Nội bộ tuyển Anh rối ren, HLV Tuchel sẽ "bay ghế" sau World Cup?

HLV Tuchel không còn giữ được sự tin tưởng từ các học trò.

Tại trận bán kết World Cup 2026, đội tuyển Anh để thua Argentina với tỉ số 1-2 sau khi dẫn trước 1-0. Những phút cuối trận, HLV Tuchel sử dụng chiến thuật phòng ngự tiêu cực khi kéo toàn bộ đội hình về vòng cấm địa. Tuy nhiên, chiến thuật này phản tác dụng khi tạo điều kiện cho Argentina tấn công dồn dập và ghi 2 bàn thắng.

Tờ The Sun cho biết, một số ngôi sao tuyển Anh đã bất mãn với HLV Tuchel: "Rất nhiều tuyển thủ Anh, trong đó có những ngôi sao kỳ cựu, không hài lòng với những quyết định mà Thomas Tuchel đã đưa ra. Họ không hài lòng vì ông ấy chơi quá phòng ngự, vì ông ấy chuyển sang sơ đồ năm hậu vệ rồi lại tung Nico O'Reilly vào sân.

Vậy là trên sân tuyển Anh có tới sáu hậu vệ, năm trong số đó là trung vệ, trong những phút cuối trận. Điều này đã vô tình tạo cơ hội cho Lionel Messi có bóng. Và dĩ nhiên, cuối cùng Messi đã trừng phạt đội tuyển Anh. Nhiều cầu thủ cho rằng chiến thuật của HLV Tuchel là một sai lầm".

HLV Tuchel mất uy tín ở đội tuyển Anh

Theo hợp đồng, HLV Tuchel sẽ dẫn dắt đội tuyển Anh đến hết Euro 2028. Với việc đưa Tam sư vào bán kết World Cup 2026, nhà cầm quân người Đức đã thoát được điều khoản lựa chọn sa thải có thể được kích hoạt bởi LĐBĐ Anh.

Tuy nhiên, với những mâu thuẫn âm ỉ trong lòng đội tuyển, vị trí của HLV Tuchel đang lung lay đáng kể. Nếu không sớm giải quyết được tình hình, nguy cơ chiến lược gia 52 tuổi phải sớm chia tay Tam sư là không hề nhỏ.