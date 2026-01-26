Nỗi đau sau cái chết của ca sĩ nhà YG Entertainment

Vào ngày 10/3/2025, nam ca sĩ Wheesung đã qua đời ở tuổi 43, để lại sự tiếc thương đối với công chúng. Đến nay, người đồng nghiệp thân thiết Kim Jin Ho đã chia sẻ nỗi đau thầm kín còn nguyên trong lòng anh sau khi Wheesung qua đời được gần 1 năm.

Ca sĩ Kim Jin Ho đăng bức ảnh chụp màn hình danh bạ KakaoTalk, cho thấy ảnh đại diện của Wheesung đã biến mất. Điều này có nghĩa là số điện thoại của Wheesung đã bị nhà mạng thu hồi và bán cho người khác sử dụng. Kim Jin Ho viết: "Sự thật này khiến tôi rùng mình, cảm giác như 1 cậu bé vị thành niên vừa mất liên lạc với người mà cậu ngưỡng mộ nhất. Cảm giác như thể dấu vết cuối cùng của người thân yêu đã biến mất".

Nam ca sĩ chia sẻ rằng ý nghĩ số điện thoại của Wheesung giờ đã thuộc về người khác cũng đủ sức đè nặng lên anh. Kim Jin Ho tự hỏi liệu chủ nhân mới có biết mình đang dùng số điện thoại của Wheesung hay không, hay có biết rằng những người thân quen của cố ca sĩ đang nhìn vào bức ảnh đại diện trống rỗng đó với biết bao cảm xúc.

Kim Jin Ho và Wheesung lúc sinh thời. Ảnh: Kbizoom

Kim Jin Ho chia sẻ số điện thoại của Wheesung đã bị nhà mạng thu hồi và bán cho người khác. Ảnh: Kbizoom

Kim Jin Ho tiếp tục thú nhận sự mâu thuẫn trong lòng mình, không biết phải làm gì với số điện thoại của người đàn anh quá cố: "Xóa nó đi thì dễ thôi, chỉ cần vài thao tác là xóa đi chuỗi 11 chữ số vô nghĩa rồi. Thế nhưng tôi cứ mở số đó hàng chục lần mỗi ngày, rồi lại đóng lại. Đối với tôi, việc xóa số điện thoại giống như việc tự tay xóa đi dấu vết cuối cùng của người mà tôi yêu thương và kính trọng".

Dù Kim Jin Ho thường xuyên dọn dẹp, sắp xếp lại danh bạ KakaoTalk nhưng cái tên của Wheesung vẫn thường xuyên hiện ở ngay đầu. Việc biết rằng Wheesung vẫn còn đó, ít nhất là trong danh bạ, đã là một nguồn an ủi thầm lặng đối với Kim Jin Ho. Sự hiện diện đó dù nhỏ bé vẫn rất quan trọng.

Kim Jin Ho tiếp tục nhớ lại ảnh đại diện cũ của Wheesung, có màu nâu và ghi chữ âm nhạc. Điều đó tạo cho anh cảm giác có thể sẽ liên lạc được với Wheesung vào 1 ngày nào đó. Cuối cùng, Kim Jin Ho quyết định không xóa số điện thoại của người đàn anh quá cố. Anh mong rằng khi anh đổi số điện thoại, số cũ của Wheesung sẽ tự biến mất, để anh cảm thấy không phải do chính tay mình xóa và sẽ nhẹ lòng hơn.

Kim Jin Ho quyết định không xóa số của đàn anh quá cố. Ảnh: News1

Những dòng tâm sự đầy cảm xúc của Kim Jin Ho đã chạm đến trái tim của nhiều người hâm mộ. Lúc sinh thời, Wheesung và Kim Jin Ho có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Năm 2013, Kim Jin Ho tham gia chương trình Hidden Singer với tư cách người giả giọng Wheesung. Sau đó, họ trở nên thân thiết với nhau. Nhờ mối quan hệ với Wheesung mà Kim Jin Ho dần phát triển sự nghiệp, phát hành album đầu tay vào năm 2016. Anh thậm chí còn biểu diễn với tư cách khách mời tại concert của Wheesung.

Chính vì vậy, việc đàn anh thân thiết qua đời đột ngột là cú sốc và nỗi đau lớn đối với Kim Jin Ho. Vào tháng 11 năm ngoái, anh đã ra thăm mộ Wheesung và bày tỏ nỗi thương nhớ đến người đồng nghiệp, người anh kiêm ân nhân vắn số của mình.

Kim Jin Ho giả giọng Wheesung trong chương trình Hidden Singer, sau đó đã chính thức ra mắt với sự giúp đỡ của Wheesung. Ảnh: Kbizoom

Kim Jin Ho từng đến thăm mộ Wheesung vào tháng 11 vừa qua. Ảnh: Kbizoom

Wheesung sinh năm 1982, ra mắt năm 2002 dưới trướng "ông lớn" YG Entertainment. Nam ca sĩ nhanh chóng nổi lên nhờ chất giọng nội lực, giàu cảm xúc. Anh sở hữu nhiều bản hit trong thập niên 2000 như With Me, Can't We, Insomnia, Love Is Delicious...

Tuy nhiên đến năm 2019, nam ca sĩ vướng lao lý vì sử dụng trái phép thuốc gây mê propofol. Wheesung từng bất tỉnh vì sử dụng etomidate - 1 loại thuốc có tác dụng tương tự propofol. Cuối cùng, nam nghệ sĩ bị kết án 1 năm tù treo trong 2 năm vào năm 2021. Sau cú vấp ngã, Wheesung tích cực trở lại làng nhạc.

Tuy nhiên đến ngày 10/3/2025, Wheesung được gia đình tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại nhà riêng ở quận Gwangjin, Seoul. Cảnh sát nhận định Wheesung đã tử vong 1 thời gian trước khi được phát hiện. Gia đình không công bố nguyên nhân tử vong.

Wheesung là ca sĩ solo đình đám 1 thời, hoạt động dưới trướng "ông lớn" YG Entertainment. Ảnh: Kbizoom

Nguồn: Kbizoom