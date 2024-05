Nỗi cay đắng của cô dâu Việt bị chồng Hàn Quốc tố 17 năm chưa nấu nổi bữa sáng, cả ngày chỉ gọi điện về cho gia đình - Sự thật hé lộ, CĐM “quay xe” khi biết lý do!

"Địa Ngục Hôn Nhân" là một chương trình thực tế nổi tiếng của đài MBC, Hàn Quốc quay lại cuộc sống hôn nhân không viên mãn của các cặp vợ chồng. Đồng hành cùng chương trình là bác sĩ tâm lý Oh Eun Young, người đóng vai trò tháo gỡ những khúc mắc gia đình, giúp nhiều cặp đôi giải quyết tình trạng hôn nhân rạn nứt.

Trong tập phát sóng mới nhất ngày, câu chuyện của cặp vợ chồng Việt - Hàn đã thu hút nhiều sự chú ý của dư luận. Cụ thể, chị vợ người Việt Nam và anh chồng người Hàn Quốc thông qua một công ty môi giới để làm quen, yêu nhau và kết hôn.

Họ sống cùng mẹ chồng 7 năm, sau đó khi có thu nhập ổn định, đôi vợ chồng quyết định mua nhà mới với một khoản chi phí được mẹ chồng hỗ trợ để ra ở riêng. Tính đến nay, khi đã chung sống với nhau được 17 năm, đôi vợ chồng có 2 con trai và 1 con gái.

Tuy nhiên, do những mâu thuẫn trong hôn nhân xảy ra thường xuyên và dồn nén trong nhiều năm, họ quyết định tham gia chương trình "Địa Ngục Hôn Nhân" nhằm chia sẻ những góc khuất trong gia đình nhỏ.

Theo đó, sau khi xem xong phần đầu của câu chuyện, không ít người tỏ ra ngao ngán trước cách hành xử của người vợ và đồng cảm với anh chồng.

Đôi vợ chồng Việt - Hàn trong chương trình "Địa Ngục Hôn Nhân".

Chồng cảm thấy tổn thương, bị xem thường

Ở những khoảnh khắc ban đầu, nhiều người xem nhận thấy nàng dâu Việt có thái độ kỳ lạ, hờ hững với chồng. Dù anh chồng có hỏi han bất cứ câu gì, chị vợ chỉ làm thinh, không trả lời. Quá đáng hơn, chị vợ thường xuyên nói chuyện điện thoại với người nhà ở Việt Nam, phớt lờ những việc khác trong nhà.

Theo lời người chồng, anh cảm thấy bản thân không được vợ tôn trọng. Các món ăn chị nấu bữa nào cũng sơ sài, thiếu dưỡng chất. Thậm chí, dù lấy nhau đã nhiều năm, anh chồng cảm thấy tủi thân khi vợ chưa bao giờ chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình.

Đồng thời, anh chồng cũng khẳng định rằng mình luôn gọi điện hỏi thăm con trai cả bị tự kỷ vào mỗi buổi trưa. Dưới ống kính máy quay của chương trình, nhiều người xem nhận xét anh là một người chồng, người cha tốt.

Anh chồng còn tâm sự, vợ anh không chịu làm đồ ăn, luôn tỏ thái độ lạnh nhạt. Anh cho biết, trai của họ mắc bệnh tự kỷ được 2 năm nhưng người vợ không hề quan tâm, thậm chí còn nói ra những câu thiếu trách nhiệm: "Con trai đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân được, không cần lo lắng".

Chị vợ luôn chỉ nghĩ đến gia đình ở Việt Nam, sắp đến Tết thì bỏ lại chồng và các con để trở về quê hương. Do đó, anh chồng luôn cảm thấy vợ coi anh giống như người vô hình trong nhà. Bên cạnh đó, khi anh chồng đi làm về nhà và chào hỏi các thành viên nhưng không ai đáp lại khiến anh bị tổn thương.

Vợ tần tảo sớm hôm, cáng đáng gia đình nhưng bị coi như người hầu

Những chia sẻ của anh chồng nhận được không ít đồng cảm từ khán giả. Tuy nhiên, đó chỉ là "bề nổi của tảng băng chìm". Trên thực tế, người đáng thương, cần được an ủi lại là chị vợ.

Đối mặt với ống kính của chương trình, nhiều người nhận ra chị vợ đều có việc làm trong cuộc sống sinh hoạt bình thường, tự nhiên. Ngược lại, anh chồng lại trông gượng gạo, giống như đang cố diễn xuất.

Thực tế, anh chồng bị vạch trần ngay trên sóng truyền hình. Trong một buổi tối, khi thấy vợ đang cặm cụi làm bếp, anh chồng đề nghị muốn phụ giúp nhưng bị vợ mỉa mai là đang diễn. Sau đó, trong lúc lúng túng, anh tiết lộ việc đưa hết tiền lương của mình cho mẹ và người em ruột.

