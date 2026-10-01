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Nổi lên nhờ clip rang cơm, cô gái khiến khách kéo đến đông nghịt, quán phải cho nghỉ sớm

Tuấn Hưng
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Chỉ sau một đoạn clip ghi lại cảnh đứng bếp rang cơm, cô gái bất ngờ trở thành hiện tượng mạng xã hội.

Không cần những màn trình diễn cầu kỳ hay nội dung được dàn dựng công phu, một cô nàng hot girl từng bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội chỉ nhờ khoảnh khắc đứng bếp chế biến món cơm rang.

Câu chuyện xảy ra vào tháng 3/2023 tại một quán ăn bình dân, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

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Mọi chuyện bắt đầu khi một khách hàng ghé quán mua bữa trưa và tình cờ phát hiện người trực tiếp đứng bếp là một nàng hot girl có ngoại hình nổi bật.

Với mái tóc dài buộc đuôi ngựa, gương mặt xinh xắn cùng phong thái tự tin, nữ đầu bếp lập tức gây chú ý. Không chỉ sở hữu nhan sắc thu hút, cô còn thể hiện kỹ năng nấu nướng thành thạo. Từ thao tác sử dụng dao đến những động tác đảo chảo nhanh nhẹn, dứt khoát, tất cả đều cho thấy cô đã quen với công việc bếp núc. Sau khi được cửa hàng đồng ý, vị khách ghi lại hình ảnh và chia sẻ lên một cộng đồng Facebook đông thành viên.

Chẳng ai ngờ những khoảnh khắc đời thường ấy lại nhanh chóng lan truyền. Hàng loạt cư dân mạng để lại bình luận khen ngợi ngoại hình và sự khéo léo của cô gái. Một số người thậm chí còn hài hước tuyên bố sẽ thường xuyên ghé quán để được thưởng thức món ăn do nữ đầu bếp trực tiếp chế biến.

Danh tính nàng hot girl sau đó được hé lộ. Cô tên Lâm Đồng, 27 tuổi vào thời điểm nổi tiếng, từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu quảng cáo và dẫn chương trình sự kiện. Tuy nhiên, công việc gặp khó khăn, buộc cô phải tìm kiếm thêm hướng đi mới.

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Thông qua sự giới thiệu của bạn bè, Lâm Đồng quyết định học nghề nấu ăn và làm thêm tại quán khoảng hai ngày mỗi tuần. Sau hơn hai năm rèn luyện, cô dần thành thạo các kỹ năng chế biến và có thể trực tiếp đảm nhận công việc đứng bếp.

Đáng chú ý, đại diện cửa hàng tiết lộ rằng mỗi khi Lâm Đồng xuất hiện, lượng khách thường tăng lên đáng kể, có ngày thêm ít nhất 30 người tìm đến chỉ để gặp cô.

Sau khi hình ảnh lan truyền, tình hình còn trở nên náo nhiệt hơn. Khách hàng liên tục kéo đến khiến quán ăn đông đúc bất thường. Chính Lâm Đồng cũng ngỡ ngàng khi phát hiện mình bất ngờ nổi tiếng, hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Hình như tôi nổi tiếng rồi!"

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Thậm chí, vì lượng người tìm đến quá đông, chủ quán cuối cùng đã yêu cầu cô kết thúc ca làm việc sớm, tạo nên tình huống dở khóc dở cười khiến cộng đồng mạng thích thú.

Ba năm sau ngày bất ngờ gây sốt, cuộc sống hiện tại của Lâm Đồng cũng là điều khiến nhiều người tò mò. Thời điểm nổi tiếng, cô đã sở hữu hơn 40.000 người theo dõi trên Instagram, đồng thời nhận được nhiều lời mời hợp tác nhờ sức hút trên mạng xã hội.

Dẫu vậy, câu chuyện năm nào vẫn là một ví dụ thú vị về việc chỉ một khoảnh khắc đời thường cũng có thể khiến một người bất ngờ trở thành hiện tượng mạng xã hội.

Sáng mở camera, mẹ "cay mắt" vì hình ảnh con trai 9 tuổi bê bát cơm rang ăn kèm lời nhắn nhủ đặc biệt
Tags

Lâm Đồng

hiện tượng mạng

cơm rang

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