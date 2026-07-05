Nói mỹ nam này diễn dở còn khó tin hơn 1+1=3: Visual diễn xuất đều 10/10, phim mới quá hay không ai làm lại

Các bộ phim mỹ nam này chọn đều có kịch bản ấn tượng và tác phẩm mới nhất cũng không ngoại lệ.

Mới đây, jTBC đã nhá hàng highlights dài 3 phút của bộ phim The Apartment Job sắp chiếu. Đoạn clip mở đầu với bầu không khí căng thẳng, hé lộ thân thế của nam chính Park Hae Gang (Ji Sung) là một tay giang hồ khét tiếng, thủ lĩnh băng đảng Oasis. Dẫu vậy, anh ta gặp một biến cố lớn và bị ép phải kiếm khoản tiền khổng lồ 10 tỷ won trong vỏn vẹn 3 tháng. Để có thể hoàn thành mục tiêu, Park Hae Gang cùng đàn em thậm chí đã phải tổ chức một đám cưới giả.

The Apartment Job là một bộ phim cực kỳ đáng để mong chờ.

Đám cưới tất nhiên phải có cô dâu, người đó là Kang Ha Ri, cô gái trẻ mang ước mơ làm luật sư nhưng đang rơi vào cảnh thất nghiệp, phải kiếm sống bằng công việc bán thời gian. Kang Ha Ri (Ha Yoon Kyoung) được thuê về với giá 5 triệu won để làm cô dâu giả. Thế nhưng cuộc gặp này chỉ là khởi đầu để cô bị cuốn vào một phi vụ khổng lồ trị trị giá hàng tỷ won.

Ji Sung và Ha Yoon Kyung vào vai một cặp vợ chồng giả trong The Apartment Job.

Từ một con nợ, Park Hae Gang biết được thông tin về quỹ bảo trì dài hạn của tòa nhà chung cư True Value. Mục tiêu của Park Hae Gang cùng đồng bọn là trở thành đại diện cư dân, sau đó từng bước cuỗm lấy số này rồi bỏ trốn. Để có thể thuận lợi trà trộn vào khu chung cư True Value, Park Hae Gang cần có một người vợ giả và anh tiếp tục tìm đến Kang Ha Ri. Ban đầu, cô nàng quả quyết từ chối. Thế nhưng khi Park Hae Gang hét giá 100 triệu won, đơn lập tức được chốt thành công. Và rồi, một đại ca băng đảng, một cô nàng thất nghiệp cùng một nhóm "đầu gấu" cùng nhau tham gia một chiến dịch tranh cử đầy cam go, đối đầu với doanh nhân 2 mặt Lee Chung Won (Park Byung Eun), kẻ cũng dòm ngó tới quỹ bảo trì của True Value.

Từ đoạn highlight được nhà đài công bố, có thể thấy The Apartment Job là một tác phẩm cực kỳ đáng xem với ý tưởng nội dung mới lạ, vừa gay cấn lại vừa hài hước, cùng với đó là diễn xuất rất duyên từ dàn cast. Điểm nhấn lớn nhất đương nhiên thuộc về nam chính Ji Sung. Khán giả một lần nữa thán phục Ji Sung không tự nhiên trở thành một trong những ông hoàng rating hàng đầu xứ Kim Chi. Anh không chỉ điển trai, diễn xuất siêu đỉnh mà còn có mặt chọn kịch bản thượng thừa.

Trong sự nghiệp lẫy lừng của mình, Ji Sung từng góp mặt trong tác phẩm đáng xem như All In, Save the Last Dance for Me, Secret Love, Kill Me Heal Me, Defendant, Familiar Wife, Doctor John, The Devil Judge, Connection và gần đây nhất là The Judge Returns - bộ phim cũng được phát hành trong năm 2026. Bây giờ với The Apartment Job lên sóng ngày 11/7 sắp tới, tài tử 49 tuổi hứa hẹn sẽ lại tạo thêm một cơn sốt trên màn ảnh nhỏ.