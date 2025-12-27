Nói còn chưa sõi, ái nữ nhà Đỗ Mỹ Linh đã khiến dân mạng tan chảy vì quá khéo "nịnh ba"

Dù là con gái của Hoa hậu Việt Nam Đỗ Mỹ Linh - người luôn được khen ngợi bởi nhan sắc dịu dàng, nền nã, nhưng bé TiTi (tên thân mật ở nhà của con gái HH Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Đỗ Vinh Quang) lại nhất quyết… không nhận xinh giống mẹ. Mẹ Linh hỏi đi hỏi lại: "con xinh giống ai?" công chúa nhỏ của gia đình hào môn vẫn giữ "lập trường vững vàng" khi luôn khẳng định mình "xinh giống ba Quang".

Đúng là con gái rượu - người tình kiếp trước của ba, Bé Ti cực kỳ bám ba và biết "nịnh ba" cực khéo, không chỉ luôn miệng nói "xinh giống ba Quang" bé Ti còn giàng ba với mẹ Linh. Một đoạn clip hài hước được nàng Hậu chia sẻ trên trang cá nhân, đúng là "con gái là người tình kiếp trước của ba" không sai đâu được.

Trong đoạn clip, bé Ti có miếng dán sticker, mẹ Linh xin mãi không cho, nhưng trên tay của ba Quang đã có một chiếc được bé Ti dán rồi. Chưa dừng lại ở đó, mẹ Linh lại hỏi: "Ti ơi, thế ba đưa mẹ đi học nhé", công chúa nhỏ vội vàng trả lời ngay: "Không, ba của con mà" rồi ôm lấy ba Quang rất tình cảm.

Mãi một lúc sau, công chúa nhỏ mới công nhận: "Ba Quang của hai mẹ con". Mẹ Linh lại bảo: "Thế cho mẹ ôm với", bé vẫn nhất quyết không cho, mãi sau cô công chúa nhỏ mới đồng ý cho mẹ Linh ôm một bên của ba.

Chỉ bấy nhiêu thôi, đã đủ thấy ái nữ tập đoàn khéo "nịnh ba" thế nào. Không chỉ có khuôn mặt giống hệt ba Quang, bé Ti còn cực kỳ bám ba, đến mức xem các clip mà HH Đỗ Mỹ Linh chia sẻ khoảnh khắc của 2 ba con, dân tình còn đùa vui rằng:"Mẹ Linh khéo cũng phải ghen tị mất thôi".

Bé Ti là con gái đầu lòng của Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh và Đỗ Vinh Quang - thiếu gia nổi tiếng của tập đoàn T&T. Đỗ Vinh Quang hiện giữ chức Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội, đồng thời là một trong những doanh nhân trẻ tuổi được chú ý trong giới kinh doanh. Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh rời xa ánh đèn showbiz để tập trung cho cuộc sống gia đình, đồng hành cùng chồng và chăm sóc con gái nhỏ.

Những câu nói ngây thơ của bé Ti không chỉ mang lại tiếng cười mà còn cho thể hiện khoảng khắc gần gũi, thân thiện và ấm áp của một gia đình hào môn - điều mà bất cứ ai cũng phải ấm lòng khi dõi theo.