Nỗi kinh hoàng sao nam bị bạn bè lừa bán: Trải qua chuỗi ngày địa ngục, bị ép tham gia đường dây lừa đảo

Mới đây, ca sĩ Trần Khang Nhạc đã gây chú ý khi chia sẻ về trải nghiệm bị lừa bán đến Myanmar vào năm 2024. Được biết, vì tin tưởng vào người bạn đồng nghiệp họ Trần, sao nam xứ Đài bị rơi vào tay bọn buôn người và phải trải qua quãng ngày như địa ngục.

Trần Khang Nhạc kể lại: "Anh Trần cũng là một nghệ sĩ trong giới, chúng tôi vốn quen biết từ trước đó. Anh ta biết tôi muốn sang Thái Lan du lịch nên nhờ tôi lấy hộ 1 cái bùa hộ mệnh hình Phật. Tôi chẳng hề nghi ngờ gì cả và làm theo. Ai ngờ, khi vừa rời khỏi sân bay, tôi bị 3 người dân bản xứ cưỡng ép dẫn lên xe. Tôi còn chưa kịp nhận thức được điều gì đang diễn ra thì đã bị đưa đến biên giới Thái Lan - Myanmar rồi!".

Trần Khang Nhạc là 1 ca sĩ người Đài Loan (Trung Quốc). Được biết, anh là con trai duy nhất trong 1 gia đình khá giả, tiến quân vào showbiz một cách tình cờ.

Trần Khang Nhạc bị đưa tới 1 trung tâm lừa đảo ở biên giới Thái Lan – Myanmar, bị bắt gia nhập đường dây lừa đảo qua mạng, nhắm tới mục tiêu là cộng đồng người Hoa ở châu Mỹ, châu Âu. Anh phải "chạy KPI", kiếm được 15 triệu TWD (13 tỷ đồng) cho ông trùm ở đây, nếu không sẽ bị phạt đánh đập, chích điện. Sống thiếu thốn, lo sợ giữa ổ buôn người, Trần Khang Nhạc cay đắng chia sẻ: "Khi ấy tôi thấy niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời là được ăn 1 quả trứng luộc".

Trần Khang Nhạc giả vờ nghe lời nhưng thực chất luôn tìm kiếm cơ hội để cầu cứu. Anh cho biết: "Tôi phải tìm mọi cách để tránh camera theo dõi. Bình thường chúng tôi làm gì trên máy tính họ đều biết hết". Phải mất khoảng 1 tháng, nam ca sĩ họ Trần mới liên lạc được với bạn thân. Tuy nhiên, vì vụ việc bị báo chí đưa tin, Trần Khang Nhạc bị 7-8 người "tác động vật lý" cực gắt và bị nhốt lại suốt 14 ngày.

Trần Khang Nhạc chia sẻ: "Tôi bị bán đi bán lại không dưới 20 lần. Cuối cùng, tôi may mắn được giải cứu bởi 1 người phụ trách điều phối xe để vận chuyển, buôn bán dân cư. Anh ta nói: 'Mãi mà chẳng bán đi được, thôi, cho cậu về đấy!' rồi thả tôi xuống giữa đường". Có thể nói rằng Trần Khang Nhạc vô cùng may mắn khi thoát nạn, an toàn trở về với gia đình. Chắc chắn đây sẽ là 1 trải nghiệm chẳng thể nào quên đối với nam diễn viên này.

Ngày 3/9/2024, ca sĩ 38 tuổi Trần Khang Nhạc đột ngột mất liên lạc ngay khi vừa bay tới Thái Lan, khiến bạn bè, người thân của anh đều vô cùng lo lắng. Đặc biệt là khi tín hiệu định vị điện thoại của Trần Khang Nhạc được phát hiện ở khu vực biên giới Thái Lan – Myanmar, nơi được cảnh báo là "vùng đất xám" của nạn buôn người.

Một người bạn thân thiết của Trần Khang Nhạc - ảo thuật gia Vương Nguyên Chiếu cho biết anh từng nhận được 1 bức ảnh ca sĩ họ Trần cầm vé máy bay được gửi từ tài khoản lạ. Người này tự nhận là Trần Khang Nhạc và tuyên bố anh bị đưa tới trung tâm lừa đảo ở biên giới Thái Lan – Myanmar rồi cầu cứu giữa đêm khuya. Tuy nhiên, sau đó tài khoản này không thể liên lạc được nữa, khiến Vương Nguyên Chiếu nửa tin nửa ngờ. Cũng may là qua nhiều khúc chiết, Trần Khang Nhạc đã thoát khỏi bọn buôn người và trở về bình an vô sự.

Trần Khang Nhạc nỗ lực liên lạc với bạn thân Vương Nguyên Chiếu để cầu cứu.

Nguồn: QQ