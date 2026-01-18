Nổi da gà với lời hứa vô địch của U23 Việt Nam trước bán kết U23 châu Á: Tổ quốc, gia đình sau lưng con!

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, ĐT U23 Việt Nam sẽ bước vào trận bán kết U23 châu Á với lòng quyết tâm tràn đầy và kì vọng lớn sẽ viết tiếp giấc mơ vô địch của lứa cầu thủ Thường Châu từng đạt Á quân năm 2018. Không chỉ mang tinh thàn quyết chiến trên sân cỏ khiến người hâm mộ nghẹn ngào, mà chính những lời hứa mộc mạc, chân thành từ các cầu thủ U23 Việt Nam mới thực sự làm "nổi da gà". Không hoa mỹ, không sáo rỗng, từng câu nói đều hướng về gia đình, quê hương và hai tiếng Tổ quốc thiêng liêng.

U23 Việt Nam thắp lên ngọn lửa hi vọng vô địch ở U23 châu Á 2026 (Ảnh: FBNV)

Đội trưởng Khuất Văn Khang thay mặt toàn đội gửi lời hứa đầy trách nhiệm: "Con xin hứa với gia đình, trận đấu sắp tới con cùng toàn đội sẽ cùng nhau quyết tâm giành chiến thắng để mang vinh quang về cho Tổ quốc". Một lời hứa ngắn gọn nhưng đủ cho thấy tinh thần thủ lĩnh và khát khao cống hiến đến cùng.

Với Nguyễn Thái Sơn, động lực lớn nhất vẫn là bố mẹ: "Bố mẹ ơi, con sẽ cố gắng thi đấu thật tốt để mang vinh quang về cho nước nhà". Câu nói giản dị nhưng chứa đựng động lực to lớn cho đôi chân của một cầu thủ trẻ.

Tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn gửi lời nhắn đầy xúc động đến gia đình và người hâm mộ: "Gia đình ơi, người thân ơi, con sẽ cố gắng làm rạng danh gia đình mình. Cảm ơn người hâm mộ Việt Nam đã đồng hành cùng U23 Việt Nam tại hành trình giải đấu năm nay". Anh cũng không quên mong người hâm mộ tiếp tục sát cánh ở chặng đường phía trước.

Tinh thần chiến đấu "bằng cả trái tim" được Phạm Minh Phúc khẳng định: "Em xin hứa sẽ cố gắng hết mình vì niềm tự hào dân tộc, vì gia đình, vì niềm vui của người dân Việt Nam sẽ cố gắng cùng toàn đội chiến đấu bằng cả trái tim để mang niềm vui cho người hâm mộ trong trận bán kết sắp tới và xa hơn là trận chung kết".

Là cầu thủ trẻ nhất đội, Nguyễn Lê Phát khiêm tốn nhưng đầy quyết tâm: "Em sẽ cùng các anh thi đấu hết mình ở bán kết. Em cảm ơn CĐV và gia đình đã luôn đồng hành, hi vọng giải đấu này sẽ là kỷ niệm đáng nhớ nhất của U23 Việt Nam".

Không vòng vo, Lê Viktor tuyên bố gọn gàng nhưng đầy khí chất: "Tôi quyết tâm vô địch U23 châu Á".

Với Nguyễn Nhật Minh, động lực còn mang màu sắc quê hương: "Em sẽ cố gắng thắng trận bán kết để đem niềm vui cho người hâm mộ và người dân quê hương Hải Phòng".

Thủ môn Trần Trung Kiên gửi lời hứa đậm chất Tây Nguyên: "Em và toàn đội xin hứa sẽ chiến đấu hết 100% sức lực để mang vinh quang về cho Tổ quốc nói chung và người dân Gia Lai nói riêng. 81 Gia Lai mãi đỉnh".

Nguyễn Đình Bắc không quên tri ân CLB Công an Hà Nội - nơi giúp anh trưởng thành: "Em xin hứa sẽ cố gắng thi đấu thật tốt ở những trận sắp tới để mang vinh quang về cho đội bóng và người hâm mộ Việt Nam".

Với Nguyễn Hiểu Minh, giấc mơ tuổi thơ vẫn là kim chỉ nam: "Ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp đã thành sự thật, giờ em muốn thực hiện thêm một ước mơ nữa là vô địch U23 châu Á cùng các đồng đội". Và anh vẫn giữ nguyên thần tượng Cristiano Ronaldo như ngày nào.

Phạm Lý Đức coi đây là giải đấu cuối cùng trong năm của lứa U23: "1 năm rất thành công với U23 Việt Nam, đây là giải đấu cuối cùng của bọn em, bọn em sẽ quyết tâm thật lớn. Trận bán kết sắp tới bọn em sẽ thi đấu 200% sức để giành chiến thắng về cho người hâm mộ và đem niềm vui về cho ba mẹ của em".

Những lời hứa giản dị khác cũng vang lên đầy quyết tâm: Nguyễn Xuân Bắc, Võ Anh Quân cùng chung một mong muốn "mang vinh quang về cho đất nước", còn Nguyễn Thái Quốc Cường thì khiến CĐV bật cười vì lời hứa rất đáng yêu: "Em hi vọng tất cả người hâm mộ, CLB Công an TP.HCM và gia đình em sẽ ủng hộ cho U23 Việt Nam. Em sẽ nguyện ăn đồ ăn Việt Nam trong vòng 1 tháng".

Trước thềm bán kết, những lời hứa ấy không phải áp lực, mà là ngọn lửa. Một thế hệ U23 đang bước ra sân với trái tim nóng, đôi chân vững vàng và niềm tin rằng: phía sau họ là gia đình, là hàng triệu người hâm mộ, là Tổ quốc đang chờ ngày vinh quang trở về.