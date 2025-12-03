Nối lại tìm kiếm xác máy bay MH370, bí ẩn lớn nhất lịch sử hàng không sắp có lời giải?

Chiếc máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH370 chở 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn đã mất tích khi đang trên đường từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc) vào năm 2014. Nhiều chiến dịch tìm kiếm đã được tiến hành, nhưng tất cả đều không có kết quả.

Cuộc tìm kiếm gần đây nhất ở Nam Ấn Độ Dương đã bị tạm dừng vào tháng 4 chỉ sau vài tuần do điều kiện thời tiết xấu. Công ty thăm dò Ocean Infinity sau đó xác nhận sẽ tiếp tục các hoạt động tìm kiếm dưới đáy biển trong 55 ngày.

“Cuộc tìm kiếm sắp tới sẽ được tiến hành ở khu vực được đánh giá là có khả năng tìm thấy máy bay cao nhất”, Bộ Giao thông Vận tải Malaysia cho biết trong một tuyên bố. Vị trí chính xác của khu vực tìm kiếm chưa được công bố.

Cũng theo cơ quan này, việc tìm kiếm xác máy bay sẽ tuân thủ các điều khoản đã được thỏa thuận giữa chính phủ và Ocean Infinity. Malaysia sẽ trả cho Ocean Infinity 70 triệu đô la nếu cuộc tìm kiếm có kết quả.

Một báo cáo dài 495 trang về vụ mất tích năm 2018 nêu rõ, chiếc Boeing 777 có thể đã bị cố ý điều khiển đi chệch hướng, nhưng cơ quan điều tra không thể xác định được ai phải chịu trách nhiệm và không đưa ra kết luận về những gì đã xảy ra, nói rằng điều đó phụ thuộc vào việc tìm thấy xác máy bay.

Cơ quan điều tra cho biết, không có gì đáng ngờ về lý lịch, tình hình tài chính, quá trình đào tạo và sức khỏe tâm thần của cả cơ trưởng và cơ phó.

Hơn 150 hành khách Trung Quốc có mặt trên chuyến bay. Các nạn nhân khác bao gồm 50 người Malaysia, cùng công dân Pháp, Úc, Indonesia, Ấn Độ, Mỹ, Ukraine và Canada, và nhiều quốc gia khác.

Người thân của các nạn nhân đã yêu cầu bồi thường từ Malaysia Airlines, Boeing, nhà sản xuất động cơ máy bay Rolls-Royce và tập đoàn bảo hiểm Allianz.