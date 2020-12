Nơi duy nhất trên thế giới trường học chỉ đóng cửa khi âm 52 độ C

Bạn có thể tưởng tượng việc đưa con đến trường tiểu học ở nhiệt độ âm 50 độ C?



Nơi duy nhất trên thế giới xảy ra điều này đó chính là Khu định cư Oymyakon, Nga, được chính thức công nhận là khu định cư lâu dài lạnh giá nhất trên Trái đất và hẳn nhiên những đứa trẻ ở đó cũng là kiên cường nhất trên thế giới.

Nơi duy nhất trên thế giới trường học đóng cửa khi âm 52 độ C.

Chúng đến trường trong mọi điều kiện thời tiết dù vô cùng lạnh giá. Trường học ở đây chỉ đóng cửa khi nhiệt độ dưới âm 52 độ C. Trẻ em trên 11 tuổi thậm chí còn phải khó khăn hơn, vì chúng chỉ được ở nhà khi nhiệt độ xuống dưới âm 56 độ C. Nhiệt độ ban ngày vào khoảng thời gian này trong năm là khoảng âm 50 độ C, có nghĩa là học sinh ở mọi lứa tuổi phải chống chọi với cái lạnh để đến trường mỗi sáng.

Nhiếp ảnh gia địa phương Semyon Sivtsev cho biết: "Trẻ em địa phương đi bộ đến trường với cha mẹ và thường đi cùng với cả thú cưng là chó. Những học sinh từ các nơi khác phải đi xe buýt để đến đây. Thời gian đi xe buýt mất từ 10 đến 18 phút. Tôi quay phim vào lúc khoảng 9 giờ sáng và nhiệt độ là âm 51 độ C. Tôi phải đeo găng tay, không được thoải mái nhưng nếu không đeo các ngón tay của tôi sẽ bị tê cóng. Tôi cũng chỉ quay phim ngoài trời trong một thời gian rất ngắn".

Ở Oymyakon, vào tháng 12, mặt trời sẽ mọc vào khoảng 10 giờ sáng do vậy 9 giờ sáng thì trường học bắt đầu, bên ngoài trời vẫn còn tối và nhiệt độ cực kỳ thấp. Những đứa trẻ ở trường đến 5 giờ chiều, khoảng ba giờ sau khi mặt trời lặn, vì vậy chúng cũng phải chịu đựng nhiệt độ cực thấp trên đường trở về nhà.

Yakutsk, thủ đô của Cộng hòa Sakha của Nga, là một trong những thành phố lạnh nhất trên Trái đất, nhưng cũng không quá khắc nghiệt như Oymyakon. Học sinh tiểu học nghỉ ở nhà khi nhiệt độ ban ngày xuống dưới âm 45 độ C, trong khi học sinh lớn hơn nghỉ ở nhà khi nhiệt độ xuống âm 48 độ C. Tất cả các trường đóng cửa ở âm 50 độ C.

Khu định cư nhỏ ở nông thôn Oymyakon là một trong hai nơi duy nhất có người sinh sống lâu dài trên thế giới có nhiệt độ ghi nhận hàng ngày dưới âm 60 độ C trong tháng Giêng. Kỷ lục lạnh nhất từng có ở Oymyakon là âm 71,2 độ C vào tháng 1 năm 1924.