong quá trình va chạm và ma sát với các thiên thể thông thường và thể tích cũng sẽ không vì điều này mà nhỏ đi.

Tuyên bố này cũng đã được khá nhiều nhà thiên văn học công nhận. Bởi vì trên Trái Đất mà chúng ta đang sống, phần sâu nhất của Trái Đất cũng chứa nhiều kim loại khác nhau.

Lõi ở trung tâm Trái Đất thực chất chủ yếu gồm sắt và niken nhưng do nhiệt độ bên trong lõi cao nên phần lớn chúng tồn tại ở dạng lỏng. Trên bề mặt Trái Đất, hầu hết chúng bao gồm các nguyên tố phi kim loại như oxy, silic và carbon, bản thân chúng có kết cấu không mạnh nên cũng dễ dàng bị phân mảnh.

Kim loại trên 16 Psyche hầu hết đều là kim loại quý, điều này càng khẳng định rằng nó rất có khả năng là lõi của một hành tinh, những phần còn lại trên bề mặt của hành tinh ban đầu có kết cấu không ổn định nên đã nhanh chóng vỡ nát và trở thành một vành đai tiểu hành tinh gồm vô số mảnh vỡ đang lang thang trong Hệ Mặt Trời.

Ngoài giả thuyết cho rằng 16 Psyche đã từng là lõi của một hành tinh, một số người theo thuyết âm mưu còn tin rằng 16 Psyche thực sự là mảnh vỡ của một con tàu vũ trụ từ một nền văn minh ngoài hành tinh xa xôi.

Chính vì điều này, có người cho rằng nền văn minh trên Trái Đất ngày nay có thể đã đến từ những hành tinh xa lạ. Họ cho rằng hành tinh ban đầu đó đã vỡ và chết vì nhiều nguyên nhân, sau đó sự sống trên hành tinh này di cư đến Trái Đất và dần dần phát triển thành nền văn minh nhân loại ngày nay.

Mặc dù tuyên bố như vậy có vẻ kỳ quái nhưng trên thực tế, chúng ta vẫn chưa thể khám phá ra được quá khứ của 16 Psyche. Vì vậy, trước khi không có đủ bằng chứng, những suy đoán này chỉ có thể được coi là một tài liệu tham khảo.

Trong tương lai, khi công nghệ hàng không vũ trụ của con người phát triển đến một trình độ nhất định, có thể chúng ta sẽ tiếp tục giải mã những bí ẩn trên 16 Psyche. Tất nhiên, ngày đó sẽ không còn quá xa. Vì theo suy đoán 16 Psyche chỉ cách Trái Đất 370 triệu km, khoảng cách này còn gần hơn quãng đường di chuyển từ Trái Đất đến Sao Hỏa.

Hiện tại, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ đang có kế hoạch tới tiểu hành tinh này vào năm 2026 để khám phá và quan trọng hơn là tính việc khai thác khối tài sản khổng lồ tại 16 Psyche.

Cứ tưởng tượng, một ngày nào đó trong tương lai, khi trình độ khoa học kỹ thuật của loài người đã tiến đến một trình độ nhất định, thì chúng ta có thể khai thác các mỏ vàng trên 16 Psyche. Những khoáng sản khai thác được trở lại Trái Đất, sau đó có thể là vàng trên Trái Đất có khả năng dần mất giá và nó sẽ phổ biến như những kim loại thông thường khác.

Tuy nhiên, ngay cả khi con người chúng ta có khả năng khai thác các nguồn tài nguyên khác nhau ngoài vũ trụ trong tương lai, chúng ta nên tuân thủ một loạt các quy tắc liên quan và không khai thác quá mức.

Dù sao trên địa cầu các loại nguyên tố đều có hạn và ngay cả 16 Psyche cũng vậy, khai thác quá mức các khoáng sản trên 16 Psyche có sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến sự an toàn của hành tinh chúng ta. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, mọi thứ vẫn còn là ẩn số.