Nơi nào có mỹ nhân này nơi đó là thắng cảnh nhân gian: Nhan sắc như bước ra từ tranh cổ, đến cả gió cũng nâng niu

Kể từ khi bắt đầu khai máy tới nay, bộ phim Thượng Công Chúa do Mạnh Tử Nghĩa và Lý Quân Nhuệ đóng chính vẫn nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả. Mới đây nhất, những khung hình đẹp như mộng của Mạnh Tử Nghĩa đã được chia sẻ lên mạng xã hội làm các fan rần rần.

Tạo hình mới của Mạnh Tử Nghĩa trong Thượng Công Chúa gây sốt vì quá đẹp.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Mạnh Tử Nghĩa mặc trang phục trắng tinh khôi, tà áo dài buông nhẹ theo gió, đầu đội mũ sa trúc rộng vành phủ tấm lụa mỏng bay phấp phới. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp mong manh, tĩnh lặng khiến ai nhìn đều muốn chở che, thậm chí có cảm giác cả cơn gió cũng nâng niu cô nàng.

Dạo quanh các fanpage về phim Hoa ngữ, netizen đang dành những lời khen ngợi cho tạo hình mới của Mạnh Tử Nghĩa ở Thượng Công Chúa. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Ngoại cảnh hôm nay xứng đáng phong thần luôn ấy, đẹp quá trời.

- Đúng phim đại xưởng có khác, trang phục nhìn chất liệu thôi đã thấy xịn.

- Aaaa, cổ đẹp quá.

- Đoạn này kiểu đẹp mong manh thoát tục nhìn mê thế.

- Xinh thế, muốn bế về nuôi quá.

Nói thêm về Thượng Công Chúa, đây là bộ phim ngôn tình cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Y Nhân Khuê Khuê. Nội dung tác phẩm xoay quanh hai nhân vật chính là Đan Dương công chúa Mộ Vãn Dao và chàng thư sinh Ngôn Thượng.

Lý Quân Nhuệ và Mạnh Tử Nghĩa đóng chính Thượng Công Chúa.

Mộ Vãn Dao gặp gỡ Ngôn Thượng trong một lần đến Lĩnh Nam để cầu phúc cho mẹ. Sau đó, hai người dần nảy sinh tình cảm. Nhờ sự giúp đỡ của Mộ Vãn Dao, chàng thư sinh Ngôn Thượng có cơ hội vào triều làm quan, thực hiện hoài bão ra sức vì giang sơn xã tắc. Không chỉ vậy, Ngôn Thượng và Mộ Vãn Dao còn cùng kề vai sát cánh để trừ gian diệt bạo, mang lại sự an bình của muôn dân.

Đảm nhận vai nữ chính Mộ Vãn Dao là Mạnh Tử Nghĩa, trong khi Lý Quân Nhuệ thể hiện nhân vật Ngôn Thượng. Đây là lần kết hợp thứ 2 của cặp đôi này. Trước đó, cả hai rất được yêu thích khi nên duyên trong Cửu Trùng Tử. Chính vì vậy, màn tái hợp của họ khiến người xem cực kỳ ngóng đợi.

Ngắm thêm những hình ảnh đẹp khác của Mạnh Tử Nghĩa ở phim Thượng Công Chúa: