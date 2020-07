Nổi cơn ghen, rủ bạn vác đao chém tình địch suýt chết

Tại phiên xử sơ thẩm ngày 1-7, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Quang Vinh (SN 1997; ngụ phường Tân An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) 12 năm tù; Nguyễn Văn Quốc Khánh (SN 2000; ngụ xã Cẩm Hà, TP Hội An) 8 năm tù cùng về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, Vinh phát hiện người yêu đi ăn uống, nhắn tin tình cảm với anh Nguyễn Vĩnh T. (SN 1994; ngụ xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) nên nổi cơn ghen.



Tối 19-8, trong lúc ngồi nhậu với Khánh, Vinh kể cho Khánh nghe chuyện tình cảm của mình sau đó rủ Khánh đi đánh anh T.

Vinh dẫn Khánh về nhà Vinh lấy 1 con dao bầu, 1 cây đao đi tìm đánh anh T. nhưng không gặp nên cả 2 đã đem hung khí về cất.

Sau đó, 2 thanh niên trên đi đến 1 nhà hàng ở phường Minh An (TP Hội An) thì phát hiện anh T. có mặt ở đó. Lúc này, Vinh nói Khánh chở mình về nhà lấy hung khí vừa đem cất rồi đến chờ trước nhà hàng.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, nhìn thấy anh T. đi xe máy từ nhà hàng về nhà, Vinh kêu Khánh điều khiển xe chở mình bám theo.

Khi đến đoạn đường Bạch Đằng (phường Minh An), Khánh tăng ga áp sát xe của anh T, Vinh dùng đao chém anh T. một nhát từ trên xuống vào đỉnh đầu làm bể mũ bảo hiểm, tạo ra vết rách da đầu dài 4 cm.

Chưa dừng lại, Vinh tiếp tục vung đao chém một nhát ngang từ phải sang trái trúng vào phần gáy cổ khiến anh T. ngã xe vào bờ lề đường.

Thấy vậy, Khánh điều khiển xe chở Vinh bỏ chạy về nhà. Đến ngày 24-8-2019, Vinh đến Công an TP Hội An đầu thú, khai báo sự việc. Về phần anh T, nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng nhưng bị thương tích 13%.