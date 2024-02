Ngày 19 /2, tại ngôi nhà ba tầng ở thôn Nhật Quả, xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, không khí tang thương bao trùm khắp không gian tầng một nơi đặt linh cữu của ba mẹ con, những nạn nhân của vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Trong căn nhà lạnh lẽo, ông Phan Đình C. (sinh năm 1946, ngụ tại thôn Nhật Quả) đau đớn tiếp bà con lối xóm đến chia buồn và động viên.

Anh Phan Đình Q. (sinh năm 1978, là con trai ông C.) có vợ và hai con đã gặp nạn và qua đời trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (Thừa Thiên Huế) ngày 18/2 vừa qua.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: TTCP

Ông C. kể lại với Vietnamnet rằng, vào ngày mùng 6 Tết (ngày 15/2), gia đình anh Q. khởi hành từ Thanh Hóa đi du lịch và thăm bạn bè tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng. Trên đường trở về và đón chú Kiều (Phan Đình Kiều, em trai ông C. và là người lái xe) từ Đà Nẵng về Thanh Hóa thì bị tai nạn giao thông nghiêm trọng.

“Lúc tôi đang ăn cơm trưa (khoảng 11h), người con rể gọi điện về khóc, báo tin gia đình anh Q. gặp tai nạn. Tôi nghe tin như sét đánh ngang tai, bàng hoàng, không tin đó là sự thật. Giờ thì con mất, cháu mất, em trai phải đối diện với pháp luật”, ông C. đau xót nói với nguồn trên.

Gia đình ông C. gồm có ba người con, trong đó anh Q. là con trai thứ hai. Anh hiện đang làm việc tại một công ty chuyên về xây dựng các công trình thủy lợi và nông nghiệp. Bao năm nay, anh Q. cùng gia đình mình đã sinh sống tại Thanh Hóa, trong khi ông C. sống một mình.

Theo lời kể của ông C., anh Q. và vợ sống rất hòa thuận, tốt bụng và thường xuyên ghé thăm bố mỗi dịp có thể. Hai đứa con của anh Q. cũng là niềm vui của ông C., chúng ngoan ngoãn và đáng yêu, luôn tạo không khí vui vẻ khi về thăm ông. Sự ra đi bất ngờ của vợ anh Q. và các cháu đã làm ông C. cảm thấy vô cùng đau đớn.

Trước khi tai nạn xảy ra, anh Q. đã gọi điện báo cho ông C. rằng gia đình anh đang trên đường trở về nhà."Cách thời điểm tai nạn khoảng 2 tiếng, tôi và con trai gọi điện nói chuyện với nhau, nó (anh Q.) bảo đang trên đường về. Không ngờ, bố con chưa kịp hội ngộ thì ra cơ sự này", giọng ông C. run run khi nói với PV Dân trí.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh (bên phải) động viên người nhà nạn nhân vụ tai nạn. Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Lê Đình Thắng, Phó chủ tịch UBND xã Thọ Dân cho biết: Anh Q. cùng vợ đã chuyển xuống thành phố sống khoảng hai năm, nhưng họ vẫn giữ ngôi nhà tại xã Thọ Dân. Hơn hai năm trước, mẹ anh Q. đã từ trần, từ đó vợ chồng anh thường xuyên trở về thăm bố và các em.

Với mong muốn chia sẻ nỗi buồn với gia đình anh trong lúc này, Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa đã đến nhà vào sáng ngày 19/2 để thắp hương và động viên. Tại nhà các nạn nhân, ông Trịnh Huy Triều, Giám đốc Sở GTVT Thanh Hóa và cũng là Phó trưởng Ban ATGT tỉnh, thay mặt đoàn công tác, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và mong muốn người thân cố gắng động viên anh Q. vượt qua những đau thương, sớm ổn định lại cuộc sống.

Khoảng 10h ngày 18/2, tài xế Phan Đình Kiều lái ô tô con 36A-485.67 chở theo 4 người trong một gia đình cùng trú tại phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa đi trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng Nam - Bắc thì xảy ra va chạm với xe đầu kéo và xe tải. Hậu quả, vụ TNGT đã khiến cháu Phan Đình Qu. tử vong tại hiện trường, cháu Phan Lê Khánh V. được đưa đi cấp cấp tại Bệnh viện Trung ương Huế - cơ sở 2 nhưng đã không qua khỏi. Chị Lê Thị H. bị thương đi cấp cứu cũng tử vong sau đó. Anh Q. và những người còn lại bị xây xát. Tại hiện trường 4 xe đều bị hư hỏng. Nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế lái ô tô con 36A-485.67 vượt không đúng quy định gây tai nạn. Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Phan Đình Kiều về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng".