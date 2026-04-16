Nói đây là Johnny Trí Nguyễn, có ai tin không?

Tối 15/4, thảm đỏ ra mắt Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh tại TP.HCM nhanh chóng trở thành tâm điểm khi quy tụ dàn sao đình đám như Quách Ngọc Ngoan, Hiền Ngô, Tuấn Trần, Hứa Vĩ Văn, Lynk Lee... Giữa hàng loạt gương mặt quen thuộc, có một cái tên khiến netizen phải chú ý bởi sự lột xác quá đỗi bất ngờ: Johnny Trí Nguyễn.

Johnny Trí Nguyễn xuất hiện cực phong độ tại buổi Sneak Showcase Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh

Xuất hiện trong bộ suit tối màu phối cùng sơ mi trắng, nam diễn viên gần như không cần bất kỳ phụ kiện cầu kỳ nào vẫn đủ sức chiếm spotlight. Gương mặt góc cạnh, thần thái điềm tĩnh tạo nên một diện mạo đẹp trai hút hồn. Đặc biệt, ánh mắt của anh vẫn giữ nguyên độ “sát thương” từng làm nên thương hiệu: trầm, sâu và tuyệt đối điện ảnh.

Điều khiến màn xuất hiện này gây xôn xao hơn cả nằm ở sự đối lập hoàn toàn với hình ảnh của Johnny Trí Nguyễn cách đây không lâu. Sau gần một thập kỷ vắng bóng khỏi màn ảnh, anh từng khiến khán giả tiếc nuối khi trong những lần hiếm hoi xuất hiện lại để lộ ngoại hình hốc hác, râu tóc xuề xòa, phong độ sụt giảm rõ rệt. Việc lui về sống kín tiếng tại võ đường, ít xuất hiện trước truyền thông khiến hình ảnh “nam thần màn ảnh một thời” dường như chỉ còn là ký ức.

Diện mạo xuề xòa trước đó của Johnny Trí Nguyễn

Chính vì vậy, diện mạo tại thảm đỏ lần này càng trở nên khó tin. Không còn vẻ xuề xòa, Johnny Trí Nguyễn xuất hiện với phong thái phong trần, mạnh mẽ. Nhiều khán giả thậm chí nhận xét anh như được “trẻ hóa”, tìm lại hào quang cũ trước đây của mình. Dưới phần bình luận, khán giả không giấu được sự phấn khích: "Chất lừ, ánh mắt này mà đóng vai tướng quân thì đúng là không lẫn vào đâu được!", "Ngầu đét! Không là anh thì còn ai vào vai tướng quân nữa?", "Ah vẫn đẹp như ngày nào", "Phong độ này quay lại là đủ làm chao đảo rồi!", "Cái thời Nụ Hôn Thần Chết ai đẹp bằng ảnh", "Ferrari cũ thì cũng là Ferrari. Chú vẫn phong độ như ngày cháu xem Nụ Hôn Thần Chết",...

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh lấy bối cảnh tại Cố đô Hoa Lư, xoay quanh hành trình của 7 Hộ Linh Tráng Sĩ đưa 99 quan tài Tiên Đế đi theo bảy hướng nhằm đánh lừa kẻ thù đang nhăm nhe phá hoại lăng mộ. Câu chuyện không chỉ là hành trình hành động mà còn là bài ca về lòng trung thành, niềm tin và sự hi sinh.

Trong dự án này, Johnny Trí Nguyễn không chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn võ thuật mà còn trực tiếp vào vai Hữu Tướng quân - một nhân vật then chốt dẫn dắt hành trình của các tráng sĩ. Đây là vị tướng trung thành, nghiêm khắc và sắc bén nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với những lựa chọn phức tạp giữa thời cuộc. Nam diễn viên chia sẻ chính chiều sâu và sự phát triển nội tâm của nhân vật là lý do khiến anh quyết định tái xuất sau nhiều năm ở ẩn.

Nhìn vào tạo hình Hữu Tướng quân trong phim, dễ thấy Johnny Trí Nguyễn gần như “đo ni đóng giày” cho vai diễn này. Từng đường nét trên gương mặt, ánh mắt đến thần thái đều toát lên khí chất của một vị tướng dày dạn trận mạc. Không quá lời khi nói đây là một trong những tạo hình ấn tượng nhất của anh trong nhiều năm trở lại đây.

Poster công bố tạo hình nhân vật của nam tài tử trong phim mới

Johnny Trí Nguyễn sinh năm 1974, từng là một trong những mỹ nam đắt giá nhất màn ảnh Việt giai đoạn 2000–2010. Anh ghi dấu ấn với loạt phim đình đám như Dòng Máu Anh Hùng, Bẫy Rồng, Nụ Hôn Thần Chết, Tèo Em… Không chỉ vậy, anh còn là một trong số ít diễn viên Việt góp mặt trong các dự án Hollywood. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, việc anh bất ngờ “ở ẩn” khiến nhiều người tiếc nuối.

Chính vì thế, màn tái xuất lần này không chỉ đơn thuần là một vai diễn mới, mà còn là sự trở lại của một biểu tượng. Và qua những gì thể hiện tại thảm đỏ lẫn tạo hình trong phim, có thể thấy Johnny Trí Nguyễn vẫn là cái tên “khó thay thế” trong dòng phim hành động Việt.

Nguồn: MEOW Entertainment