Lúc này, chị vợ tỏ ra ngạc nhiên, bàng hoàng. Kết hôn 17 năm, anh chỉ đưa sinh hoạt phí cho chị vợ đúng 4 lần. Trong khoảng thời gian không được chồng đưa tiền sinh hoạt, chị vợ phải đi làm cực nhọc để tự kiếm tiền lo tiền học cho con và gia đình. Lý do mẹ chồng và em ruột hàng tháng được người chồng gửi lương là do anh đang nợ họ khoản tiền lớn để làm ăn. Do thua lỗ, anh phải ngừng hoạt động kinh doanh và trả nợ.

Trước đó, người vợ hoàn toàn không hề biết chuyện chồng kinh doanh thất bại và rơi vào cảnh nợ nần. Chị vợ cũng chua xót bày tỏ bản thân bị chồng bắt trả toàn bộ sinh hoạt phí và tiền học cho các con, nếu không sẽ phải dọn đi. Chị vợ luôn cảm thấy ngưỡng mộ những người phụ nữ được chồng đưa tiền hàng tháng, còn bản thân chị tủi thân khi phải gồng gánh mọi thứ, không thể dựa vào chồng.

Tuy nhiên, những việc làm trên của anh chồng chưa phải là điều tồi tệ nhất. Do bản tính nóng nảy, anh chồng thường xuyên quát mắng thậm tệ vợ và các con, khiến cho con trai lớn mắc bệnh tự kỷ, con trai thứ hai có xu hướng trầm cảm và từng có ý định tự tử. Những câu nhiếc mắng gay gắt, tục tĩu của người chồng ghim sâu vào tiềm thức của các thành viên, tạo ra những tổn thương khó chữa lành đối với người vợ và các con.

Quá đáng hơn, vì lo ngại lý lịch từng mắc bệnh tâm thần sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của con trai cả nên khi vợ muốn đưa con đi bệnh viện khám, anh chồng nhất quyết can ngăn. Chị vợ đã cố gắng khuyên bảo nhưng chồng bảo thủ, coi thường ý kiến của vợ nên nhất quyết không nghe.

Sau những trận cãi vã to tiếng, dù muốn con nhanh khỏi bệnh và tiếp tục cuộc sống bình thường, nhưng chị vợ do không chịu được việc thường xuyên nghe những lời llăng mạ từ chồng nên để con trai uống thuốc và tự điều trị tại nhà. Không chỉ bị chồng gây khó dễ, người vợ cũng bị mẹ chồng tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần. Chị tủi nhục kể lại bản thân từng bị mẹ chồng đánh và chửi bới nhiều lần.

Bên cạnh đó, do vợ chồng chị quen nhau qua môi giới nên mẹ chồng chỉ coi chị như một món hàng và không ít lần đe dọa đã đưa tiền cho môi giới để "tống cổ" chị về Việt Nam. Khi người vợ tâm sự điều này, anh chồng ngay lập tức cắt lời và bênh chằm chặp mẹ, đổ lỗi cho người vợ.

Chính vì thế, chị thường xuyên gọi điện về nhà cho gia đình để bộc bạch nỗi niềm cũng là điều dễ hiểu. Ekip chương trình đã quay được cảnh chị vợ vừa gọi điện cho người nhà ở quê vừa khóc rất thương tâm, chị chia sẻ bản thân chán nản tới nỗi không muốn dọn dẹp và chán ghét việc phải về nhà chồng.

Ngay khi được phát sóng, câu chuyện đã thu hút được đông đảo người xem ở cả 2 đất nước Việt Nam và Hàn Quốc. Hầu hết mọi người đều tỏ ra thương cảm cho sự tủi nhục, vất cả của nàng dâu Việt. Ngay cả những cư dân mạng tại "xứ sở kim chi" cũng không khỏi bức xúc, chê trách cách hành xử tệ bạc của người chồng.

Một số bình luận đáng chú ý của mọi người như sau:

- Dù đi đến một vùng miền khác trong nước sinh sống hay lập nghiệp, mình đã cảm thấy vất vả. Trong khi chị vợ còn đi đến một đất nước xa lạ, không có ai để dựa dẫm. Anh chồng kiểu gì vậy?

- Vì tin tưởng mà chấp nhận theo chồng đến Hàn Quốc xa xôi, cô vợ có tội tình gì? Đến cả câu hỏi thăm vợ ăn cơm cũng không nói được!

- Rước con gái nhà người ta về rồi thì phải đối xử tốt. Cưới vợ về mà chỉ làm khổ người ta, thực sự đau lòng quá!